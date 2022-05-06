‫دار سك العملة الكندية تعيد تعريف مفهوم الندرة بمجموعة “أوبيولنس” التي تتميز بالماس الوردي الرائع من منجم آرغايل

أوتاوا، أونتاريو، 6 أيار/مايو، 2022 / PRNewswire / — اليوم، تطلق دار سك العملة الملكية الكندية مجموعة Opulence (أوبيولنس) ، وهي روائع نقود حصرية ذات حرفية استثنائية تتضمن بعضا من أندر الأحجار الكريمة في العالم: الماس الوردي من منجم آرغايل الشهير. هذه المجوهرات هي تاج العملات الذهبية والبلاتينية الخالصة النقاء التي تعيد تعريف الندرة حقًا. تم كشف النقاب عن هذه المجموعة الجديدة، التي جاءت باسم الفريدة من نوعها، Ultimate “التيمت” ، وهي عملة ألماس وردية نقية من البلاتين الوردي يبلغ وزنها كيلوغراما واحدا، في معرض أوتاوا للفنون.

وقالت ماري ليماي، الرئيسة والمديرة التنفيذية لدار سك العملة الملكية الكندية: “إن سمعة دار سك العملة الملكية الكندية في صناعة العملات ذات البراعة والفن الاستثنائيين معروفة لهواة جمع العملات في جميع أنحاء العالم.” “الاحتفال بمواهب وخيال شعبنا من خلال المعادن الثمينة والفنون الجميلة هو شغفنا، فضلا عن كونه علامتنا المميزة. نحن فخورون بأن مجموعة أوبيولنس الجديدة لدينا تنقل تقاليد التميز لدينا إلى مستوى جديد تمامًا.”

لتنظيم العرض الأول لهذه المجموعة الحصرية الجديدة، دخلت دار سك العملة الكندية في شراكة مع دار هيفل لمزادات الفنون الجميلة لبيع قطع مجموعة ألتيميت، وهي أكثر التحف المعروضة روعة في المجموعة.. وسيتم طرحها في مزاد مباشر في 31 أيار/مايو 2022.

وقال ديفيد هيفيل، رئيس دار مزادات هيفيل للفنون الجميلة، “يشرف هيفيل أن تقدم لهواة جمع العملة فرصة الحصول على هذا الكنز النادر والفريد من نوعه، بالشراكة مع دار سك العملة الملكية الكندية ومنجم آرغايل.” “إن “التيمت” هي حقًا عمل فني، وسيجتذب تصميمها المعقد وجمالها الفاتن بلا شك انتباه هواة جمع التحف والمتحمسين في جميع أنحاء العالم.”

يمكن لهواة الجمع المهتمين بالمزايدة على قطع مجموعة ألتيميت التسجيل في المزاد على موقع هيفل.

حول مجموعة أوبيولنس

مجموعة أوبيولنس، ، التي تضم عملات الماس الوردي في عامها الافتتاحي، هي نتيجة تعاون مثير مع دار العملة الملكية الكندية وكروسوورك للتصنيع، وهي شركة كندية وشريك معتمد لشركة آرغايل بنك دياموندز. ومع إغلاق منجم آرغايل في ريو تينتو في العام 2020، يعد الماس الوردي الذي يزين العملات الذهبية الخالصة والبلاتينية من بين أندر القطع في العالم، مما يجعل القطع فريدة حقًا.

وقال باتريك كوبينز، المدير العام للمبيعات والتسويق، ريو تينتو دايموندز: “يعتبر هذا التعاون في الإصدار المحدود استثنائيًا حقًا من حيث البراعة والندرة والقيمة، ونحن فخورون جدًا بأن نكون جزءًا من هذه القصة”.

وقال إيتاي أرييل، المدير التنفيذي للمبيعات والعمليات، شركة كروسوورك للتصنيع: “هناك قصة فخر نرويها هنا – قصة حرفية عن الحرف اليدوية الكندية التي تنتج إبداعات شديدة الندرة سيتم البحث عنها في جميع أنحاء العالم.”

