ريمي مارتن وأشر يتحالفان للاحتفاء بثقافتين للامتياز: الموسيقى والكونياك

“Team Up For Excellence – “تشاركوا من أجل التميز – الفيلم” الي تم تخيله بالتعاون مع وكالة فرد وفريد نيويورك، يحيي تاريخ الانسجام بين هذين الكيانين الثقافيين عبر رحلة موسيقية

نيويورك، 17 أيار/مايو، 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة ريمي مارتن اليوم عن حملة تعاونية جديدة مع الفنان الموسيقي الحائز على العديد من جوائز غرامي، أشر، للاحتفال بالمزيج المتناغم بين ثقافتين من التميز الخالد:: الموسيقى والكونياك تسلط حملة “Team Up For Excellence – The Film الضوء على العلاقة الثقافية بين الكونياك والموسيقى الأميركية منذ العام 1917 في فرنسا، وكيف أصبحت الثقافتان مترادفتين منذ ذلك الحين.

في الحملة التي تم تخيلها بالتعاون مع وكالة فرد وفريد نيويورك، يروي آشر قصة تمتد لعقود من عشرينيات القرن الماضي حتى يومنا هذا، والتي تشيد بالروابط الثقافية العديدة والأساليب والإيقاعات المحتفى بها من الماضي. فمن البلوز إلى الهيب هوب، ومن الرقص المتأرجح إلى الرقص البريك؛ يسافر أشر وكونياك Rémy Martin®1738 Accord Royal منذ عقود في فرنسا والولايات المتحدة، لتكريم هذين الكيانين الثقافيين؛ وكلاهما متجذر في فلسفة مشتركة تهدف إلى الوصول إلى النجوم.

يقول أشر: “لا تحتاج الموسيقى إلى الكونياك لكي توجد، ولا يحتاج الكونياك إلى الموسيقى لكي يوجد”، ولكن الجميل في الأمر هو أنه كان من المفترض أن يلتقيا وعندما فعلا ذلك، خلقا تناغمًا ثقافيًا.”

يتضمن التعاون مع أشر وريمي مارتن إبداعيين معترفا بهم عالميًا من بينهم رافائيل صادق، الملحن الموسيقي الشهير عالميًا، مارسي رودجرز، مصممة الأزياء الحائزة على جائزة الأكاديمي؛ أكومون جونز، مصمم الرقص الحائز على الجوائز؛ ومدير الإنتاج، جيك نافا.

يقول جيك نافا: “لقد ألهمني حقًا إنتاج المشاهد الموسيقية التاريخية بطريقة تبدو حقيقية لروح تلك اللحظة، ولكنها أيضًا مهمة وملفتة للنظر لجمهور الشباب المعاصر. ألهمت هذه الأولوية المزدوجة اتجاهي لجميع الموسيقى والرقص وأداء أشر.”

مهد قلب وروح الحركات الثقافية عبر التاريخ الطريق لفناني المستقبل للابتكار، مع تكريم جذورهم والأساليب الموسيقية التي سبقتهم. يتم تقديم الاحترام نفسه للتراث من قبل ريمي مارتن وصانع النبيذ بابتيست لويسو، الذي ورث البراعة في المنزل من الأجيال السابقة من صانعي النبيذ المشهورين. من خلال هذا النقل للمعرفة، يواصل كونياك Rémy Martin®1738 Accord Royal تضمن روح الاحتفال بعمق الشخصية وإثارة الانغماس في لحظات النجاح الجماعي.

“كانت شركة ريمي مارتن في قلب الاحتفال لعدة قرون، والطبيعة الاحتفالية للموسيقى مرادفة لتاريخنا في تكريم المجتمعات والثقافة”، كما قال أماوري فنسلنت، المدير التنفيذي العالمي لشركة ريمي مارتن”، مشيرا إلى “أن النجاح الجماعي كان في قلب عمل ريمي مارتن منذ 1724.”

تاريخيًا، تعاونت ريمي مارتن وأشر خلال جولة أشر العالمية “OMG” للعام 2010، حيث كانت علامة كونياك التجارية الراعي الرسمي للحفلات اللاحقة له في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وأوروبا. بالإضافة إلى ذلك، شارك أشر في استضافة حفل عشاء إطلاق سلسلة المنتجين مع جيرمين دوبري في العام 2018.

