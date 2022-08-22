‫تقدم شركة Credence Security حلول التحقيقات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي من Voyager Labs إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

ستعرض Voyager Labs أدوات التحقيق المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في Credence Security Middle East Roadshow 2022 القادم

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 22 أغسطس / آب 2022/PRNewswire/ — أدى العصر الرقمي إلى ابتكارات وإنجازات لا حدود لها؛ ومع ذلك، فقد أدى أيضًا إلى زيادة البراعة الإجرامية. يمكن أن يؤدي استخدام التقنيات الناشئة مثل أدوات الذكاء الاصطناعي في التحقيقات إلى تعزيز القدرة على تحديد الهجمات والتحقيق فيها ومساعدة المحققين في الوصول إلى السبب الجذري بسرعة. مع وضع ذلك في الاعتبار، وقعت Credence Security شراكة توزيع إستراتيجية مع Voyager Labs، الشركة الرائدة عالميًا في حلول التحقيق القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وبموجب الاتفاقية، سيكون الموزع الرائد ذو القيمة المضافة في PAN-EMEA مسؤولاً عن تقديم وترويج وتوفير المبيعات والدعم الفني لمجموعة حلول Voyager Labs الكاملة عبر نظام قنواتها الإيكولوجي الموسع في الشرق الأوسط وأفريقيا. ستنشئ Voyager Labs أيضًا مكتبًا في الإمارات العربية المتحدة لتقديم الدعم والخبرة المحلية لعملائها الإقليميين.

تتمتع تقنية Voyager Labs المتطورة بالقدرة على تحليل المليارات من نقاط البيانات في الوقت الفعلي تقريبًا، مما يسمح لوكالات إنفاذ القانون والاستخبارات بتحديد التهديدات والخيوط من مصادر بيانات متعددة. تقدم عروض Voyager Labs المدعومة بالذكاء الاصطناعي ميزة فريدة للمؤسسات في مواجهة التهديدات الإلكترونية المعقدة اليوم.

تشمل حلول Voyager Labs ذات المستوى العالمي ما يلي:

VoyagerAnalytics – منصة تحقيق متعمقة، مصممة لتحليل كميات هائلة من بيانات الويب المفتوحة والعميقة والمظلمة غير المنظمة، بالإضافة إلى البيانات الداخلية، للكشف عن رؤى قابلة للتنفيذ.

VoyagerInsights – منصة تحقيق مركزية متقدمة مصممة لتمكين المحققين من الكشف تلقائيًا عن العملاء المحتملين ذوي الصلة من البيانات غير المنظمة والمنظمة.

VoyagerCheck – منصة لتقييم المخاطر توفر تقييمًا آليًا لسلوك المستخدم.

VoyagerVision – منصة ذكاء بصري شاملة توفر مجموعة كاملة من إمكانات تحليل البيانات المرئية.

“مع أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تطوير أحدث الحلول للاستخبارات الجنائية وأنشطة إنفاذ القانون، تُستخدم منصات Voyager Labs على نطاق واسع داخل وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات على مستوى العالم. ساعدت أدواتنا المملوكة للذكاء الاصطناعي في منع الجرائم وحلها بسرعة ودقة لا تضاهى ومستحيلة بالنسبة للمحللين البشريين “.

غاري ميلر – نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة Voyager Labs في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

“يسعدنا أن يكون لدينا Credence Security باعتباره VAD الإقليمي لأننا نعتقد أنهم يشاركوننا رؤيتنا للابتكار والذكاء في الطب الشرعي الرقمي وأن مجموعة الحلول التي نقدمها تكمل مجموعة عروضهم الشاملة. بالإضافة إلى ذلك، مع زيادة تواجدنا في الشرق الأوسط وإفريقيا، نحن على ثقة من أن شراكتنا مع Credence Security ستساعدنا على زيادة تسريع أعمالنا والوصول إلى جميع أنحاء المنطقة”.

وتعليقًا على الشراكة، قال غاريث سكوت، المدير الإداري في Credence Security ، “تقدم ابتكارات الذكاء الاصطناعي فرصًا هائلة لمجتمع الطب الشرعي الرقمي. تقدم Voyager Labs للمؤسسات ميزة كبيرة لمواكبة أنواع التهديدات المعقدة اليوم والكمية غير المسبوقة من البيانات في كل تحقيق. تعد منصات Voyager Labs القوية القائمة على الذكاء الاصطناعي مثالًا رائعًا على هذه الحلول، ويشرفنا أن نكون شريكًا موثوقًا بهم في تقديم حلولهم الرائدة لشركائنا وعملائنا في المنطقة “.

