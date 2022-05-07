‫تعلن شركة Miami International Holdings، Inc. عن تقديم سري لمشروع بيان التسجيل المتعلق بالطرح العام المقترح

برينستون، نيوجيرسي، 7 مايو 2022 / PRNewswire / – أعلنت شركة Miami International Holdings، Inc. (MIH) اليوم أنها قدمت سراً مسودة بيان تسجيل على نموذج S-1 إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (“ SEC “) المتعلقة بالطرح العام الأولي المقترح لأسهمها العادية. ولم يتم حتى الآن تحديد عدد الأسهم المطروحة للتداول ونطاق سعر الطرح المقترح. من المتوقع أن يصبح بيان التسجيل ساريًا بعد أن تكمل لجنة الأوراق المالية والبورصات ( SEC ) عملية المراجعة، وفقًا لشروط السوق وغيرها من الشروط.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع ولا يهدف إلى استقطاب عروض لشراء أي أوراق مالية. وأي عروض أو طلبات شراء -أو أي عمليات بيع للأوراق المالية- ستُجرى وفقًا لمتطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة (“قانون الأوراق المالية”). ويُصدَر هذا الإعلان وفقًا للمادة 135 بموجب قانون الأوراق المالية.

نُبذة عن شركة MIAX

تمتلك الشركة القابضة الأم مياكس، Miami International Holdings ، كلاً من بورصة ميامي الدولية لتداول لأوراق المالية، ( MIAX® )، ومياكس بيرل ( MIAX Pearl® )، ومياكس بيرل ( MIAX Emerald® )، وبورصة مينيابوليس للحبوب ‎(MGEX) ، وبورصة برمودا ( BSX ).

للتواصل الإعلامي:

آندي نيبو، نائب الرئيس الأول، ومسؤول الاتصالات

955-2091 (609)

anybo@miami-holdings.com