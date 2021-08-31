جلوبال ميلينيال كابيتال، صندوق رأس المال المغامر الناشئ القائم على البيانات، يكمل استثماره السادس في الولايات المتحدة الأمريكية بإقامة شراكة مع روكيت دولار

تطرح روكيت دولار، وهي شركة ناشئة مغامرة تختص بمجال التكنولوجيا المالية تأسست على يد هنري يوشيدا، خطة التقاعد للأمريكيين من خلال إتاحة إمكانية الوصول إلى فئات أصول بديلة

سان فرانسيسكو31 أغسطس / آب 2021/PRNewswire/ — يستكمل صندوق جلوبال ميلينيال كابيتال، وهو صندوق مغامر في الشرق الأوسط يستثمر في الأسواق العالمية، استثماره السادس بتخصيص جديد في قطاع التكنولوجيا المالية ويُعلن عن عقد شراكة مع شركة روكيت دولار (Rocket Dollar). تُعد شركة جلوبال ميلينيال كابيتال أول مستثمر قائم على البيانات يستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) وتكنولوجيا التعلم الآلي لتجديد تقييم الاستثمار التقليدي طويل الأمد وعملية اتخاذ القرار.

تعمل شركة جلوبال ميلينيال كابيتال على تغيير الطريقة التي اعتادت عليها في تخصيص رأس المال المُغامر لرأس المال من خلال إدخال تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي ونماذج التعلم الآلي في إنشاء الاستثمار ومراحل التقييم الأولية. تُمثِّل ميلينيال ايه أي ذ.م.م. (Millennial Ai LLC)، وهي “السلاح السري” لشركة جلوبال ميلينيال، السبب الكامن وراء اختيار الشركة للجهات الفاعلة الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية مثل إنفل (Envel) و يونيفيموني (Unifimoney) و روكيت دولار (Rocket Dollar).

تأسست شركة روكيت دولار في عام 2018 على يد هنري يوشيدا (Henry Yoshida) إيمانًا منه بأن التقاعد يتغير مع المستهلكين الذين يتطلعون إلى الحصول على بدائل ضمن خطط استثمار التقاعد الخاصة بهم. قبل تشييد شركة روكيت دولار، كان يوشيدا المؤسس المشارك لمنصة أونست دولار (Honest Dollar)، وهي منصة تقاعد استشارية آلية استحوذت عليها غولدمان ساكس (Goldman Sachs)، وكان أيضًا مؤسس ماي جروب ذ.م.م (MY Group LLC)، وهي شركة استثمارية تديرها أصول بقيمة 2.5 مليار دولار.

تهدف شركة روكيت دولار إلى رفع القيود في خيارات الاستثمار الحالية للتقاعد وتزويد الجمهور بفئات أصول متعددة مثل العملات المشفرة والأسهم الخاصة والشركات الناشئة والشركات الجديدة والإقراض من نظير إلى نظير على سبيل المثال لا الحصر للاستثمار فيها حتى يتسنى لهم العمل من أجل السيطرة الكاملة على التقاعد الذي يتخيلونه لأنفسهم.

لقد وُضعِت أطروحة الاستثمار الخاصة بشركة روكيت دولار في إطار تقييم مجموعة جلوبال ميلينيال كابيتال للتكنولوجيا المالية، والذي يتضمن استعراض البيانات المتعلقة بالمجموعات الجذابة والمؤشرات الإحصائية إلى جانب صياغة نقاط خوارزمية التعلم الآلي. وقد استنتج فريق الاستثمار وتحليل البيانات إلى أن تصنيف شركة روكيت دولار يحتل مرتبة فئة الربع الأعلى بين مجموعة أقرانها، مما يسلط الضوء على المجموعات الجذابة والمؤشرات الخاصة بالشركة.

نُظِّم صندوق جلوبال ميلينيال كابيتال باعتباره صندوق استثمار خاص يخضع لتنظيم خارجي إلى جانب لجنة الخدمات المالية (وفقًا للقانون المنظم لأعمال الاستثمار وأسواق الأوراق المالية في جزر العذراء البريطانية) الذي يسمح لمديري الصناديق الناشئة بإطلاق استراتيجيات مبتكرة، ويدعمه 70 مستثمرًا من الشرق الأوسط من بينهم المكاتب العائلية وأصحاب الثروات الثمينة. أندريا دانيلا (Andreea Danila)، الشريكة العامة المؤسسة لشركة جلوبال ميلينيال كابيتال، هي رائدة أعمال حائزة على جوائز ومن أصحاب رؤوس الأموال المغامرة، وتحظى بسجل حافل وخبرة وسمعة طيبة في قطاع الأسهم الخاصة ورأس المال المغامر.

للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: https:// globalmillennialcapital.com/