خمس شركات تنضم إلى عضوية تحالف إنهاء النفايات البلاستيكية

سنغافورة، 25 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلن تحالف إنهاء النفايات البلاستيكية، وهو منظمة عالمية لا تبغي الربح لديها رؤيا جريئة تهدف إلى إنهاء النفايات البلاستيكية في البيئة، أن خمس شركات قد انضمت إلى عضويته. والشركات الأعضاء هي Ampacet Corporation, Esenttia S.A., Honeywell UOP, INDEVCO sal., و Red Avenue New Materials Group Co., Ltd

وقال جاكوب دور او Jacob Duer الرئيس والمدير التنفيذي للتحالف: “لقد تضاعف عدد الشركات الأعضاء لدينا من جميع أنحاء سلسلة القيمة منذ انطلاقنا في كانون الثاني/يناير 2019. و في غضون عام واحد فقط، نمت عضويتنا إلى 47 شركة جمعت ما مجموعه مليار دولار أميركي . تقف هذه الشركات مستعدة وتؤدي دورها للمساعدة في إنهاء النفايات البلاستيكية في البيئة. نحن نعلم أن بيئتنا ليست المكان المناسب للنفايات البلاستيكية، وسوف تجلب الشركات الجديدة المنضمة إلى الاتحاد خبرة فريدة تعزز قدرتنا على مواجهة هذا التحدي وإيجاد الحلول.”

تلتزم شركة Ampacet التي تضم أكثر من 2000 شخص في جميع أنحاء العالم يعملون بمراكز تطوير التقنية والألوان ومواقع ال تصنيع في 18 دولة، بحلول مستدامة،مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة. وقال الفارو ميندوزا او AlvaroMendoza ، المدير التنفيذي ورئيس أمباسيت: “لم يعد الاعتناء بكوكبنا خيارًا، بل مسؤولية نتحملها جميعاً. إننا نستخدم أقل موارد طبيعية لرفع أداء الإنتاج و تصنيع أكثر من المنتوجات المستدامة و تقديم الحلول و الخدمات لعملائنا بمن في ذلك بعض أكثر العلامات التجارية نجاحًا وتميزًا في العالم. تتشاركAmpacet مع العملاء والموردين بطرق بسيطة وفعالة، مما يتيح لهم تخيل وتطوير المنتجات التي تحسن جودة الحياة.“

Esenttia S.A هي شركة مقرها الرئيسي في كولومبيا، وهي جزء من مجموعة أعمال Ecopetrol ، ومتخصصة في إنتاج وتسويق المواد الخام لصناعة البلاستيك. و قال خوان دييغو ميخيا، رئيس Esenttia “الانضمام إلى التحالف هو خطوة كبيرة نحو تقديم حلول إجتماعية وبدائل لإعادة تدوير وإعادة استخدام البلاستيك. نريد تعزيز الإجراءات من أجل اقتصاد دائري. وكشركة مصنعة للمواد الخام، لدينا مسؤولية المحافظة على الإستدامة البيئية. وكجزء من التحالف، يمكننا جماعياً أن نلهم ثقافة إعادة تدوير المواد وتحويلها إلى منتجات جديدة ترفع من جودة حياة مجتمعاتنا.”

وقد تعهدت شركةHoneywell UOP ، المزود والمورد الدولي الرائد لتقنية العمليات، والعوامل الحفازة، والمواد الماصة، والمعدات، والخدمات الاستشارية، بالدخول في عضوية التحالف. وقال جون جوجيل، رئيس شركةHoneywell UOP “تلتزم شركة هانيويل بإيجاد تقنيات مستدامة تجعل عالمنا مكانًا أفضل للعيش – سواء لناحية رفع مستوى المعيشة لمليارات الأشخاص، أو تحسين فعالية الطاقة أو تقليل التأثير البيئي السلبي. الانضمام إلى التحالف لإنهاء النفايات البلاستيكية هو مجرد واحدة من الخطوات التي نتخذها لإظهار دعمنا لإنهاء النفايات البلاستيكية والمساهمة في خلق اقتصاد دائري من البلاستيك. نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذا الجهد ونتطلع إلى العمل مع باقي الشركات الأعضاء.”.

باعتبارها مجموعة شركات تصنيع متنوعة وعالمية مقرها لبنان، فإن أحد الدوافع الرئيسية لشركة إنديفكو او INDEVCO يتمثل في دمج الاستدامة البيئية في عملياتها الصناعية ، من المواد الخام وفعالية الطاقة إلى إدارة النفايات وخفض الانبعاثات الجوية. ” إن مسؤوليتنا هي حماية المستقبل، والحفاظ على الموارد، وضمان الاستمرارية للجيل القادم. واليوم، أصبحت الاستدامة في طليعة الاهتمامات العالمية في ما يتعلق بالبلاستيك ومع ذلك، فنحن نعرف القيمة التي يوفرها البلاستيك من حيث الاستدامة”. وقال مروان فريم، عضو مجلس إدارة إنديفكو اوINDEVCO: “إن إيجاد وتنفيذ حلول لتجنب وصول البلاستيك إلى مجرى النفايات أمرًا بالغ الأهمية، ونتطلع إلى التعاون مع أعضاء التحالف لتحويل صناعة البلاستيك وإنهاء النفايات البلاستيكية“.

وانضمت مجموعة Red Avenue New Materials من الصين إلى التحالف ، وهي شركة عالمية متخصصة في تصنيع المواد ومقرها في شنغهاي. وقال ديني تشانغ، رئيس مجلس الإدارة، “إن جعل كوكبنا أكثر خضاراً وأمانًا هو هدفنا. كوننا عضوًا في التحالف، نعمل على المساعدة في تقليل النفايات البلاستيكية ونأمل في دعوة المزيد من الشركات الصينية للانضمام إلى هذه المهمة. الالتزام بإنهاء النفايات البلاستيكية يعني إجراء تطوير المنتجات التي تحمي البيئة وهذا يشمل المواد العضوية والمواد القابلة للتحلل – المواد التي تجعل الأرض أفضل.”

للتزوّد بمعلومات إضافية عن مجموعة الشركات الأعضاء لدينا، يرجى زيارة:

www.ampacet.com

www.esenttia.co

www.uop.com

www.indevcogroup.com

www.rachem.com

عن التحالف

التحالف من أجل القضاء على النفايات البلاستيكية هي منظمة عالمية لا تبغي الربح تتشارك مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية المعنية بالتنمية البيئية والاقتصادية والمجتمعات في جميع أنحاء العالم لتصدّي التّحدي المتعلّق بالقضاء على النفايات البلاستيكية في البيئة. من خلال البرامج والشراكات، نركز على الحلول في أربعة مجالات أساسية: البنية التحتية والابتكار والتعليم والمشاركة والتنظيف. اعتبارًا من آذار/مارس 2020، يضم التحالف 47 شركة عضوًا تمثل شركات ومؤسسات عالمية عبر كل سلسلة القيمة.

الشعار: https://mma. prnewswire.com/media/1121969/ AEPW_logo.jpg