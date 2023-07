‫رد على مراجعات منظمة الصحة العالمية للأسبرتام

بروكسل، 14 يوليو 2023: ردًا على تقييمين تم إصدارهما اليوم لمنظمة الصحة العالمية (WHO) للأسبرتام، أحد أكثر المكونات التي قُتِلت بحثًا في العالم، تشيد الرابطة الدولية للمُحليِّات (ISA) بإعادة تأكيد المنظمة على سلامة الأسبرتام من خلال هيئتها العلمية الرائدة المسؤولة عن تقييم سلامة المُضافات الغذائية، وهي لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن المُضافات الغذائية (JECFA). تتوافق هذه الاستنتاجات مع النتائج التي توصلت إليها أكثر من 90 وكالة عالمية لسلامة الأغذية أكدت على سلامة الأسبرتام، ومن بينها الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA) التي راجعت الأسبرتام مرتين وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) .