تتكون عملات بنك دياموندز، التي تم إصدار أعداد منخفضة للغاية منها، من:

ذي ألتيميت : عملة بلاتينية نقية تزن كيلوغراما واحدا 2.500 دولار أميركي بنسبة 99.95٪ – سك قطعة واحدة على مستوى العالم

سبليندر : عملة بلاتينية نقية بقيمة 1،250 دولارًا بنسبة 99.95 ٪ – سك خمس قطع في جميع أنحاء العالم

غرانديور : 2 أوقية. عملة بلاتينية نقية بقيمة 350 دولارًا و 99.95 دولارًا – سك 30 قطعة في جميع أنحاء العالم

تريجور 1 أوقية. عملة ذهبية نقية بقيمة 200 دولار – سك 400 قطعة في جميع أنحاء العالم

يمكن طلب الأعمال الفنية الحصرية للعملات مباشرة من مجموعة أوبيولنس على الرقم1-800-267–1871 في كندا وعلى الرقم 1-800-268–6468 في الولايات المتحدة أو على الموقع www.mint.ca . شركة كونمنغ دياموندز هي الموزع العالمي الأول لمنتجات. مجموعة أوبيولنس.

لإلقاء نظرة متعمقة على ، يرجى زيارة مجموعة أوبيولنس، يرجى زيارة www.mint.ca/opulence . الصور ومقاطع الفيديو لهذه العملات المعدنية الرائعة من الماس الوردي متوفرة هنا. .

حول دار سك العملة الملكية الكندية

دار سك العملة الملكية الكندية هي المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن سك وتوزيع العملات المعدنية المتداولة في كندا. وتُعدّ الدار واحدة من أكبر دور سكّ العملات وأكثرها تنوعًا في إنتاج العملات في العالم؛ حيث تُنتج مجموعة متنوعة من العملات المعدنية المميّزة عالية الجودة، كما تقدّم العديد من الخدمات الأخرى ذات الصلة على الصعيد الدولي. لمزيد من المعلومات عن دار سكّ العملة الملكية الكندية ومنتجاتها وخدماتها، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.mint.ca ، أو متابعة حساباتها على تويتر و فيسبوك و إنستغرام .

حول دار هيفيل للفنون الجميلة

منذ العام 1978، ربطت هيفل جامعي التحف المتحمسين في جميع أنحاء العالم بأعمال فنية رائعة، حيث بلغت مبيعاتها ثلاثة أرباع مليار دولار. وبمكاتب في تورنتو وفانكوفر ومونتريال وأوتاوا وكالغاري، تمتلك هيفل الفريق الأكثر خبرة من المتخصصين في الفنون الجميلة في كندا وتوفر خدمة عملاء فائقة لكل من البائعين والمشترين على المستوى الدولي.

حول ريو تينتو

ريو تينتو هي شركة تعدين ومعادن تعمل في 35 دولة حول العالم. هدفنا هو إنتاج المواد الأساسية للتقدم البشري. تعمل مجموعات منتجاتنا الأربع على تحقيق هذا الغرض: الألمنيوم والنحاس والمعادن وخام الحديد. وتكملها مجموعات السلامة والتقنية والمشاريع والاستراتيجية والتطوير والمجموعات التجارية، فضلاً عن وظائف الخدمة والدعم.

مجموعة أوبيولنس من دار سك العملة الكندية الملكية

عملة ذهبية نقية بقيمة 200 دولار – تريجور

كل قطعة من قطع تريجور مصنوعة من 1 أوقية، 99.99٪ ذهب خالص. وإذ هي مستوحاة من العناصر المعمارية، يتميز تصميمها العكسي للفنان الكندي سيمون نغ بحلقة من زخارف آرت ديكو تحيط بزهرة الكرز المركزية، التي تزين بتلاتها بدوامات. تم تزيين اللوحة الفنية المنقوشة بخمسة ماسات من فانسي فيفيد دياموندز بوزن إجمالي 0.06 قيراط. تم ترصيع كل قطعة من هذه المجموعة مصنوعة يدويًا على هيئة قطعة مجوهرات مطلية بالذهب الوردي، من البلاتين المصبوب من صنع مجوهرات بيفرلي هيلز. يتميز وجه القطعة بنمط حقل مستوحى من بتلات أزهار الكرز على ظهره، ودمية صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية لسوزانا بلانت. يقتصر عدد قطع مجموعةتريجور على 400 قطعة نقدية في جميع أنحاء العالم، وتباع بسعر 12,999.95 دولارًا أميركيًا.

