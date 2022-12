‫تعلن UL Solutions عن إعطاء شهادة GREENGUARD الذهبية لـ KG2 Cleaner and Sanitiser

نورثبروك، إلينوي، 7 ديسمبر 2022 / PRNewswire/ — أعلنت UL Solutions ، الشركة العالمية الرائدة في علوم السلامة التطبيقية، اليوم أن KG2 Cleaner and Sanitiser قد حصل على شهادة UL GREENGUARD الذهبية لـ UL 2820 ، برنامج شهادة GREENGUARD للانبعاثات الكيميائية للمنظفات وأنظمة صيانة التنظيف. يتم تصنيع KG2 Cleaner and Sanitiser من قبل Reza Chemical Industries (RCI) لشريكها Reza Hygiene ، وهي شركة متعاقدة لتصنيع المنتجات الكيميائية للرعاية المنزلية ومنتجات الرعاية الشخصية ومقرها جدة، المملكة العربية السعودية، وهي أول منتج تنظيف يصنع في الشرق الأوسط يحصل على هذا التصنيف.

