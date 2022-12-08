رونالدينيو يستعرض مهاراته الكروية في دبي

بيبسي ® تكشف عن طاولة كرة قدم مبتكرة مخصصة لحركة الكوبري المهارية

بيبسي تحتفل بعشق الإمارات لكرة القدم وتقدم للمشجعين تجربة استثنائية مع دعوتهم لتحدي ملك حركة الكوبري بذاته في منطقة “جي بي آر”

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 ديسمبر 2022: أعلنت بيبسي ® عن تقديم تجربة فريدة من نوعها للمشجعين ضمن منطقة ” ذا بيتش ” في جميرا بيتش ريزيدنس، بمشاركة سفيرها نجم كرة القدم البرازيلي “رونالدينيو”. وبعد مشاركته في فيلم كرة القدم الملحمي الذي أطلقته بيبسي الشهر الماضي بعنوان “ Nutmeg Royale “، استعرض النجم العالمي السابق وملك حركة “الكوبري” أمام المشعجين في دبي حركاته الكروية الرشيقة، قبل أن يتحدى المتفرجين لمواجهته في لعبة طاولة كرة قدم الكوبري الاستثنائية من بيبسي.

واستوحت بيبسي فكرة هذه اللعبة من الحركة الأشهر في عالم كرة القدم، حيث تساهم طاولة كرة قدم الكوبري من بيبسي في إضفاء مزيد من الحيوية على اللعبة الكلاسيكية، من خلال تصميم لاعبين بأقدام متباعدة، بحيث يمكن للمتنافسين أداء حركة الكوبري ضد خصومهم. وتمامًا مثل حركة الكوبري التي تحدث على أرض الملعب، فإن هذه الترقية الجديدة للعبة تعزز روح التحدي والتشويق المألوفة عند القيام بهذه الحركة الفنية الشيّقة على أرض الملعب. وسيقود رونالدينيو فريق بيبسي، مرتديًا نفس القميص الرياضي الذي صدر ضمن المجموعة الجديدة من بيبسي و Art of Football ، التي تحتفي بمجموعة قمصان كرة القدم التي أطلقتها بيبسي لأول مرة قبل 20 عامًا، والتي ستزين أيضًا أفراد فريقه المصغرين. وتمكن المشجعون الذين كانت لديهم المهارة الكافية لأداء حركة الكوبري من التفاخر بهذا الإنجاز المهم ضد الأسطورة رونالدينيو.

وتأتي زيارة رونالدينيو المفاجئة إلى دبي بهدف إطلاق لعبة طاولة كرة قدم الكوبري من بيبسي في دبي، كمثال حيّ على قدرة العلامة غير المسبوقة على جمع عوالم كرة القدم والترفيه والابتكار معًا، لخلق لحظات تذكارية مرحة، لا تنسى، للمستهلكين وعشاق كرة القدم من حول العالم.

وفي معرض تعليقه على إطلاق اللعبة الجديدة قال رونالدينيو: “كان إطلاق طاولة كرة قدم الكوبري من بيبسي ومفاجأة المشجعين تجربة مثيرة وممتعة للغاية. لطالما سررت بالعمل إلى جانب بيبسي، فهي تعمل باستمرار للارتقاء بجميع المعايير لتخلق أوقاتًا كروية مهمة ضمن مواقع عالمية رائدة. لا شيء يمنحني السعادة أكثر من مشاركة المتعة والتشويق الذي تخلقه حركة الكوبري. ولذلك كان من الممتع حقًا أن أمارس واحدة من مهاراتي المفضلة على الشاطئ برفقة المشجعين”.

ولأكثر من عقدين من الزمن، نجحت بيبسي في إطلاق حملات كروية شهيرة، لتخلق للمشعجين من حول العالم أوقاتًا لا تنسى، من بطولة بعض من أهم وألمع الأسماء في عالم كرة القدم. وتأتي زيارة رونالدينيو المفاجئة إلى دبي لتؤكد على استمرارية الإرث العريق للعلامة في مجال الترفيه الكروي، والذي أبطاله بعض من أفضل النجوم من حول العالم. وتجمع هذه الحملة الجديدة بين عالمي كرة القدم والترفيه، بأسلوب بيبسي الفريد من نوعه، لتجمع المشجعين من حول العالم للاحتفال معًا بعشقهم للساحرة المستديرة.

وفي هذا السياق، قال عامر شيخ، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو في الشرق الأوسط : “دبي هي مدينة الإنجازات الأولى الفريدة من نوعها في العالم، ولا يسعني التفكير في مكان أفضل لإطلاق أول طاولة كرة قدم كوبري من بيبسي. وبيببسي تشارك نفس روح الإبداع والترفيه، وبالطبع الشغف تجاه كرة القدم، لنعمل على جمع الناس من مختلف أرجاء العالم على عشق هذه الرياضة. نحن سعداء بمشاركة هذه التجربة مع الأسطورة رونالدينيو، سفير بيبسي منذ فترة طويلة، وملك حركة الكوبري، لنقدم للمشجعين تجربة لا تتكرر سوى مرة واحدة في الحياة”.

ويمكن للمشجعين خوض هذه الأجواء الممتعة وممارسة لعبة طاولة كرة قدم الكوبري بأنفسهم، عند زيارة كشك “خليك عطشان” من بيبسي في منطقة “ذا بيتش”، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، خلال الفترة بين 30 نوفمبر لغاية 14 ديسمبر.

لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات حول “ Nutmeg Royale “، يمكنكم متابعة قنوات بيبسي عربية على انستجرام و تويتر و فيسبوك . وترقبوا الفيديو الجديد الكامل للعبة الكوبري التي أجراها رونالدينيو في دبي قريبًا.

نُبذة عن بيبسيكو:

يستمتع المستهلكون بمنتجات “بيبسيكو” بواقع أكثر من مليار مرة في اليوم فيما يزيد عن 200 دولة ومنطقة حول العالم. وسجلت الشركة العالمية نتائج مميزة في عام 2021 بصافي إيرادات بلغ 79 مليار دولار أمريكي بفضل محفظة منتجاتها المتنوعة من المأكولات الخفيفة والمشروبات المنعشة، والتي تتضمن “ليز” و”دوريتوس” و”شيتوس” و”جاتوريد” و”بيبسي كولا” و”ماونتن ديو” و”كويكر”. وتشمل منتجات “بيبسيكو” تشكيلة واسعة من المشروبات والمأكولات الشهية، وتتضمن العديد من العلامات التجارية الرائدة التي تحقق كل منها مبيعات تجزئة سنوية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي.

وتشكل استراتيجية بيبسيكو الإيجابية “ pep +” محور عمليات “بيبسيكو” لتكون شركة رائدة في تقديم الأغذية والمشروبات اللذيذة، وتمثل pep + استراتيجية تحول شاملة، تكون فيها الاستدامة في صميم أعمال الشركة من أجل خلق قيمة مشتركة وتحقيق النمو عبر العمل بطريقة آمنة تجاه الكوكب وإلهام التغيير الإيجابي لكوكب الأرض وسكانه. وتتوفر المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني www.pepsico.com ، أو تابعونا على تويتر أو انستجرام أو فيسبوك ، أو لينكدإن @PepsiCo

صورة- https://mma.prnewswire.com/ media/1961727/Pepsi_Nutmeg_ Foosball_Table_x_Ronaldinho. jpg