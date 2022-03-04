‫ريتشارد جين من هواوي يعرض مفهوم “فايبرز” للرقمنة الصناعية

وقال ريتشارد جين: “تُحدد كفاءة وجودة الاتصال مدى نجاح الرقمنة الصناعية”. وأضاف “وعلى هذا النحو، يوصى بأن يتم التخطيط والبناء مسبقًا. وستقوم شبكة أوبتكس الذكية الخضراء من هواوي ببناء البنية التحتية لشبكة “فايبرز”، مما يضيء الطريق إلى الرقمنة الصناعية.”

الألياف الضوئية أكثر خضرة من الكابلات النحاسية. أشار ريتشارد جين إلى أنه من السهل الحصول على الألياف الضوئية، ولها عمر طويل، ولا تؤدي إلى أي فقد للحرارة. وبفضل هذه المزايا، يمكن لاتصالات الألياف الضوئية أن تساعد المؤسسات بشكل فعال على تقليل استهلاك الطاقة، وتوفير الطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون، وتحقيق تنمية منخفضة الكربون ومستدامة.

ولكي يتحقق التحول الرقمي، يجب أن تلتزم الاتصالات بمفهوم شبكة “فايبرز”، الذي يشير إلى متطلبات الاتصال الجديدة لمختلف الصناعات. واستنادًا إلى الابتكارات التقنية وممارسات الرقمنة الصناعية، يستخدم ريتشارد جين “فايبرز” لتفسير المتطلبات الأساسية الستة للتوصيلات: الأمان والذكاء والسرعة الفائقة والكفاءة والموثوقية والبساطة.

الأمان: في الصناعات ذات الطبيعة الخاصة مثل مناجم الفحم، يجب أن تفي الوصلات بمتطلبات الأداء مع ضمان أن تكون أجهزة وكابلات الشبكة تحت الأرض آمنة في جوهرها عن طريق القضاء على كل ما من شأنه إحداث الشرر الكهربائي.

الذكاء: يُعد هذا الآن اتجاهًا رئيسيًا يسود في مجال تطوير الربط والاتصال. ويمكن استخدام البرامج الذكية لتنفيذ التعاون عبر الأجهزة وعبر المنتجات لتحسين الأداء العام للنظام وابتكار الخدمات تحسينًا كبيرًا. على سبيل المثال، تتعاون الشبكات الضوئية مع أنظمة التخزين لتجنب أي فقدان في البيانات. وبمساعدة خوارزميات الاستشعار الذكية، يمكن استخدام الألياف الضوئية لتنفيذ الفحص الآلي غير المراقب لأنابيب النفط والغاز.

السرعة الفائقة: لتطبيق التقنيات المبتكرة، مثل السحابة والبيانات الضخمة والواقع المعزز والواقع الافتراضي، يعتبر النطاق العريض للغاية من متطلبات الاتصال الأساسية. ونظرًا لأن حركة مرور مركز البيانات العالمي تتضاعف كل عامين، فإن أنظمة الربط بين مراكز البيانات فائقة السرعة ( DCI ) هي فقط التي يمكنها تلبية متطلبات النطاق الترددي المتزايدة للعملاء مثل البنوك.

) هي فقط التي يمكنها تلبية متطلبات النطاق الترددي المتزايدة للعملاء مثل البنوك. الكفاءة: لتحقيق التحول الرقمي، يجب أن يكون الاتصال عالي الكفاءة. وفي حالات مثل إعادة الإعمار الذكي للتقاطعات وبناء شبكة لمصنع جديد، تحدد الكفاءة بشكل مباشر تجربة النشر. وفي حالات مثل المنافذ التي يتم فيها التحكم في الماكينات عن بُعد، فإن التوصيلات الحتمية ذات زمن الانتقال المنخفض للغاية تتيح لمركز التحكم إجراء عمليات في الوقت الفعلي على الآلات البعيدة، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة الخدمة.

الموثوقية: يجب ضمان الخدمات الرئيسية. وفي الصناعات التي تتشابك بشدة مع المصالح الوطنية ومعيشة الناس، مثل الطاقة الكهربائية والنقل، ترتبط موثوقية الخدمة ارتباطًا وثيقًا بإمدادات الطاقة وسلامة النقل. ولذلك، يجب أن تتمتع التوصيلات بالعزل المادي الشامل والموثوقية العالية للخدمات الأساسية.

البساطة: يُعد هذا هو الأساس للتشغيل والصيانة الذكية. وفي حالات مثل الحرم الجامعي الذكي، يؤدي الوصول إلى عدد لا يحصى من الوحدات الطرفية إلى زيادة نطاق الشبكة والضغط على التشغيل والصيانة. وبالنظر إلى ذلك، يجب تبسيط بنية الشبكة والتشغيل والصيانة لتسهيل التشغيل والصيانة وتحسين كفاءة التشغيل.

هواوي تعلن عن شبكة “أوبتكس” ( OptiX ) الذكية الخضراء لتحقيق الرقمنة الصناعية. في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة MWC 2022 ، أطلقت هواوي خمسة حلول مبتكرة قائمة على السيناريوهات – FTTO (الألياف إلى المكتب)، وFTTM (الألياف إلى الجهاز)، وSingle OptiX وDC OptiX وSensing OptiX – والتي تجسد تمامًا المفاهيم الخضراء ومفاهيم “FIBERS” لتحقيق الرقمنة الصناعية.

وفي ختام كلمته، قال ريتشارد جين: “إننا نعمل مع شركاء عالميين لدمج التقنيات البصرية مع ممارسات الصناعة للمساعدة في أن تكون الاتصالات أكثر أمانًا والخدمات أكثر ذكاءً والنقل أسرع والإنتاج أكثر كفاءة والبيانات أكثر موثوقية والتشغيل والصيانة أبسط، مما يُسهل رقمنة مختلف الصناعات”.

يُعقد المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة لعام 2022 (MWC22) في المدّة من 28 فبراير إلى 3 مارس في برشلونة بإسبانيا. وتعرض خلاله شركة هواوي منتجاتها وحلولها في جناحها رقم 1H50 في القاعة رقم 1 بمركز معارض Fira Gran Via. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://e.huawei.com/en/ events/huawei-enterprise-mwc- 2022‏.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1758715/Richard_Jin_ Vice_President_Huawei_ President.jpg