“ Team Up For Excellence – The Film هو إنجاز فني هائل نابع من تعاوننا وعلاقتنا الطويلة الأمد مع وكالتنا الإبداعية العالمية الموثوقة، “فر أند فريد”، كما قال فيليب فارنييه، الرئيس التنفيذي لشركة هاوس أوف ريمي مارتن. “نحتفل بهذا الأداء بين علامتنا التجارية ووكالتنا الإبداعية والفنان آشر. في ريمي مارتن، نتعاون مع أولئك الذين يشاركوننا نفس سعينا للتميز، المتجذر في قيمنا الخاصة بالناس والأرض والوقت.”

منذ ما يقرب من 300 عام، كانت قصة ريمي مارتن قصة نجاح عائلي ونجاح للشركاء ونجاحا جماعيا. لطالما كان العمل الجماعي في قلب العلامة التجارية، حيث ينقل روح التعاون إلى الأجيال الشابة. كانت الرغبة في التعاون مع الآخرين في البحث عن التميز جزءًا من روح عمل شركة منذ العام 1724، مع التفاني المستمر لإنتاج كونياك متميز. المضي قدمًا باستمرار والتطلع إلى تحقيق المزيد هو انعكاس لعلامة “كانتور”، العلامة التجارية البارزة لريمي مارتن لمدة 150 عامًا. بعد إطلاقه في الولايات المتحدة، سيتم عرض الفيلم القصير واستعراضه على مستوى العالم.

الاعتمادات:

الماركة: ريمي مارتن

عنوان الإعلان: Team Up For Excellence – The Film

الوكالة: فرد وفريد نيويورك

موسيقى: رفائيل صادق

مصممة الأزياء: مارسي رودجرز

مصمم الرقصات: أكومون جونز

مدير الإنتاج: جيك نافا

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة RemyMartin.com وتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي على:

إنستاغرام @RemyMartinUS | تويتر @RemyMartinUS | فيسبوك RemyMartinUSA

الاتصال الإعلامي:

أليكس دو بويسيتمدير الاتصالات الدوليةموبايل:+33 6 99 91 44 87

alix.deboisset@remy- cointreau.com

عن ريمي مارتن

منذ العام 1724، أنتجت ريمي مارتن المشروبات الروحية الفاخرة التي تستهوي باستمرار خبراء العالم المتميزين. الحب العميق للأرض، واستمرارية ملكية العائلة والالتزام العاطفي بالتميز – كل ذلك ساعد على استمرار ريمي مارتن لما يقرب من ثلاثة قرون. نتيجة لإنتاجها البارع وأجيال من التقاليد في إنتاج الكونياك، تنتج ريمي مارتن اليوم كونياك شامبانيا فاخرة، بما في ذلك Rémy Martin® XO و Rémy Martin® Tercet و Rémy Martin 1738® Accord Royal و Rémy Martin® V.S.O.P . للحصول على معلومات إضافية، يرجى زيارة www.RemyMartin.com .

عن Rémy Martin® 1738 Accord Royal

Rémy Martin®1738 Accord Royal هو كونياك مميز حقًا، ولد في برميل خشبي وسمي على اسم موافقة ملكية. تبدأ نعومته الاستثنائية وبلوطه المستدير مع تحميص البراميل، قبل أن يبدأ حتى نضج روحية الكونياك. ثم يتم الكشف عن هذا المظهر العطري الفريد من خلال مجموعة مختارة دقيقة من الروحية. يشتهر كونياك Rémy Martin®1738 Accord Royal بجودته المتميزة عامًا بعد عام في المسابقات الدولية، ويحتفل بالعمق الحقيقي للشخصية والانغماس المطلق في تشارك اللحظات الجيدة.

