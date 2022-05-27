‫داماك تدخل السوق العقاري في الولات المتحدة عبر مشروع فائق الفخامة بالتعاون مع دار الأزياء العالمية “كافالي”

· داماك تختار ميامي بسبب خصائصها المميزة وجاذبيتها في عالم المنتجات الفاخرة والأزياء

· يقع المشروع في منطقة “سيرفسايد” الراقية ويوفر إطلالات خلابة على شاطئ ميامي

· يأتي الإعلان بالتزامن في توسع داماك في مختلف الأسواق العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة وميامي، فلوريدا، 27 مايو 2022: /PRNewswire/ — أعلنت شركة داماك العقارية أنها فازت بالعرض المقدم بقيمة 120 مليون دولار أمريكي لشراء قطعة أرض في منطقة “سيرفسايد” الراقية في ميامي، حيث تخطط الشركة، التي تتخذ من دبي مقراً لها، لبناء برج فائق الفخامة يحمل توقيع دار الأزياء الفاخرة “كافالي”.

يقع المشروع في حي “كولينز أفينيو”، ويوفر للسكان واجهة شاطئية على طول 200 قدم، مع الوصول إلى شاطئ “ساوث بيتش” و”بال هاربور”. تم بيع الأرض، التي تبلغ مساحتها 1.8 فدان، إلى شركة داماك مقابل 120 مليون دولار أمريكي، حيث تمت إجراءات البيع من خلال المحكمة.

تعليقاً على عملية الشراء هذه، قال حسين سجواني مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة داماك: “لطالما كانت داماك تتطلع إلى فرص الاستثمار في ميامي. نحن نرى بأن هذه المدينة، التي تتميز بكونها مركزاً للمنتجات والعلامات الفاخرة ودور الأزياء العالمية، تتناسب مع معايير الشركة وخططها على مستوى المشاريع الفاخرة”.

على مدى السنوات الأخيرة، اكتسبت منطقة “سيرفسايد” شهرةً واسعة وباتت موطناً لأبرز المشاريع الراقية، بما في ذلك “فور سيزونز برايفت ريزيدنسز” و”فندي تشاتو ريزيدنسز” ومباني “آرت سيرفسايد”.

كما تضم المدينة أيضاً مجموعة من الفنادق الفاخرة، بما في ذلك “فور سيزونز” و”سانت ريجيس بال هاربور” و”ريتز كارلتون بال هاربور”، فضلاً عن “متاجر بال هاربور” الشهيرة، والتي تعد وجهة التسوق الفاخرة في مدينة ميامي.

في هذا الإطار، تخطط داماك العقارية، التي تتخذ من دبي مقراً لها والتي تتميز بمشاريعها الفاخرة على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، للتوسع في مختلف الأسواق العالمية عبر تطوير مجموعة من المشاريع المختارة، بما في ذلك مشروعها الرائد في أوروبا “داماك تاورز ناين إلمز” الذي يقع في واحدة من أرقى المناطق في العاصمة البريطانية لندن والذي يتميز بتصاميمه الأنيقة التي تحمل توقيع علامة فيرساتشي الفاخرة.

الجدير بالذكر أن مشروع “سيرفسايد”، هو أول مشاريع داماك العقارية في الولايات المتحدة.

إن النجاح المتواصل الذي حققته الشركة منذ تأسيسها، لاسيما في السنوات القليلة الماضية تزامناً مع الأداء الاقتصادي القوي لإمارة دبي والتوقعات الإيجابية المرتبطة بذلك مستقبلاً، دفعها إلى التركيز على العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف الأسواق العالمية، بهدف تحقيق المزيد من النمو والنجاح.

في هذا الصدد، تعمل الشركة على تطوير منتجع فاخر في المالديف، سيتم تشغيله من قبل العلامة الفندقية العالمية “مندرين أورينتال” ، كما تمتلك مشاريع أخرى في كندا والمملكة المتحدة ومختلف أنحاء الشرق الأوسط .

