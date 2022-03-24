‫ تعلن مجموعة Archipelago عن افتتاح فندق نيو هافانا New Havana

هافانا، كوبا، 24 مارس/آذار 2022 / PRNewswire / — أعلنت مجموعة Archipelago ، وهي أكبر مجموعة إدارة فنادق مستقلة ومملوكة للقطاع الخاص في جنوب شرق آسيا، اليوم عن توسيع محفظتها في كوبا بافتتاح فندق GRAND ASTON La Habana ذي 600 غرفة. تتمتع هذه الواحة الحضرية، بموقع مثالي في منطقة فيدادو Vedado الصاخبة، وهي المنطقة التجارية المركزية بالعاصمة، قرب المكاتب والمحلات التجارية والمطاعم ووسائل الترفيه. تعتبر منطقة فيدادو Vedado أكثر من مجرد منطقة تجارية، فهي تتمتع بحياة ليلية كهربائية أيضا، حيث توفر نوادي مثل La Zorra y el Cuervo و Yellow Submarine و Cabaret Parisien الترفيه الممتاز.

يأخذ فندق GRAND ASTON La Habana الحياة العصرية إلى المستوى التالي، حيث يكشف عن الهندسة المعمارية المصممة بشكل فريد، وغرف جديدة، وطعام منتقى، ومساحات ملهمة للمناسبات، ومرافق صحية جميلة، بما في ذلك مركز اللياقة البدنية الوحيد في المدينة الذي يعمل على مدار الساعة ومسبحا مدهشا بطول 56 مترًا المطل على المياه المتلألئة لخليج هافانا. إضافة إلى التصميم المبتكر، الديكور الداخلي الخاص به هو اندماج مثالي بين أسلوب هافانا في ثلاثينيات القرن الماضي والصقل الآسيوي لِـ GRAND ASTON .

يقدم مركز العافية التابع لِـ Spa Ubud تقنيات علاج آسيوية غريبة، وهو الوحيد في المدينة الذي يقدم جلسات تدليك بتقنيات بالي الأصيلة وذلك من أجل تجربة فريدة من التجديد والاسترخاء. كما يعد الفندق الأول في العاصمة الذي يضم فرعا مصرفيا ( BFI ).

“يسعدنا أن نفتتح ما سيصبح أيقونة حقيقية ضمن فنادق هافانا. أحد أكثر الفنادق إبداعا من حيث التصميم جاهز للترحيب بالضيوف لتجربة الضيافة الآسيوية المدمجة مع الكوبية في موقع رائع” قال جون فلود، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Archipelago .

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حول Archipelago

أكبر مجموعة إدارة فنادق مستقلة ومملوكة للقطاع الخاص في جنوب شرق آسيا، تدير أكثر من 150 فندقًا، بالإضافة إلى 50 فندقًا آخر قيد التطوير في جنوب شرق آسيا ومنطقة البحر الكاريبي والشرق الأوسط. وهي شركة فنادق موثوقة تتمتع بسجل حافل وأكثر من 30.000 غرفة قيد العمل أو التطوير في أكثر من 60 وجهة مع علامات تجارية تشمل ASTON و Collection by ASTON و The Alana و Huxley و Kamuela و Harper و Quest و NEO و favehotels و Nordic. archipelagointernationa l.com.

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