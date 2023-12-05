‫توسّعMONTYPAY  نطاق خدماتها ومنتجاتها لمساعدة عملائها على تنمية أعمالهم

لندن، المملكة المتحدة – 5 ديسمبر 2023 – أعلنت MontyPay (http://www.MontyPay.com)، الشركة الرائدة عالميّاً في تقديم خدمات الدفع المتطوّرة، ومقرها الرئيسي في المملكة المتحدة، عن توسيع نطاق خدماتها ومنتجاتها، فتتخطى كونها بوابة دفع إلكتروني فحسب، لتشمل خدمات وحلول كاملة خاصة بالتجارة الإلكترونية، وحلول الخدمة الذاتية، وتطبيق الهواتف المحمولة، والعديد من الحلول الأخرى التي سيتم إطلاقها في الأشهر القليلة المقبلة.

وقال نويل مخيبر، مدير عام شركة MontyPay: “هدفنا هو تسهيل عمليات الدفع بأكثر الطرق أمانًا، لمساعدة التجار على تبسيط عمليات التجارة الإلكترونية الشاملة وتحسين تجربة المستهلك”. وأضاف: “هكذا نساعد عملائنا على تبسيط سير عملياتهم و بالتلي ندعم نمو أعمالهم”.

تتضمن خدمات وحلول MontyPay أداة الدفع عبر الإنترنت والهاتف المحمول التي تمكن التجار من معالجة جميع المدفوعات عبر الإنترنت بطريقة سلسة عبر منصة واحدة؛ وخدمة الدفع عن طريق الروابط أو رموز الاستجابة السريعة التي تسمح بتحصيل الأموال بشكل فوري؛ حلول إعداد الفواتير المتكررة الذي يسمح للتجار بتحصيل المدفوعات من عملائهم بشكل منتظم وفي أوقات محددة، بالإضافة إلى الدفع للموردين بمعاملة واحدة؛ وخيار التقسيط الذي يساعد التجار وعملائهم على إعداد خطة دفع مناسبة وفقًا لجدولهم الزمني؛ وأخيراً خدمة الدفع بالعملة المشفرة التي تسمح للتجار باستقبال مجموعة واسعة من العملات المشفرة مباشرة في حساباتهم المصرفية. أضف إلى ذلك ميزة التوجيه والتتالي الذكية الخاصة بـMontyPay والتي تمنح التجار أفضل الطرقات لمعاملاتهم وأكثرها فعالية من حيث التكلفة، مع فرص قبول أكبر وأعلى.

وأوضح مخيبر: “التجار شركاؤنا، لذلك تصميم أفضل الحلول لمساعدتهم على تحقيق النمو هي من أولى مسؤلياتنا. عند اختيار MontyPay، سيستفيد عملاؤنا من استراتيجيات التوجيه والتتالي الذكية، والتقارير المتقدمة والمعلومات المهمة، والإبلاغ الفوري عن محاولات الاحتيال، وتقييم العملاء عبر نظام الدرجات للحد من المخاطر وتسهيل عمليات الامتثال، وتجربة تطبيق سلسة تسمح للتجار بالوصول إلى لوحة المعلومات والتحليلات الخاصة بهم، في أي وقت وفي أي مكان، وبالطبع خدمة العملاء الشهيرة لدينا التي تقدم لهم الدعم على مدار الساعة”.

كما ستطلق MontyPay قريباً منتجين جديدين وهما: SmartPOS الذي يعمل على تبسيط عمليات الدفع، مما يسمح للتجار بقبول المدفوعات غير النقدية، وتمكين الدفع عبر رمز الـQR والنقر والتمرير لحاملي بطاقات الائتمان؛ وQcheck، وهو حل الدفع الذاتي المخصص لقطاع الضيافة، والذي يسهّل عمليات تسجيل الخروج ويحسّن تجربة العملاء ويساهم بزيادة المبيعات/الإكراميات، ويساعد في إعداد التقارير في الوقت الفعلي.

تغطي MontyPay حالياً أكثر من ٥٠ دولة؛ بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ونيجيريا ولبنان والإمارات العربية المتحدة، تعمل الشركة الآن في الأردن والبحرين والكويت وإندونيسيا والولايات المتحدة وكندا و١٢ دولة في أمريكا اللاتينية من خلال ٦ مكاتب في لبنان والأردن ونيجيريا، إندونيسيا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

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نبذة عن MontyPay

MontyPay هو مزود خدمة دفع عالمي يقدم الدعم للتجار عبر ٥٠ دولة من خلال مجموعة واسعة من حلول الدفع. يقدم MontyPay مجموعة شاملة من الخدمات التي تشمل المدفوعات المادية والرقمية، خدمة الدفع الذاتية، الأنظمة الأساسية متعددة القنوات، وحلول العلامة البيضاء. انطلاقا من رؤيتها لتوسيع إمكانية التواصل العالمية، تسعى MontyPay للحصول على تراخيص PSSP وPTSP في نيجيريا والمملكة العربية السعودية، على التوالي. يهدف هذا التوسع الاستراتيجي إلى تعزيز حضور MontyPay وقدراته، مما يوفر للتجار حلاً كاملاً لتنسيق الدفع يلبي احتياجات الأسواق المتنوعة وتفضيلات العملاء.