وفي عام 2021، أطلقت داماك العقارية مشروعين رائدين في دبي هما “داماك لاجونز”، وهو ثالث مجتمع سكني رئيسي للشركة في دبي، و”كافالي تاور” وهو برج فائق الفخامة يُطل على نخلة جميرا ويتكون من 70 طابقاً ويتميز بتصاميمه الداخلية الفريدة التي تحمل توقيع دار الأزياء الشهيرة “كافالي”. هذا، وقد لاقى كلا المشروعين إقبالاً كبيراً من قبل العملاء.

واختتم سجواني قائلاً: “إن توسعنا العالمي ودخولنا السوق العقاري في الولايات المتحدة، يُعد دليلاً واضحاً ومؤشراً قوياً على المكانة المرموقة التي تحظى بها داماك في هذا القطاع الحيوي. نحن سعداء للغاية بما نحققه من نجاحات، ونتطلع قدماً إلى إطلاق المزيد من المشاريع”.

“إن عمليات التوسع هذه لا تشمل القطاع العقاري فقط، وإنما تمتد إلى قطاعات أخرى مثل الأزياء والضيافة، بالإضافة إلى القطاعات الناشئة في مجال التكنولوجيا لاسيما “ميتافيرس” و”الرموز غير القابلة للاستبدال” ومراكز البيانات. الأمر الذي يعزز من حضورنا القوي في هذه القطاعات”.

نبذة عن داماك العقارية

تتبوأ شركة “داماك العقارية” مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط منذ عام 2002 ، حيث تمكنت خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى مخصصة للأنشطة الترفيهية وفق أفضل المعايير العالمية. بفضل هذا النجاح، تمكنت الشركة من توسيع أعمالها في الشرق الأوسط، لتمتد مشاريعها إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن ولبنان والعراق والمالديف وكندا والمملكة المتحدة.

منذ ذلك الحين، تمكنت داماك من تسليم أكثر من 39,400 وحدة سكنية. كما عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال الدخول في شراكات مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم في مجال الموضة والأزياء، لتقدم بذلك مفاهيم جديدة عن نمط المعيشة الفاخر. تضمنت هذه الشراكات ملعباً للغولف تديره منظمة ترامب، ومنازل فاخرة بالتعاون مع فيرساتشي و كافالي وجست كافالي وروتانا وفنادق ومنتجعات باراماونت ومجموعة فنادق راديسون. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك العقارية على بناء الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق الأوسط.

وإيماناً منها بأهمية العمل الخيري والمسؤولية المجتمعية للشركات، أطلقت مؤسسة حسين سجواني – داماك الخيرية، وهي مبادرة خيرية مشتركة بين مجموعة داماك ومؤسسها حسين سجواني، مؤخراً مبادرة “الصفحة البيضاء” بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، والتي تهدف إلى مساعدة المتعسرين مالياً والمدانين بأحكام مخففة في المؤسسات العقابية والإصلاحية، حيث تتكفل المؤسسة بالتبرع بمبلغ مليوني درهم وسداد جميع المستحقات المالية المترتبة على هؤلاء النزلاء. تستمر المبادرة على مدار أربعة أشهر، من شهر أبريل إلى يوليو 2022، وسيتم الإفراج عن النزلاء بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وعيد الأضحى المبارك.

كما تبرعت المؤسسة بمبلغ 5 ملايين درهم لدعم مبادرة “المليار وجبة” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في شهر رمضان عام 2022، بهدف توفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين في 50 دولة حول العالم.

كما دعمت المؤسسة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في توفير الدعم لمليون مبرمج عربي، بهدف خلق مجتمع متمكن قادر على مواكبة التحول الرقمي، من خلال تنمية المهارات وصقل المواهب، حيث حققت المبادرة نجاحاً لافتاً مع تكريم الفائزين والمبدعين في شهر مايو 2022.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الرسمي لشركة داماك العقارية: www.damacproperties.com

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