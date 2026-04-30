جولة تجربة التكنولوجيا الهجينة: وسائل الإعلام العالمية تشهد أداء JETOUR في القيادة على الطرق الوعرة

بكين،, April 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — نظمت JETOUR International فعالية لاختبار القيادة للإعلاميين الدوليين في بكين، استعرضت خلالها أحدث إنجازاتها في مجال القيادة على الطرق الوعرة القاسية، والتكنولوجيا الهجينة، والابتكارات الذكية. شارك في الفعالية أكثر من 200 صحفي ومؤثر من مختلف أنحاء العالم، حيث خاضوا تجارب في عروض ثابتة، وجولات عملية على الطرق الوعرة، وتجارب قيادة اختبارية. وقد جرى استعراض أربعة طرازات” النسخة الرسمية المُخصصة G700 Whistling Arrow، وG700، وT2 i-DM، وSOUEAST S08 DM.

G700: طراز رائد للقيادة على الطرق الوعرة القاسية

بفضل مفهوم “جماليات الطرق الوعرة GAIA”، شكّل طراز G700 أحد أبرز محاور الفعالية، إذ يبلغ طوله 5,153 ملم، ويتميز بهيكل قوي مخصص للطرق الوعرة يمنحه حضورًا بصريًا لافتًا. تتميز السيارة بمقصورة تتسع لستة مقاعد، مُزودة بنظام صوتي من Harman Lexicon، ومقاعد جلدية فاخرة من نوع NAPPA مكونة من 14 طبقة، مع وظائف تهوية وتدفئة وتدليك قياسية. تعتمد السيارة على هيكل مدمج مُشكَل بتقنية الضغط العالي، حيث يشكّل الفولاذ عالي الصلابة 80% من بنية هيكلها. فيما تُعَد نسخة العرض الثابت G700 Whistling Arrow إصدارًا رسميًا مخصصًا، يتميز بترقيات شاملة في التصميم الخارجي والهيكل الأساسي وفق مفهوم التصميم “Whistling Arrow Edge Aesthetics”.

قدّم طراز G700 أداءً متميزًا خلال تجارب القيادة، حيث يتيح محركه ذو سعة 2.0 لتر بتقنية TD، المتصل بناقل حركة طولي ثنائي السرعات من نوع 2DHT ومحرك كهربائي P4 ثنائي السرعات، تسارعًا من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 4.6 ثانية فقط. تأتي السيارة مزودة قياسيًا بنظام “الأقفال التفاضلية الذكية الثلاثية”، ما يمكنها من تجاوز عقبات الطرق الوعرة بسهولة، ويوفر نظام التعليق الهوائي دعمًا مستقرًا على المنحدرات الجانبية، في حين يضمن وضع المحور المتقاطع التلقائي، الحصري في الصناعة، اجتيازًا سلسًا للتضاريس الوعرة. وقد علّق أحد الصحفيين في وسائل الإعلام الدولية المتخصصة بالسيارات قائلاً إن طراز G700 يتمتع بقدرة تسلق قوية على المنحدرات الحادة، مع تحكم ثابت أثناء النزول عبر وضع التحكم في الانحدار (HDC). وفي الوقت نفسه، أظهرت الاختبارات الميدانية لنظام القيادة الذاتية داخل المدن (City NOA) وركن السيارات الآلي قدرة السيارة على تقديم دعم القيادة في مختلف السيناريوهات. تمنح هذه المزايا هذا الطراز الرائد المخصص للطرق الوعرة ذكاءً فائقًا، محققًا توازنًا مثاليًا بين القوة في الأداء والأناقة في التصميم.

