‫تعلن شركة تحسين النظام البيئي النقدي العالمي SESAMI عن ثلاثة تعيينات تنفيذية استراتيجية

دالاس، 16 يونيو 2022 / PRNewswire / — يسر شركة Sesami لتقنيات إدارة النقد (Sesami) ، وهي شركة عالمية متخصصة في تكامل النظم الإيكولوجية النقدية والتكنولوجيا، أن تعلن عن ثلاثة تعيينات استراتيجية في فريق قيادتها العالمي. ويتولى مايكل روس، المخضرم في قطاع البيع بالتجزئة، منصب المدير المالي، وينضم خبير العلامات التجارية نيكولاس فان إيروم إلى منصب الرئيس التنفيذي للتسويق، وسيصبح سوجي سكاريا العضو المنتدب والرئيس العالمي للبرمجيات.

ويستند إعلان اليوم إلى استحواذ Sesami مؤخرًا على شركة Tidel التي تتخذ من دالاس مقرًا لها ومجموعة Gunnebo لإدارة النقد ومقرها السويد، وبعد ذلك تم تعيين دارين تايلور، الرئيس التنفيذي لشركة Tidel ، رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا وعالميًا للأجهزة الذكية في شركة Sesami ، وكريستيان فايزر، رئيس شركة Gunnebo لإدارة النقد، مديرًا إداريًا ورئيسًا عالميًا للخدمات المدارة في شركة Sesami . جلب الاستحواذ على أعمال إدارة النقد التابعة لمجموعة Tidel ومجموعة Gunnebo أكثر من 800 متخصص في البرامج وأتمتة النقد والمنتجات إلى Sesami ، وبرامج متطورة ومجموعة لا تضاهى من الأجهزة الذكية لخدمة المؤسسات المالية والشركات الاستهلاكية على مستوى العالم.

وقال ستيفان غونتييه، الرئيس التنفيذي لشركة Sesami : “سيكون لهذا الفريق ذو المهارات العالية من المهنيين ذوي الخبرة دور فعال في تحويل النظام البيئي النقدي العالمي، الذي أصبح جاهزًا للتعطيل”. وأضاف: “إن الإبداع والدراية وعمق الخبرة التي يجلبها مايكل ونيكولاس وسوجي إلى Sesami ستمكننا بلا شك من تحقيق أهدافنا الطموحة المتمثلة في تقديم حل شامل مدعوم بالتكنولوجيا للمؤسسات المالية والشركات الاستهلاكية على مستوى العالم من خلال نموذج Sesami المفتوح والمتكامل والقابل للتخصيص بالكامل”.

مايكل روس ، المدير المالي لشركة Sesami

مايكل هو المسؤول عن الإشراف على الوظائف المالية والمؤسسية للشركة ووضع العمليات التجارية التي تعكس مستوى التطور والأداء الذي يجلبه Sesami للعملاء في جميع أنحاء العالم. قبل انضمامه إلى Sesami ، شغل مايكل منصب المدير المالي لشركة Dollarama لأكثر من عقد من الزمان، وهي واحدة من شركات التجزئة الرائدة والأسرع نموًا في كندا وجزء من مؤشر TSX-60 . وقبل ذلك، شغل مايكل منصب المدير المالي لشركة Sanimax Industries ، وهي شركة خدمات تقديم، وأمضى أكثر من 20 عامًا في مناصب مالية عليا في مجال الاتصالات ووسائل الإعلام.

نيكولاس فان إيروم ، الرئيس التنفيذي للتسويق في Sesami

نيكو هو المسؤول عن إنشاء ونشر العلامة التجارية Sesami كشركة رائدة في الصناعة معترف بها دوليًا. كما يشرف على استراتيجية العلامة التجارية لشركة Sesami وتنفيذ ثقافة الشركات بلا حدود. أمضى نيكو، وهو باني علامة تجارية ورائد أعمال ومدير تنفيذي متمرس للوكالات، السنوات ال 25 الماضية في العمل في بعض من أفضل الوكالات الإبداعية في العالم، بما في ذلك المؤسس والشريك الإداري ل Sid Lee Los Angeles لمدة عقد من الزمان. ومن خلال العمل عن كثب مع القوى العالمية الكبرى مثل أديداس وأبل وسيرك دو سولاي و FIS ونتفليكس وسامسونج وفيزا، غذى نيكو إبداعه وعقليته عالية الأداء، بينما أتقن فن التفكير الاستراتيجي المتكامل.

سوجي سكريا ، العضو المنتدب والرئيس العالمي للبرمجيات في Sesami

سوجي هو المسؤول عن أعمال البرمجيات العالمية لشركة Sesami ، وعن قيادة تقنياتها. يتمتع سوجي، الرائد متعدد الاستخدامات الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في مجال الأعمال والمبيعات والتسليم والتمويل بسجل حافل في تحويل وتنمية شركات البرمجيات والتكنولوجيا إلى مؤسسات ناضجة ومعقدة تمتد عبر مناطق جغرافية متعددة. ينضم سوجي إلى Sesami قادمًا من شركة التكنولوجيا المالية متعددة الجنسيات Diebold Nixdorf ، حيث شغل عددًا من المناصب القيادية التنفيذية، بما في ذلك نائب الرئيس ورئيس قسم البرمجيات في أوروبا وآسيا وأفريقيا. قبل Diebold Nixdorf ، عمل سوجي في أدوار قيادية مختلفة في Hewlett Packard و EDS و TCS .

نبذة عن SESAMI

Sesami ، والتي هي كيان مستقل لشركة Garda World Security Corporation ، هي أيضًا شركة عالمية لتكامل النظام البيئي النقدي والتكنولوجيا تقدم حلًا حقيقيًا مدعومًا بالتكنولوجيا من البداية إلى النهاية ويوفر للمؤسسات المالية والشركات الاستهلاكية القدرة على العمل مع شريك واحد عبر مجموعة كاملة من منتجات وخدمات إدارة النقد. وهذه تشمل الاستشارات وذكاء الأعمال والتحليلات؛ ومجموعة برامج شاملة وقابلة للتخصيص للتتبع والتنبؤ وتجميع البيانات؛ وصيانة المنتجات المدارة، وخدمات النظام البيئي النقدي، وخدمات المعالجة التي يقدمها أفضل مشغلي النقد الخارجيين في فئتها أينما يعمل عملاؤنا؛ والرائدة في مجال أتمتة النقد الذكي وخيارات أجهزة الأمان، بما في ذلك حلول Tidel و Gunnebo لإدارة النقد.

للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.sesami.io

للتواصل الإعلامي: Maxime-E. Illick, PELICAN PR, media@rppelican.ca, (514) 845-876 3

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