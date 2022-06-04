‫ تعلن شركة Mitratel عن إعادة شراء أسهم بقيمة 1 تريليون روبية إندونيسية

جاكرتا، أندونيسيا, 4 يونيو/حزيران 2022/PR Newswire/ — أعلنت شركة PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk المعروفة بِـ Mitratel، عن خطة لإعادة شراء الأسهم بِـ 1 تريليون روبية إندونيسية كأقصى تقدير أو حوالي 5.3٪ من رأس مالها المدفوع. سيتم تنفيذ هذا الإجراء في غضون ثلاثة أشهر بعد الإفصاح العلني عنه، والذي بدأ من 2 يونيو/حزيران إلى 2 شتنبر/أيلول 2022.

يتوافق إجراء الشركة مع الرسالة الدورية OJK رقم SEOJK.04/2020/ 3 بشأن الظروف الأخرى في حالة السوق المتقلبة بشكل كبير في تنفيذ إعادة شراء الأسهم الصادرة عن المُصدرين أو الشركة العامة. يتعرض الاقتصاد العالمي لضغوط بسبب مخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي، مما أثر على أسواق رأس المال العالمية بما في ذلك Mitratel .

يجب ألا تؤثر إعادة شراء الأسهم على الوضع المالي للشركة باعتبار أن لِـ Mitratel رأس مال عامل كافٍ للقيام بإعادة شراء الأسهم وتمويل أنشطتها التجارية. تلتزم Mitratel بمراقبة اتجاهات السوق والاقتصاد الكلي باستمرار لضمان التحسين، فضلاً عن فعالية هذا الإجراء.

صرح ثيودوروس أردي هارتوكو، مدير Mitratel ، بأن إعادة شراء الأسهم هذه، هي التزام من الإدارة بزيادة القيم للمساهمين ، بالإضافة إلى تحسين النسبة الأساسية الإجمالية للشركة.

إشارة إلى أداء الشركة المتميز للربع الأول من عام 2022، والذي حقق أرباحًا بلغت 459.40 مليار روبية إندونيسية في الربع الأول من عام 2022 وهو ما يمثل نموًا بنسبة 33.86٪ على أساس سنوي. كما ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 21.45٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1.87 تريليون روبية إندونيسية في الربع الأول من عام 2022.

لمزيد من المعلومات:

شركة PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)

الموقع الإلكتروني: www.mitratel.co.id

البريد الإلكتروني: investor.relations@mitratel. co.id