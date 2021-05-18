جي دبليو أم تستضيف ماراثونا في مصنعها الذكي لعرض براعتها العلمية

بودنغ، الصين، 18 أيار/مايو، 2021 / PRNewswire / — في 16 أيار/مايو، ومع إطلاق رصاصة البدء، انطلق ماراثون المصنع الذكي لشركة غريت وول موتور جي دبليو أم 2021 في مقر الشركة الواقع في حديقة العلوم والتكنولوجيا الصناعية في بودنغ بالصين. باعتباره الماراثون الأول والوحيد الذي يقام في مصنع في العالم، تم جذب 5000 من عشاق الماراثونات من جميع أنحاء العالم للمشاركة في السباق.

في السباق الذي جرى تنظيمه تحت شعار “الجري الحر”، يؤدي ممر السباق إلى الحلقة عالية السرعة لمصنع يوشوي، مصنع جي دبليو أم الذكي المتطور، وإلى ورش الختم واللحام والتجميع، مما يوفر للمتسابقين تجربة فريدة في المشاركة في ماراثون. تم تشغيل مصنع يوشوي، بإجمالي استثمارات تزيد عن 30 مليار يوان صيني، في العام 2017. يتم استخدام تقنيات المعلومات المبتكرة بما في ذلك البيانات الكبيرة وإنترنت الأشياء على نطاق واسع في المصنع. تمثل الأذرع الآلية الكبيرة والمرنة وخطوط الإنتاج الذكية الأوتوماتيكية بالكامل مثالاً على التكنولوجيا الصناعية القوية وقوة التصنيع لشركة جي دبليو أم. وفي ما يتعلق بمراقبة الجودة، وصل كشف الأخطاء لخط الإنتاج بالمصنع بأكمله إلى 100٪، ووصل معدل النجاح في مراقبة الجودة الشاملة إلى 99.79٪. يذكر أن ناقل الحركة 7DCT الذي بنتجه مصنع يوشوي حاز على العديد من الجوائز الدولية الكبرى، مثل جائزة “أفضل 10 ناقلات حركة في العالم” و “جائزة مشروع الابتكار والتطوير” في المؤتمر الدولي للسيارات. بالإضافة إلى ذلك، نشرت جي دبليو أم أيضًا روبوتات خدمة في السباق. أظهرت التقنيات العالية في المصنع مثل المركبات التجريبية غير المأهولة، والروبوتات الآلية التي تحمل البضائع، ومحطات الإمداد المتنقلة الذكية، وأجهزة تنظيم ضربات القلب في السيارات، براعة التصنيع الذكي في الصين للعدائين المشاركين في السباق.

مع تقدم استراتيجية العولمة، قامت جي دبليو أم ببناء مصانع ذكية في روسيا وتايلاند والهند، من بين دول أخرى وشكلت نظام إنتاج عالمي “12+5” يتكون من 12 قاعدة لإنتاج المركبات ذات العملية الكاملة ومصانع 5 كي دي، ما ينقل التقنيات الذكية من جي دبليو أم للعالم. علاوة على ذلك، ولتحقيق هدف التحول إلى شركة تقنية تنقل عالمية، أطلقت جي دبليو أم ثلاث منصات تقنية رائدة، وهي “LEMON” و “TANK” و”COFIS Intelligence”، التي تغطي تقنيات الطاقة الجديدة وتقنيات القيادة الذاتية، وتلتزم بجعل السيارات شريكًا ذكيًا للتنقل في المستقبل.

تنبع فكرة ماراثون المصنع الذكي 2021 من روح المؤسسة لجي دبليو أم المتمثلة في “إحراز تقدم كل يوم”، وهو موقف يتوافق إلى حد كبير مع روح الماراثون. ومع تاريخ يمتد لأكثر من ثلاثين عامًا، تشارك جي دبليو أم أيضًا في ماراثون في سياق التطور الذي تسير به قدمًا بشجاعة، وهي لا تستسلم أبدًا، من أجل تحقيق المفاهيم الروحية والثقافية المتمثلة في الابتكار والشباب الذهني والحيوية. في المستقبل، ستعمل جي دبليو أم باستمرار على تطوير تقنيات ذكية، وخدمة المستخدمين في جميع أنحاء العالم بموقف مفتوح ومبتكر، وبناء المزيد من المنتجات عالية الجودة.