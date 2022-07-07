‫تعلن Accops عن انتقال القيادة لتسريع النمو، والحث على تطوير منتجات جديدة ونجاح العملاء

هاريش مينون – تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي لقيادة الموجة التالية من نمو الشركة

بوني، الهند، 7 يوليو / تموز 2022/PRNewswire/ — أعلنت شركة Accops، المزود الرائد لمنتجات تكنولوجيا مساحات العمل الرقمية، اليوم عن تعيين هاريش مينون في منصب الرئيس التنفيذي (CEO)، اعتبارًا من 5 يوليوز/تموز 2022. يتمتع هاريش بخبرة تزيد عن 23 عامًا في مبيعات حلول المؤسسات وإدارة القنوات في الهند وخارجها. سيتنحى فيجيندر ياداف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي الحالي، عن منصبه الحالي وسيركز على التكنولوجيا والابتكار وعمليات البحث والتطوير كرئيس تنفيذي للتكنولوجيا (CTO).

عمل مينون في العديد من الصناعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية والتأمين ( BFSI) ، والطاقة والمرافق، وتكنولوجيا المعلومات، والفضاء والدفاع، و EPCI ، والتصنيع، والرعاية الصحية، من بين أمور أخرى، وترسيخ المسؤوليات في الأسواق الهندية والعالمية الأخرى. سيكون مسؤولاً في Accops ، عن قيادة التوسع في الأعمال التجارية في الهند وخارجها. سينصب تركيزه على زيادة الإيرادات وتغذية زخم نمو الشركة.

في الآونة الأخيرة، كان مينون مديرًا أولا لشركة Envecon التي مقرها في الدنمارك، واكتسب عملاء بارزين وقاموا بتحويل مشهدهم التكنولوجي. كما شارك في إنشاء وتوسيع مجموعة المنتجات مع الاستمرار في بناء فريق مذهل يدير العملاء على مستوى العالم.

مينون هو أحد خريجي معهد تكنولوجيا الإدارة-غازي أباد وتخرج من جامعة دلهي بدرجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف).

“بينما نمضي قدمًا نحو مهمتنا المتمثلة في إنشاء منظمة تقدمية ومستدامة، فقد حان الوقت لجلب محترفين من ذوي الخبرة لقيادة المستوى التالي من النمو. هاريش هو خبير متمرس للغاية ولديه خبرة مثبتة في زيادة المبيعات وتوسيع نطاق الشركات. سيتيح لنا هذا الانتقال التركيز بشكل أكبر على التكنولوجيا المبتكرة وتطوير المنتجات وتحسين تقديم الخدمات “، قال ياداف.

سيتولى الآن موهان بهات، الشريك المؤسس والعضو المنتدب، والذي كان له دور فعال في تسريع نمو الشركة 3 مرات، دورًا جديدًا كرئيس تنفيذي للاستراتيجية ( CSO) ، مع التركيز على نجاح العملاء.

قال بهات: “نحن نسعى جاهدين لتقديم المزيد من النجاح لعملائنا بدعم من شركاء قنواتنا. مع خبرة هاريش الممتدة على مدى عقود، يمكن للعملاء والشركاء توقع مشاركة أفضل وزيادة متعددة في القيمة التي تقدمها Accops “.

“الابتكار في Accops هو تلبية احتياجات العملاء غير المطلوبة وغير المفصلة الذين يختارون حلولنا ليس فقط لتحويل تجربة موظفيهم ولكن أيضًا لضمان تبسيط العمليات التجارية والبقاء متوافقة مع الأطر التنظيمية. يسعدني أن أكون جزءًا من Accops والمساهمة في ثقافة الابتكار هذه، مع الحفاظ على مصالح أصحاب المصلحة، أي الموظفين والعملاء والشركاء في صميم تطلعاتنا “، هذا ما قاله مينون.

نبذة عن Accops

Accops هي شركة منتجات تكنولوجيا مساحات العمل الرقمية وشركة منتجات إدارة الهوية والوصول المتقاربة مع مجموعة غنية تشمل بوابة الوصول إلى التطبيقات القائمة على الثقة الصفرية، والمحاكاة الافتراضية EUC عبر التطبيق الافتراضي وسطح المكتب ( VDI) ، وحلول إدارة الوصول والهوية والعميل رفيع/العميل صفر نقاط النهاية. باستخدام مجموعة Accops Digital Workspace ، يمكن للمؤسسات تقديم أي نوع من تطبيقات الأعمال للقوى العاملة والموردين، مما يوفر لهم حرية العمل من أي مكان وفي أي وقت باستخدام أجهزتهم المفضلة. حلول Accops شاملة ومتكاملة ومبسطة، لتحل محل حلول النقاط المتعددة.

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