وكدليل على التزامها بالمنطقة، تشارك Voyager Labs أيضًا في النسخة الثانية من Credence Security’s Roadshow في الشرق الأوسط. وكدليل على التزامها بالمنطقة، تشارك Voyager Labs أيضًا في النسخة الثانية من Credence Security’s Roadshow في الشرق الأوسط. وسيجمع بين خبراء التكنولوجيا البارزين والموردين وقادة الفكر لمناقشة أحدث الاتجاهات والاستراتيجيات والابتكارات في المشهد الأمني اليوم.

على مر السنين، أثبتت Credence Security Roadshow أنها المنصة المختارة لمتخصصي الأمن والطب الشرعي الرقمي في جميع أنحاء المنطقة حيث نقدم فهمًا شاملًا للاتجاهات الحالية والممارسات الرقمية التي تقوم بها المنظمات، سواء كانت مؤسسات أو جهات إنفاذ القانون التقليدية والحكومات، بحاجة إلى المتابعة للمضي قدمًا في المنحنى وتحسين قدرات التحقيق في الطب الشرعي الرقمي من خلال تقليل التراكم وزيادة عمق واتساع تغطية الجهاز والبيانات.

لمعرفة المزيد حول الحلول الاستقصائية المتقدمة لشركة Voyager Labs ، سجل الآن في الحملة الترويجية للشرق الأوسط 2022 من Credence Security . سجّل من هنا: https://wmohpsw6.sibpages.com

نبذة عن شركة كريدنس سكيورتي: تأسست شركة Credence Security في عام 1999، وهي عبارة عن موزع قيمة مضافة متخصص في الاتحاد الاقتصادي السوقي في أوروبا ((PAN-EMEA، وهي شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني والتحاليل الجنائية الرقمية والحوكمة والتصدي للمخاطر وتقييم مدى الامتثال. يقع مقرها الرئيسي في دبي وتقع مكاتبها الإقليمية في كل من جوهانسبرغ، ولندن، ونيروبي، وحيدر أباد. نحن مزود أساسي لحلول الأمن والطب الشرعي، لكل من مؤسسات القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال شبكة مختارة من الموزعين المتخصصين.

خلاف معظم الموزعين الآخرين، نتبع نهجًا استشاريًا لحل “القيمة المضافة”، ونتعاون مع شركائنا وعملائهم لفهم احتياجاتهم من منظوري التكنولوجيا والأعمال، ثم نتعاون عن كثب مع شركائنا لتقديم حلول مصممة خصيصًا. من خلال العمل عن كثب مع البائعين المعترف بهم عالميًا والحائزين على جوائز، بما في ذلك Oxygen Forensics و AccessData و ColorTokens ، وهي شركة Exterro و Finesse و HelpSystems و HumanFirewall و Entrust و ZecOps و ZeroFox ، يوفر Credence Security أفضل تقنيات وحلول الأمن السيبراني والطب الشرعي التي تحمي المنظمات ضد التهديدات المستمرة المتقدمة والخصوم الخبيثون والممارسات الداخلية السيئة.

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نبذة عن VOYAGER LABS :

Voyager Labs (تأسست عام 2012) تطبق تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على قضايا تقييم المخاطر والسلامة العامة الواقعية. تعمل في جميع أنحاء العالم من خلال مكاتبها في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا وإسرائيل.

تتيح تقنية الذكاء الاصطناعي الفريدة والحائزة على جوائز من Voyager Labs فهمًا عميقًا للمحتوى والتفاعلات البشرية والاتصالات. توظف Voyager Labs فريقًا عالميًا من باحثي الذكاء الاصطناعي وعلماء البيانات والمهندسين، بما في ذلك رواد التعلم الآلي والتعلم العميق ورؤية الكمبيوتر و NLU .

الوكالات الحكومية الرائدة ووكالات إنفاذ القانون وكذلك العملاء التجاريين في جميع أنحاء العالم. تم الاعتراف بـ Voyager Labs من قبل المنشورات والمحللين الرائدين، بما في ذلك Fortune و Forbes و Gartner ، كواحدة من الشركات التي تقود ثورة الذكاء الاصطناعي.

لمزيد من المعلومات حول Voyager Labs ، تفضل بزيارة https://www.voyager-labs.com/ أو تابعهم على وسائل التواصل الاجتماعي على:

تويتر: https://twitter.com/ VoyagerLabs

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