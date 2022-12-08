‫تعلن UL Solutions عن إعطاء شهادة GREENGUARD الذهبية لـ KG2 Cleaner and Sanitiser

تساعد شهادة GREENGUARD الذهبية شركة Reza للصناعات الكيماوية و Reza Hygiene على توضيح كيف تدعم منتجاتها ذات الانبعاثات الكيميائية المنخفضة البيئات الداخلية الصحية ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال تقليل إطلاق المركبات العضوية المتطايرة.

نورثبروك، إلينوي، 7 ديسمبر 2022 / PRNewswire/ — أعلنت UL Solutions ، الشركة العالمية الرائدة في علوم السلامة التطبيقية، اليوم أن KG2 Cleaner and Sanitiser قد حصل على شهادة UL GREENGUARD الذهبية لـ UL 2820 ، برنامج شهادة GREENGUARD للانبعاثات الكيميائية للمنظفات وأنظمة صيانة التنظيف. يتم تصنيع KG2 Cleaner and Sanitiser من قبل Reza Chemical Industries (RCI) لشريكها Reza Hygiene ، وهي شركة متعاقدة لتصنيع المنتجات الكيميائية للرعاية المنزلية ومنتجات الرعاية الشخصية ومقرها جدة، المملكة العربية السعودية، وهي أول منتج تنظيف يصنع في الشرق الأوسط يحصل على هذا التصنيف.

يختبر برنامج اعتماد UL GREENGUARD المنتجات وفقًا لمعايير صارمة للانبعاثات الكيميائية لدعم بيئات داخلية أكثر صحة. يتم منح شهادة UL GREENGUARD للمنتجات التي تفي بمعايير محددة للانبعاثات الكيميائية المنخفضة. تتطلب شهادة UL GREENGUARD الذهبية معايير أكثر صرامة، مما يعني أن المنتج يفي بحدود مستويات انبعاثات المركب العضوي المتطاير الإجمالي الأقل ( VOC ) وهو مقبول للاستخدام في بيئات مثل المدارس ومرافق الرعاية الصحية.

يساعد الحصول على شهادة GREENGUARD الذهبية لـ KG2 Cleaner and Sanitiser في توضيح كيفية مساهمة RCI و Reza Hygiene في سلسلة توريد أكثر استدامة كمورد محلي في المملكة العربية السعودية. تخضع المنتجات المعتمدة من GREENGUARD الذهبية لاختبارات صارمة للانبعاثات الكيميائية للمساعدة في خلق بيئات معيشية داخلية أكثر صحة وتقليل إطلاق الملوثات التي يمكن أن تساهم في القضايا الصحية.

تقود مبادرة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الاستثمار في مشاريع الاستدامة والتنمية الكبيرة. يركز المصنعون في المملكة العربية السعودية بشكل متزايد على تعزيز استدامة منتجاتهم وعملياتهم لدعم رؤية 2030 وتلبية توقعات عملائهم المتطورة.

وقال حامد سيد، نائب الرئيس والمدير العام في UL Solutions في الشرق الأوسط: “تأتي الاستدامة على رأس أولويات Reza Hygiene وكذلك RCI والمصنعين الآخرين الذين يبحثون عن طرق لإثبات التزامهم ببيئات داخلية أكثر صحة.” “يمكن لـ UL Solutions تمكين مديري الاستدامة في المساعدة على فهم انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة لمنتجاتهم، وتقليل المخاطر المرتبطة بالمركبات العضوية المتطايرة والحصول على الشهادة لإظهارها.”

وفقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية ( EPA) ، فإن تركيزات العديد من المركبات العضوية المتطايرة تكون باستمرار أعلى في الأماكن المغلقة أكثر من الأماكن الخارجية.

“تعد جودة الهواء الداخلي مصدر قلق متزايد بسرعة، وتلتزم RCI و Reza Hygiene بإيجاد طرق جديدة لجعل منتجاتهم أكثر استدامة لبيئات داخلية أكثر صحة. بصفتنا موردًا محليًا يدعم المصادر المحلية للتكنولوجيا والمواد، فإن RCI و Reza Hygiene فخورين للغاية بالوصول إلى هذا الإنجاز الذي يوضح كيف نساعد في تحسين جودة الهواء الداخلي في المملكة العربية السعودية من خلال انخفاض انبعاثات المواد الكيميائية في منتجاتنا” هذا ما قاله أحمد السريساري، مدير الجودة والصحة والسلامة والبيئة في شركة Reza للصناعات الكيماوية وتابع السريساري، الذي يقود مبادرة البيئة والاستدامة لـ RCI و Reza Hygiene ، “إن الحصول على شهادة UL GREENGUARD الذهبية لـ KG2 Cleaner and Sanitiser يمثل خطوة إلى الأمام لاستدامة المنتج وسلسلة التوريد في المملكة العربية السعودية.”

نبذة عن شركة UL Solutions

شركة UL Solutions هي شركة عالمية رائدة في علوم السلامة التطبيقية، وتعمل الشركة على توفير حلول تسهم في تحويل تحديات السلامة والأمن والاستدامة إلى فرص يستفيد منها عملاؤها في أكثر من 100 دولة. كما توفر UL Solutions لعملائها خدمات الاختبار والفحص والاعتماد بالإضافة إلى البرمجيات والخدمات الاستشارية التي تدعم العملاء في ابتكار منتجات جديدة وتنمية أعمالهم. وتمثّل علامات اعتماد UL ضمانًا لموثوقية منتجات العملاء، وتظهر التزام الشركة الراسخ بالسعي لتطوير مجال السلامة. وتدعم الشركة عملاءها في ابتكار وإطلاق منتجات وخدمات جديدة، ودخول الأسواق العالمية وإيجاد حلول لمشكلات سلاسل التوريد المعقدة، وتنمية الأعمال على نحوٍ مستدام ومسؤول لإيجاد مستقبل أفضل. كما تسهم علوم الشركة التطبيقية في إيجاد ميزات تنافسية لعملائها.

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ستيفن بروستر

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