جي أيه سي موتور ترد على وباء كوفيد-19 بالوقاية والحماية والمساعدة

بعد اندلاعوباء كوفيد-19، طرحت جي أيه سي موتورتدابير مختلفة لحماية عملائها وموظفيها وآخرين في المجتمع. أطلقت مجموعةجي أيه سي، وهيالشركة الأملشركة جي أيه سي موتور، إنتاج أقنعة الوجه في مصانعها، حيث بدأت التصنيع في أقل من أسبوعين. بالإضافة إلى ذلك، تبرعت مجموعةجي أيه سيبأكثر من 34.38 مليون يوان من الأموال ولوازم الحماية والمركبات لدعم جهود الوقاية والحجر الصحي. كما سلمت مجموعةجي أيه سيالإمدادات الطبية التي تم التبرع بها من شركائها في الخارج وتم الحصول عليها من خلال الشركات التابعة والموزعين الخارجيين لدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية.

تلقتجي أيه سي موتورالدعم والمساعدة من موزعيها وشركائها في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية وأفريقيا بعد تفشي المرض في الصين. تبرع الموزعون في الخارج وساعدوا في الحصول على إمدادات لمكافحة الوباء مثل الأقنعة والنظارات الواقية.

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