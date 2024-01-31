تعلن شركة رأس المال القيم المالية عن تغيير اسمها إلى شركة سهم كابيتال المالية

الرياض، المملكة العربية السعودية – Media OutReach Newswire – 31 يناير 2024 – أعلنت شركة رأس المال القيم المالية (VCFC)، وهي شركة وساطة مرخصة من هيئة السوق المالية (برقم 22251-25)، عن تغيير اسم شركتها إلى شركة سهم كابيتال المالية (سهم كابيتال) اعتبارًا من 25 يناير 2024. ويأتي هذا الإعلان بعد إطلاقها الناجح لأول تطبيق للتداول عبر الإنترنت “سهم” في المملكة العربية السعودية.

وقالت هديل بديري، المدير العام لشركة رأس المال القيم المالية: “يمثل هذا حدثًا بارزًا في رحلة شركة سهم لتصبح أفضل وسيط عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية. وسنظل ملتزمين بشدة بتزويد المستخدمين السعوديين بتجربة استثمارية سلسة ومصممة خصيصًا، مما يجعل الاستثمار بسيطًا للغاية”.

في أكتوبر 2023، حصلت شركة رأس المال القيم المالية على تراخيص من هيئة السوق المالية (CMA) لإجراء خدمات التداول والاستشارات والحفظ في المملكة العربية السعودية، مما يجعلها أول شركة وساطة دولية عبر الإنترنت تقدم خدمات الوساطة عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية.

وفي ديسمبر 2023، أطلقت الشركة تطبيق التداول عبر الإنترنت “سهم“، وهو تطبيق خاص تم تصميمه وتطويره خصيصًا للمستثمرين في المملكة العربية السعودية. يقدم تطبيق سهم، وهو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، للمستخدمين فرصة التداول في كل من الأسواق السعودية والأمريكية من خلال تطبيق واحد ويوفر قائمة بالأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق الأمريكية ومجموعة متنوعة من صناديق المؤشرات المتداولة للأسهم الأمريكية ذات الموضوعات العربية.

يتميز تطبيق سهم بسرعة إنشاء حساب العميل ويتيح التبديل السريع بضغطة زر واحدة بين حسابات الأسهم السعودية والأمريكية للتداول الفوري وتحويل العملات. ولتلبية متطلبات المتداولين المحترفين، يتيح التطبيق أيضًا للمستخدمين إنشاء أوامر مشروطة، وهي أداة تداول اصطناعية وقوية لم تكن موجودة إلا في مؤسسات التداول الاحترافية.

تطبيق سهم متوفر الآن للتنزيل على متجر تطبيقات iOS، ومتجر Play Store على هواتف نظام Android، ومتجر Huawei AppGallery. لمزيد من التفاصيل، قم بزيارة https://www.alsahm.com

نبذة عن سهم كابيتال

شركة سهم كابيتال المالية (المعروفة سابقًا باسم شركة رأس المال القيم المالية) مسجلة في الرياض، وهي شركة مشروع مشترك بين فاليوبال كابيتال جروب ليمتد (Valuable Capital Group Ltd) و إي دبليو تي بي أربيا كابيتال (eWTP Arabia Capital). كما أن سهم كابيتال هي أيضًا عضو مسجل في السوق المالية السعودية (تداول)، وكذلك الشركات التابعة لها، شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة). الشركة أيضًا عضو في جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجمعية آسيا للعملات المشفرة والبلوكشين (MEAACBA).