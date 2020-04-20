سانت كيتس ونيفيس تعاود الصعود في تصنيف عالمي لجوازات السفر

باسيتير، سانت كيتس ونيفيس، 20 أبريل / نيسان، 2020 /PRNewswire/ — ارتقى جواز سفر سانت كيتس ونيفيس مرة أخرى إلى صدارة جميع دول منطقة البحر الكاريبي التي تقدم برامج الجنسية عن طريق الاستثمار وذلك لسماحه بالسفر بدون تأشيرة مسبقة إلى 156 دولة.

وأصدرت شركة الإستشارات العالمية هنلي آند بارتنرز “Henley & Partners” والتي مقرها لندن في شهر أبريل / نيسان الجاري تصنيفًا محدثًا مستقلاً لجميع جوازات السفر في العالم، استنادًا إلى عدد الدول التي يستطيع المواطنون السفر إليها دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، وأتى جواز سفر سانت كيتس ونيفيس في المرتبة السادسة والعشرين من بين 199 جواز سفر حيث حل بعد إسرائيل (المرتبة الرابعة والعشرين) والمكسيك (المرتبة الخامسة والعشرين) غير إنه سبق بهامش واسع دولاً أخرى مثل الجبل الأسود (المرتبة السابعة والأربعين) وتركيا (المرتبة الخامسة والخمسين).

وتقدمت سانت كيتس ونيفيس مركزًا واحدًا منذ بداية هذا العام، عندما تم تحديث التصنيفاخر مرة.

وكشف مؤشر جوازات السفر المعتمد للربع الثاني من 2020 أن جوازات السفر التي تتبع جميع برامج المواطنة عن طريق الاستثمار الأخرى بدول الكاريبي قد حلت خلف سانت كيتس ونيفيس التي طالما حاز برنامجها لنيل الجنسية عن طريق الاستثمار على المعيار البلاتيني عالميا.

وحل خلف سانت كيتس ونيفيس كل من أنتيغوا وبربودا (المرتبة التاسعة والعشرين)، وسانت لوتشيا (المرتبة الثالثة والثلاثين) وغرينادا (المرتبة الخامسة والثلاثين). بينما حل كومنولث دومينيكا في المرتبة الأخيرة بين برامج الجنسية عن طريق الاستثمار بمنطقة الكاريبي وذلك في المرتبة الثامنة والثلاثين، بعد أن كان قد هبط من المركز السابع والثلاثين في يناير / كانون ثاني 2020، حيث ان جواز السفر هذا يتيح الوصول إلى 140 دولةفقط .

ويعتمد التصنيف على البيانات التي جمعها مستشارو برامج الجنسية عن طريق الاستثمار، هنلي آند بارتنرز، من الاتحاد الدولي للنقل الجوي )آياتا) (IATA) الذي يحتفظ بأكبر وأدق قاعدة بيانات معلومات سفر في العالم. وفي جميع انحاء منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى ، لم يتفوق على سانت كيتس ونيفيس إلا جواز سفر دولة بربادوس (المرتبة الثالثة والعشرين) والتي لا تقدم برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار.

وصرح ليس خان “Les Khan” الرئيس التنفيذي لوحدة الاستثمار في الجنسية في سانت كيتس ونيفيس:

“نحن فخورون أن نستمر في 2020 مع وسام شرف جديد لسانت كيتس ونيفيس. ويؤكد هذا التصيف العالمي المرموق والمستقل على اعتبار جواز سفر سانت كيتس ونيفيس الأفضل بلا منازع ضمن جميع دول الكاريبي التي تقدم برامج الجنسية عن طريق الاستثمار.

“يرغب العديد من الأشخاص الذين يستثمرون في برامج الجنسية بإمكانية السفر حول العالم بثقة ومرونة. وبمجرد أن ترفع القيود الحالية على السفر جراء الجائحة، يسعدنا أن جواز سفر سانت كيتس ونيفيس سيستمر في السماح لهم بالقيام بذلك بشكل أفضل من أي برنامج جنسية آخر في المنطقة “.

ملاحظات للمحررين:

1- يمكنك مراجعة مؤشر جوازات السفر الذي أصدرته هنلي آند بارتنرز للربع الثاني من 2020 من خلال هذا الرابط:

https://www. henleypassportindex.com/ assets/2020/Q2/HENLEY_ PASSPORT_INDEX_2020_Q2_ INFOGRAPHIC_GLOBAL_RANKING_ 200407.pdf

2- يمكن الحصول على المزيد من المعلومات وتفاصيل الاتصال لوحدة الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس، حكومة سانت كيتس ونيفيس هنا: https://www.ciu.gov.kn/

وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس

ciuunitskn@gmail.com

1474-467 (869-1)