JETOUR T2 i-DM: رائد الكفاءة في مجال السيارات الهجينة للطرق الوعرة

يعكس طراز JETOUR T2 i-DM حضورًا مميزًا بتصميمه الخارجي الصندوقي الفريد، الذي تبرزه شبكته الأمامية بتأثيرات الضوء والظل والمصابيح الأمامية المزودة بتقنية Matrix. وتتميز المقصورة الداخلية بتصميم شبكي قوي، وهي مُزودة بشريحة Qualcomm Snapdragon 8155 ومقاعد مكسوة من الجلد المدبوغ. ووخلال تجارب القيادة، يجمع طراز T2 i-DM بسلاسة بين التصميم المتين والكفاءة البيئية والأداء العالي. وبفضل تقنية الهجين الفعّالة C-DM (النموذج المزدوج التبادلي)، يأتي طراز T2 i-DM مزودًا بمحرك كهربائي بقوة 280 كيلوواط، ما يوفر تجربة هادئة مماثلة للسيارات الكهربائية بالكامل أثناء بدء التشغيل. ومع زيادة السرعة، يعمل المحرك بسلاسة، موفرًا عزم دوران قويًا وقدرة أداء مرتفعة.

في سيناريوهات القيادة على الطرق الوعرة، يؤدي نظام الدفع الرباعي الذكي XWD وظيفة توزيع عزم الدوران على مستوى أجزاء من الثانية، ما يُمكِن من اجتياز اختبارات العجلات الدوّارة وتداخل المحاور بسهولة.

SOUEAST S08 DM: خيار راقٍ للتنقل داخل المدن

إلى جانب ذلك، جذب طراز S08 DM المخصص للتنقل داخل المدن اهتمام الصحفيين الحاضرين. فهو يعتمد على محرك هجين مخصص من نوع 1.5TD بقوة قصوى تبلغ 255 كيلوواط وعزم دوران يصل إلى 525 نيوتن·متر، ما يوفر تسارعًا سلسًا واستجابة عالية من 0 إلى 100 كم/ساعة. كما يضمن النظام الهجين تشغيلاً هادئًا عند الانطلاق وتوفيرًا مستمرًا للقوة، بينما توفر أبعاد السيارة التي تبلغ 4,810 ملم طولاً و2,820 ملم قاعدة عجلات مقصورة داخلية مرنة وفسيحة. وتلبي الشاشة الذكية القابلة للإمالة بقياس 15.6 بوصة ونظام التفاعل الصوتي الذكي احتياجات السفر العائلية المتنوعة. عقب تجربة القيادة، أشاد أحد الصحفيين من منطقة الشرق الأوسط قائلاً: “إنها سيارة دفع رباعي رياضية كبيرة نسبيًا، لكن أداء التحكم فيها أثناء القيادة متميز للغاية – خفيفة الحركة وسهلة التحكم. وإلى جانب تصميمها الداخلي المتميز، تصبح نموذجًا استثنائيًا حقًا.”

خلال فعالية اختبار القيادة هذه، استعرضت JETOUR مجموعة شاملة من مركبات الطاقة الجديدة المصممة لتلبية مختلف سيناريوهات التنقل. تجسد الطرازات الثلاثة – G700 وT2 i-DM وS08 DM – التزام JETOUR باستراتيجية علامتها التجارية “Travel + New Energy”، وذلك عبر مسارات تقنية متنوعة ولغات تصميم مميزة.

وعقب الفعالية، علّق أحد ممثلي وسائل الإعلام قائلاً: “لقد حققت JETOUR توازنًا ملحوظًا بين القوة الكبيرة وانخفاض استهلاك الطاقة والموثوقية المرتفعة، ما يدفع المعايير التقنية للمركبات الهجينة المخصصة للطرق الوعرة إلى آفاق جديدة. ويمنح التكامل العميق بين بنية GAIA ونظام الهجين عالي الكفاءة C-DM ونظام الدفع الرباعي الذكي XWD المركبات قدرة على القيادة في جميع التضاريس، من الطرق المعبّدة إلى أقسى المناطق البرية. وبفضل قوتها التكنولوجية الراسخة، تعمل JETOUR على كسر قيود القيادة على الطرق الوعرة التقليدية، وتقديم حلول تنقل بالطاقة الجديدة للمستخدمين حول العالم.”

JETOUR international – jetourinternational.pr@gmail.com

JETOUR AUTO

طريق جينهوا، حي جيوجيانغ

ووهو، آنهوي، 241000

الصين

Tina Liu

الصورة المصاحبة لهذا البيان الصحفي متاحة على: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0bd22573-203e-4f35-b91e-1cf8cd0279e7

GlobeNewswire Distribution ID 9710496