حول ريمي كوينترو

في جميع أنحاء العالم، هناك عملاء يبحثون عن تجارب استثنائية؛ العملاء الذين تعني لهم مجموعة كبيرة من الأراضي مجموعة متنوعة من النكهات. معاييرهم الصارمة تتناسب مع خبرتنا – المهارات المصقولة بدقة التي ننقلها من جيل إلى جيل. إن الوقت الذي يخصصه هؤلاء العملاء لشرب منتجاتنا هو تقدير لكل من عمل على تطويرها. بالنسبة لهؤلاء الرجال والنساء، تحمي مجموعة ريمي كوانترو، وهي مجموعة فرنسية مملوكة عائليا، أراضيها وتزرع أنواعا استثنائية متعددة من المشروبات الروحية وتتعهد بالحفاظ على حداثتها الأبدية. تضم محفظة المجموعة 12 علامة تجارية فريدة من نوعها، مثل Rémy Martin و Louis XIII Cognacs و Cointreau liqueur. لدى ريمي كوينترو طموح واحد: أن تصبح رائدة عالمية بمشروبات روحية استثنائية. ولتحقيق هذه الغاية، فإنها تعتمد على التزام وإبداع موظفيها البالغ عددهم 1900 موظف وعلى توزيعها، والشركات التابعة التي تم تأسيسها في الأسواق الاستراتيجية لمجموعة ريمي كوينترو. شركة ريمي كوينترو مدرجة في بورصة يورونكست باريس.

حول أشر

إذ هو يتحدى نفسه إبداعيا، فإن اختبار الحدود الموسيقية والوقوف في طليعة الاتجاهات الإبداعية الجديدة والمتطورة هي الخصائص التي حددت أشر طوال حياته المهنية التي استمرت 20 عامًا. تم تصنيف أشر من قبل جمعية صناعة التسجيلات الموسيقية الأميركية كواحد من أفضل الفنانين مبيعًا في تاريخ الموسيقى الأميركية، حيث باع أكثر من 65 مليون ألبوم في جميع أنحاء العالم. وقد فاز أشر بالعديد من الجوائز بما في ذلك 8 جوائز غرامي وحصل على مركز الفنان الشعبي رقم 1 من بين أول 100 فنان في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. حقق أشر المركز 1 من بين 100 لتسع من أغانيه و18 من الأغاني الـ 100 الذائعة الشعبية – لـ 10 من أغانيه الفردية. تشمل حياته المهنية في التلفزيون والسينما موسمين كمدرب في برنامج The Voice على قناة أن بي سي بالإضافة إلى أدوار البطولة في أفلام مثل “Hands of Stone” و “Burden” . يستمر العام 2021 في كونه عامًا مزدحمًا بالنسبة لـ أشر مع إصدار ألبوم جديد قادم وحفلته المرتقبة في فندق لاس فيغاس سيزرز بالاس. في العام الماضي، حققت أغنيتا أشر الفرديتان “Don’t Waste My Time” و “Bad Habit” المركز الأول على قوائم بيلبورد آر أند بي. كما أصدر أغنية ” I Cry”، وهي أغنية مؤثرة وعاطفية عن المظالم الاجتماعية والعرقية في عصرنا. أشر حاليًا في الاستوديو يسجل ألبومه التاسع الذي سيصدر في أواخر العام 2021.

عن فرد آند فريد نيويورك

فرد أند فريد هي شركة مدفوعة بالهدف تنتج أفكارًا ذات مغزى، مرسخة العلامات التجارية في الثقافة. وإذ يقع مقرها في نيويورك وباريس، ثقافة فرد وفريد نيويورك هي مزيج خاص من الإحساس الفرنسي بالحرفية والذوق، والشعور الصيني بالتكتيك والرقمية، والشعور الأميركي بالرؤيا والاستراتيجية. تركز الوكالة على الاستشارات الإبداعية، واستراتيجية العلامة التجارية، والعلامات التجارية، والمحتوى، والتنشيط الاجتماعي، وقد أنتجت أكثر من 1800 حملة إبداعية لأكثر من 250 علامة تجارية في أكثر من 33 صناعة، وفازت بأكثر من 950 جائزة وأكثر من 25 عنوانًا في الصناعة – بما في ذلك جائزة الوافد الجديد الذهبية للعام AdAge Small Agency 2020 ، وأفضل حملة متكاملة للعام. الموقع الإلكتروني: www.fredfarid.com

الفيديو – https://www.youtube.com/ watch?v=v2hp5LUuRQM

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1510188/72863_SP1_ 210311_Remy_Martin_Usher_20s_ 082_h.jpg