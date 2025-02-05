‫تومي تسلط الضوء على تأثير جمال البيرو من خلال تصميمات زاهية في تشكيلات ربيع 2025

5 فبراير 2025 – هونج كونج – Media OutReach Newswire – تستقبل تـــومي، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال السفر ونمط الحياة والإكسسوارات، ربيع 2025 بطاقة حيوية متجددة. يمثل هذا الموسم محطة بارزة في مسيرة العلامة، حيث تحتفل تـــومي بالذكرى الخمسين لتأسيسها، احتفاءً بإرثها العريق من الابتكار والأداء الدائم. فمن الحرفية الاستثنائية إلى التطورات الرائدة، تجسد تـــومي الفخامة الخالدة.

في ربيع 2025، تمزج تـــومي بسلاسة بين التأثيرات القديمة والحديثة، مستلهمةً سحر وحيوية بيرو، مسقط رأس العلامة. تعكس هذه المجموعة التزام العلامة بالتصميم المبتكر والجودة والأداء، مما يضمن أن تكون كل قطعة أنيقة وعملية في الوقت ذاته، لتواكب أسلوب الحياة الديناميكي لعملاء تـــومي.

تُعد مجموعة الربيع الجذابة بمثابة إشادة بالألوان الزاهية والمشرقة الموجودة في المناظر الطبيعية الخلابة والأسواق الصاخبة في بيرو. تضمُّ هذه المجموعة قطعاً مختارة من مجموعات Voyageur، و Georgica، و Alpha Bravo، ومجموعة 19 Degree ، وإكسسوارات السفر من تومي. تمزج المجموعة بين الموضة والأداء العملي، وتتميز بأنماط مذهلة مثل قماش الدنيم، والتموجات الحمراء/الليمونية، واللون الطبيعي/الرملي، وتضفي إليها اللّمسات الأخيرة مجموعةٌ متنوعة من الجمال الموسمي الذي يحتفي بسحر الطبيعة في بيرو.

مجموعة ألفا برافو، المعروفة بمستلزماتها عالية الأداء والمثالية للمكتب والأنشطة الخارجية والكثير غير ذلك، تحظى بتحديث مفعم بالحياة يناسب فصل الربيع. ستتميز الآن هذه المجموعة المتنوّعة من حقائب الظهر وحقائب اليد ومستلزمات السفر والمزيد بألوان جديدة مذهلة: التموجات الحمراء/الليمونية. بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر مجموعة Nomadic Expedition الجاهزة للرحلات الخارجية بلون العقيق الأسود الأنيق، حيث تجمع بين الأناقة والمتانة لتناسب جميع مغامراتك.

في هذا الموسم، يجري على المنتجات الخاصّة بالنساء تحديثٌ مثير من خلال التصميمات والألوان الجديدة النابضة بالحياة. تمّ تصميم مجموعة فوياجير المعروفة بتنوعها، لتلبية الاحتياجات اليومية للمرأة. تقدم مجموعة ربيع 2025 تصاميم ايفورا هوبو الأنيقة، إلى جانب درجات الألوان الموسمية المنعشة مثل Lagoon واللافندر و لون قماش الجينز الأزرق. بالإضافة إلى ذلك، تمّ تجديد مجموعة جورجيكا للسيدات باستخدام ألوان جديدة مذهلة، بما في ذلك لون الزنبق الوردي الهادئ. تضم المنتجات الجديدة Lima Tote متوسطة الحجم المزينة بشكل بسيط بنمط شعار تومي “T” المميز، وبتصميم اللون الطبيعي/الرملي الأنيق.

تعود مجموعة 19 Degree الشهيرة هذا الموسم مع تشكيلة مذهلة من الألوان الجديدة المشرقة، بما في ذلك اللاجون واللافندر. من خلال تسليط الضوء على الألوان الحيوية لمنسوجات الأنديز يسعدنا أن نقدم Iridescent Dusk، وهو لون موسمي جديد يتميز بلوحة ألوان مُقتَبَسة من المستقبل تكملها لمسات معدنية أنيقة،. بالإضافة إلى ذلك، يسعدنا في تومي أن نكشف عن صندوق الأمتعة الجديد Rolling Trunk، المصمم بمساحة داخلية واسعة وفواصل مدمجة ، مما يجعله الرفيق المثالي للرحلات الطويلة والمليئة بالمغامرات.

تكريمًا للطابع البيروفي لهذا الموسم، تقدم تومي مجموعة مرحة من الحلي والقلائد التي تزين الحقائب، وهي إضافة مثالية لمجموعة أي مسافر. تعكس هذه الحلي التراث الثقافي الغني والفنون الجميلة في جبال الأنديز. يتم تصميم كل قطعة بعناية فائقة بالتفاصيل، لتجسد روح المغامرة والتفرد.

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نبذة عن تومي

منذ عام 1975، تقوم تومي بابتكار مستلزمات للسّفر والأعمال فاخرةً وعلى مستوىً عالمي بتصميم منتجات الأعمال والسفر والأداء الفاخرة من الطراز العالمي، والمصممة لترقية وتبسيط وتجميل صُمِّمت خصيصاً لتحسين جميع جوانب الحياة وتبسيطها أثناء التنقل وإضفاء لمسة جمالية عليها. من خلال توفير منتجاتنا التي الجمع تجمع ما بين الأداء المثاليّ وروح الإبداع الوظيفي الخالي من العيوب وروح الإبداع، نحن ملتزمون بتمكين بدعم الرحلات زبائننا كوننا شريك مدى الحياة للمسافرين والمبدعين في السعي لمحبّي السفر والمبدعين الذين يسافرون لتحقيق بحثاً عن شغفهم. لمزيد من المعلومات حول تومي، تفضلوا بزيارة TUMI.com.

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