350 دولار 99.95٪ عملة بلاتينية نقية – غرانديور

صُنعت قطع غرانديور من 2 أونصة بنسبة 99.95٪ من البلاتين النقي، وهو معدن ثمين أكثر ندرة من الذهب. تم تصميم الجزء الخلفي من قبل سايمون نغ، ويتميز بزهور الكرز الرائعة المحاطة بحلقة من الزهور المورقة والكروم الصخرية. تم تعزيز العمل الفني المحفور لهذه العملة المعدنية مقاس 42 مم بـ 30 ماسة وردية فاخرة ، (0.34) تم ترصيعها يدويًا في تحسينات مجوهرات مطلية بالذهب الوردي ومصنوعة من البلاتين المصبوب من قبل مجوهرات بيفرلي هيلز. يشع الماس النادر من مركز الزهرة باتجاه الحافة المطلية بالذهب الوردي. على الوجه، يتبدى تمثال لجلالة الملكة إليزابيث الثانية من إبداع سوزانا بلانت. يقتصر عدد قطع مجموعة غرانديور على 30 قطعة نقدية فقط في جميع أنحاء العالم، وتباع القطعة بسعر 54999.95 دولارًا.

1250 دولار عملة بلاتينية نقية 99.95٪- سبليندر

هذه القطعة الفنية مصممة من قبل سايمون نغ هي أول قطعة عملة بلاتينية نقية مكونة 10 أونصات بنسبة نقاء 99.95% تصدرها دار سك العملة الملكية الكندية. يتميز الجزء الخلفي بزهرة الكرز المحفورة بدقة ومحاطة بشبك دقيق من الكروم ومحاط بإطار شبكي معقد. تم وضع 64 قطعة من الألماس الوردي الفاخر (1.2) ضمن التحسينات على المجوهرات التي صممتها مجوهرات بيفرلي هيلز، والتي تضيف بريقًا إلى الأعمال الشبكية التي تزين هذه العملة مقاس 76.25 ملم. على الوجه، يتبدى تمثال لجلالة الملكة إليزابيث الثانية من إبداع سوزانا بلانت. وبوجود خمس قطع فقط من هذه المقتنيات الفاخرة المتوفرة في جميع أنحاء العالم، تباع قطع عملة سبليندر بسعر 253،999.95 دولارًا.

2500 دولار 99.95٪ عملة بلاتينية نقية – ألتيميت

هذه التحفة الفريدة من نوعها هي العملة الرئيسية في مجموعة أوبيولنس. وهي أيضًا أول عملة بلاتينية نقية من فئة الكيلو الواحد 99.95٪. وإذ تم صقلها لتصل حد الكمال، مجموعة ألتيميت تتميز قطعة “التيمت” بتصميم عكسي للفنان الكندي ديريك ويكز الذي يجلب جمال أزهار الكرز إلى الحياة على قماش من 101.6 ملم. تم ترصيع ما مجموعه 462 ماسة وردية فاخرة (6.5) من منجم آرغايل يدويًا في قطع مجوهرات مطلية بالذهب الوردي ومصنوعة من البلاتين من صنع مجوهرات بيفرلي هيلز.

تضيف هذه التحسينات الثمينة على ظهر العملة بريقًا إلى الحافة المطلية بالذهب الوردي وبتلات أكثر من عشرين زهرة، بما في ذلك الإزهار المركزي، حيث تشكل أزهار المرصعة بالأحجار الكريمة باقة متجمعة رائعة. يتميز الوجه بنمط حقل زهر الكرز ودمية صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية لسوزانا بلانت.

ستكون هذه التحفة الفريدة متاحة حصريًا من خلال مزاد دار مزاد هيفل للفنون الجميلة في 31 أيار/مايو 2022.

صور وفيديوهات مجموعة أوبيولنس متوفرة هنا .

يمكن طلب الأعمال الفنية الحصرية للنقود من مجموعة أوبيولنس مباشرة من دار سك العملة على الرقم -800-267–1871 1 في كندا، 1-800-268–6468 في الولايات المتحدة أو على www.mint.ca . شركة كونمنغ دياموندز هي الموزع العالمي الأول لمنتجات مجموعة أوبيولنس.

يرجى من وسائل الإعلام التواصل على: ألكس ريفز، دار سك العملة الملكية الكندية، مدير أول للشؤون العامة، 613-884-6370 ، reeves@mint.ca ؛ دار مزادات هيفيل للفنون الجميلة، ريبيكا ريكيس، المديرة الوطنية، العلامة التجارية والاتصالات، 416-961-6505 ، وصلة 323، rebecca@heffel.com ؛ ريو تينتو، سيمون ليتيندر، مدير العلاقات الإعلامية – كندا والأميركتين، 514-796-4973 ، media.enquiry@riotinto.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1811290/Royal_Canadian_ Mint_THE_ROYAL_CANADIAN_MINT_ REDEFINES_RARE%C2%A0WITH.jpg