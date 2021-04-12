جامعة دريبر تطلق مسابقة أعمال لتسريع إنتاج المواهب الجديدة

المساق التعليمي المجاني على الإنترنت يوفر فرصة لرواد الأعمال للعثور على المستثمرين

سان ماتيو، كاليفورنيا، 12 نيسان/أبريل، 2021 / PRNewswire/ — أعلنت اليوم جامعة دريبر ومنصة التعليم على الإنترنت العالمية edX.org إطلاق مسابقة “كن بطل الأعمال الناشئة: مسابقة خطة الأعمال لجامعة دريبر.”

وقال تيم دريبر، مؤسس جامعة دريبر: “العالم بحاجة إلى المزيد من الأبطال في الوقت الحالي، ونحن نجلب أفضل الخبراء والمشغلين في وادي السيليكون لتدريبهم من خلال برنامجنا على الإنترنت.” “سنختار الفائزين من هذا البرنامج عبر الإنترنت على أساس متجدد ليحصلوا على منحة دراسية كاملة لبرنامج الإقامة لدينا “تدريب الأبطال” في سان ماتيو هذا الصيف وسنستثمر أيضًا في أفضل الشركات من خلال هذه الشراكة.”

يتضمن هذا المساق الدراسي المجاني الذي يستغرق أسبوعين مجموعة واسعة من الموضوعات المهمة والتي تأتي في الوقت المناسب والتي يجب على رواد الأعمال إتقانها لبناء شركاتهم وتوسيع أعمالها. وعلى عكس المساقات التقليدية، تم تصميم هذا البرنامج لمساعدة رواد الأعمال على التفكير في كل جانب من جوانب خطة أعمالهم وعرضها على مستثمرين فعليين. وفي نهاية المساق، ستختار جامعة دريبر أفضل الشركات وتقدم منحًا دراسية لها للمشاركة في برنامج التسريع المسبق في الموقع في سليكون فالي.

وقال أنانت أغاروال، الرئيس التنفيذي ومؤسسedX : “كل ما نقوم به في edX مدعوم من شبكة عالمية من الشركاء الذين يؤمنون بالقوة التحويلية للتعليم. تلتزم edX وجامعة دريبر بتمكين الأشخاص من إطلاق العنان لإمكاناتهم واستخدام أفكارهم لتغيير العالم. أشعر بسعادة غامرة لأن دورة ومسابقة “كن بطل الأعمال الناشئة” لديهما فرصة للوصول إلى 37 مليون متعلم ومن المحتمل أن تلهم العقل الكامن وراء الفكرة التالية التي تغير العالم.”

يتم تدريس البرنامج من قبل مؤسسي ومشغلي أعمال فعليين بمن في ذلك مارك بينيوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيلزفورس؛ جستن كان، مؤسس تويتش والشريك العام في غوت كابيتال؛ ليتش بوسك، مؤسس تاسك رابيت وشريك عام في فيول كابيتال؛ وفين ليبين، مؤسس إيفرنوت ومؤسس والمدير التنفيذي لشركة mmhmm. يحتوي البرنامج على ثلاثة تواريخ لبدء المسابقة، تبدأ في 5 أيار/مايو و 12 أيار/يوليو و27 أيلول/سبتمبر والتسجيل مفتوح الآن. أنقر هنا للتسجيل اليوم.

حول جامعة دريبر

تقوم جامعة دريبربمهمة إلهام الناس وتسريع الأفكار من خلال إطلاق روح المبادرة على مستوى العالم.الجامعة التي أسسها الرأسمالي الاستثماري تيم دريبر، تجمع المؤسسين والمشغلين ورأس المال الاستثماري تحت مظلة واحدة. ينتشر خريجو جامعة دريبر في 84 دولة وقد جمعوا أكثر من 350 مليون دولار على هيئة رأس مال مغامر.

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