‫توقع 256 Network مذكرة تفاهم مع ADGM

موسعين بصمتهم في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي

موثقين العلاقات الثنائية بين الهند والإمارات

إطلاق زمالة مديري الصناديق الناشئة لمديري الصناديق للمرة الأولى والثانية على مستوى العالم

أبوظبي، الغمارات العربية المتحدة، 12 دجنبر/كانون الأول 2022 / PRNewswire / — وقعت 256 Network ، وهي مجموعة شبكات رائدة قائمة على الدعوة فقط، تجمع بين صناع القرار العالميين المستثمرين في الأسواق الخاصة، مذكرة تفاهم مع سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لإمارة عاصمة الإمارات العربية المتحدة، على هامش أسبوع أبوظبي المالي. كان الحدث الذي استمر لمدة أسبوع بمثابة منصة للمحادثات المتعمقة حول القطاع المالي المزدهر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واتجاهات الصناعة والتطورات والابتكارات التي تشمل الأسواق المالية والخدمات المصرفية العالمية.

حضر حفل التوقيع كل من دروف سهرا – المؤسس والرئيس التنفيذي لِـ256 Network ، وبانكاج جوبتا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لشركة الخليج للاستثمارات الإسلامية وعضو مجلس الإدارة المؤسس في 256 Network GCC Chapter وبراشانث براكاش، عضو مجلس الإدارة المؤسس لـ 256 Network والشريك المؤسس لشركة Accel Partners ، وراجان نافاني، عضو مجلس الإدارة المؤسس لِـ256 Network ، و VC & MD ، ومجموعة Jetline (JetSynthesys) ، بالإضافة إلى راجيف سيجال، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في ADGM ، وظاهر بن ظاهر، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في ADGM ، وحمد المزروعي، مدير العمليات في ADGM ، وسعيد الخوري، مدير الشراكات السيادية والاستراتيجية في ADGM وأعضاء كبار آخرين من كلا الكيانين. وكان جزء من الزيارة هو إطلاق مكاتبهم في أبوظبي تماشياً مع خططهم التوسعية.

خلال أسبوع أبوظبي المالي، دعت 256 Network ما قدره 250 من أعضائها العالميين إلى معتكف تضمن أنشطة مختلفة، كان أحدها زيارة معبد هندو ماندير Hindu Mandir ، وهو أول معبد هندوسي تقليدي في الشرق الأوسط.

رافق الزيارة الدكتور سلطان كرمستجي، نائب المدير العام لتطوير التدريب والتعليم في وزارة الداخلية أبوظبي، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الإمارات العربية المتحدة Angels Capital Investment ، وصاحب السمو براهمافيهاري سوامي، بالإضافة إلى 256 عضوًا مؤسسًا لمجلس الإدارة، بانكاج جوبتا وبراشانث براكاش.

أطلقت المجموعة أيضًا زمالة مديري الصناديق الناشئة حيث ستعمل 256 Network على تسهيل الوصول إليها وتمويلها ومساعدة مديري الصناديق للمرة الأولى والثانية من جميع أنحاء العالم في إطلاق أموالهم. تم تصميم البرنامج لمديري الصناديق الذين يعملون على أدوات الاستثمار في رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة. سيكونون قادرين على الاستفادة من خبرة ADGM والوصول إلى ميزة تنافسية أثناء إطلاق أموالهم.

لمعرفة المزيد والتقدم بطلب للحصول على زمالة مديري الصناديق الناشئة من 256 Network ، قم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بهم – https://www.twofiftysix. network/

قال بانكاج جوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي وعضو مجلس الإدارة المؤسس لـ 256 Network GCC Chapter : “يسعدنا أن نواصل رعاية هذه العلاقة الاستراتيجية لأنها تهدف إلى تعزيز الأنشطة المالية بشكل أكبر، وتسهيل التدفقات الاستثمارية، وتشجيع الابتكار في مجال الأعمال. يمهد هذا الاتفاق الطريق لمزيد من الجهود والمبادرات المشتركة. معًا، يمكننا العمل بشكل وثيق في تعزيز العلاقات القوية وتمكين مجتمعات الأعمال في الإمارات العربية المتحدة والهند.”

قال دروف سهرا، المؤسس والرئيس التنفيذي لِـ 256 Network : “ تمثل مذكرة التفاهم علامة فارقة في التعاون الدولي بين الكيانين. وستسهل المساعدة المتبادلة من أجل تعزيز الإشراف على العمليات عبر الحدود للمؤسسات المالية الخاضعة لسلطتها. وبينما نعبر العتبة في توسعنا، نحن حريصون على تعزيز وجودنا في أبوظبي، حيث لن تدخر المجموعة أي جهد في ترسيخ مكانة السوق المزدهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وطموحها لمواصلة دعوة المستثمرين والاستفادة من قدرتها الكاملة.”

قال براشانث براكاش، عضو مجلس الإدارة المؤسس لِـ 256 Network والشريك المؤسس لشركة Accel Partners : “تتمتع منطقتنا بعلاقات تجارية طويلة الأمد تمتد لعقود، وهذا التوسع يمثل اتحادًا جديدًا من شأنه أن يحفز التآزر بين مجتمعاتنا التجارية والشركات الناشئة. أنا متحمس لرؤية الابتكارات اللاحقة والشركات الناشئة التي يتم بناؤها نتيجة لتعاوننا. تعتبر كلتا مجتمعات الشركات الناشئة لدينا من بين أسرع المجتمعات نموًا في العالم، ولن تؤدي هذه الشراكة إلى خلق المزيد من الوظائف فحسب، بل ستولد أيضًا رأس مال ثقافي ومالي من شأنه أن يضاعف اقتصاداتنا في هذا العقد”

قال آرفيند رامامورثي، رئيس الأسواق في ADGM : “يسعدنا أن نتشارك مع 256 Network من خلال توقيع مذكرة التفاهم هذه. هذه الخطوة مهمة بشكل خاص لأننا نشهد النمو والتوسع المستمر في السوق المالية في أبو ظبي والإمارات العربية المتحدة. إن تعزيز العلاقات مع قادة الصناعة الدوليين هو في طليعة استراتيجيتنا ونتطلع إلى العمل مع شركائنا في الهند لخلق المزيد من فرص الاستثمار وتطوير نظام بيئي قوي للأعمال.

وسنواصل العمل مع شركائنا الاستراتيجيين، محليًا ودوليًا، لتعزيز خطط التنمية الاقتصادية في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة، وتحقيق ثقة أكبر للمستثمرين، وإمكانية الوصول، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية في أبوظبي وخارجها “.

تتكون 256 Network من أكثر من 650 عضوًا في 30 دولة، ويشكل فرع دول مجلس التعاون الخليجي 15٪ من إجمالي الأعضاء. تضم الشبكة الحصرية أكثر من 400 شركة لإدارة الأصول تدير أصولًا تزيد عن 4 تريليونات دولار، 40٪ منها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

حول 256 Network

256 Network هي عبارة عن منصة قائمة على الدعوة فقط تجمع بين صناع القرار العالميين الذين يستثمرون في الأسواق الخاصة. يتم تنظيم العضوية كمجموعة من الأقران، حيث يتم جلب المديرين الإداريين والرؤساء والشركاء عبر رأس المال الاستثماري، ورؤساء الشركات، والصناديق السيادية، والهبات، وصناديق الأموال، والمكاتب العائلية، والشركات التابعة للصناعة.