‫‫سايفر كابيتال تخصّص 5 ملايين دولار للاستثمار في مشاريع تعتمد Ocean Protocol

الصندوق سيوفر دعماً لأسواق البيانات والتي تدمج أوشن بروتوكول في نماذج أعمالها الذي يعتمد على البيانات

· سيتم توزيع الاستثمار على 20 مشروعًا على مدار 24 شهرًا

· يقود أوشن بروتوكول تحركاً نحو اقتصاد جديد للبيانات مدعومة بتقنيات البلوكتشين

· توفر “سايفر كابيتال” روابط عميقة مع البيئة التقنية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 23 مايو / أيار 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة “سايفر كابيتال-Cypher Capital“، وهي شركة خاصة لرأس المال الاستثماري مركزها الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة اليوم، أنها أنشأت صندوقًا استثماريا جنبًا إلى جنب مع Ocean Protocol تستفيد منه البيئة التقنية للجهتين، والتي ستخصص بموجبه 5 ملايين دولار للاستثمار في مشاريع تعتمد Ocean Protocol.

أوشن بروتوكول- Ocean Protocol ، هو عبارة عن نظام أساسي لتبادل البيانات وتحقيق العائد منها، تعتمد على شبكة “إثيريوم” وغيرها من شبكات البلوكتشين المتوافقة مع جهاز إثيريوم الافتراضي – EVM.

يسهل أوشن بروتوكول المفتوح المصدر تبادل البيانات وتحقيق العائد منها، وتقديم الخدمات المستندة إلى البيانات، مما يسمح للأشخاص بشراء المعلومات ومشاركتها بأمان مع الحفاظ على الخصوصية. هذا ويستخدم أوشن بروتوكول ممثل رقمي للبيانات – DataToken لتمكين المؤسسات والأفراد من الوصول إلى البيانات، حيث يسمح استبدال هذه الممثلات الرقمية بالوصول إلى البيانات.

إلى ذلك، يهدف أوشن بروتوكول إلى بناء اقتصاد بيانات جديد مدعوم من مجموعة ديناميكية من المطورين والشركات الناشئة. حتى الآن، تم تمويل أكثر من 150 مشروعًا عبر برامج OceanDAO و Shipyard لتشجيع ودعم الابتكارات . وتعد مشاريع مثل Algovera و DataUnion و Data Whale و DataX و Felt و Ocean Pearl و Swash و Transport Genieمن بين العديد من المبادرات المموّلة التي يتم وضعها الآن كمحفزات لاعتماد أوشن بروتوكول على نطاق واسع.

وفي هذا الصدد، أعرب المؤسس والشريك العام في “سايفر كابيتال” “بيجان علي زاده” عن حماسه حيال الاستثمار في مشاريع جنبًا إلى جنب مع Ocean Protocol، وقال: “سندعم أسواق البيانات المدعومة من قبل الشركات رفيعة المستوى والتي تدمج أوشن بروتوكول في نماذج أعمالها الذي يعتمد على البيانات، وإنشاء تطبيقات مصممة خصيصًا لخدمات البيانات عبر نظام أوشن بروتوكول الأساسي”.

هذا وسيقوم فريق الاستثمار في “سايفر كابيتال” بمراجعة وتقييم مقترحات أوشن بروتوكول ليتخذ القرار بشأنها. كما سيتم توزيع الاستثمار الذي تبلغ قيمته 5 ملايين دولار على 20 مشروعًا على مدار 24 شهرًا، أو استثمارين أو ثلاث استثمارات، بحد أدنى ربع مليون لكل ربع في حالة حاز المشروع على توصية من قبل فريق أوشن بروتوكول.

من جهته، علق مؤسس أوشن بروتوكول،” بروس بون – Bruce Pon ” قائلاً: “إن التزام “سايفر كابيتال” بالاستثمار في البيئة التقنية لأوشن بروتوكول – Ocean Protocol Ecosystem هو اعتراف بإمكانيات اقتصاد البيانات الجديد ودور أوشن الرائد في القطاع. لقد ساهمت بيئة أوشن بروتوكول في إطلاق مجموعة من المشاريع الواعدة التي أصبحت جاهزة للحصول على تمويلها الأولي. وفي الوقت عينه، توفر “سايفر كابيتال” روابط عميقة مع البيئة التقنية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا التي يمكن أن تستفيد منها المشاريع الجديدة للانطلاق إلى الأمام.”

وتابع: “مع تسارع دور دبي في أن تصبح نقطة التقاء للابتكارات العالمية في مجال العملات والأصول الرقمية، إضافة الى موارد “سايفر كابيتال” الواسعة والابتكار المنبثق من مجموعة أوشن، ننتظر أن نشهد على موجة جديدة من التبني تركز على البيانات”.

هذا ويقود Ocean Protocol تحركاً نحو ا قتصاد بيانات جديد من خلال تفكيك مراكز حفظ البيانات المركزية وإتاحة الوصول إلى بيانات عالية الجودة. وتسمح تقنية سوق أوشن – Marketplace Oceanبنشر البيانات واكتشافها واستهلاكها بطريقة آمنة تحافظ على الخصوصية. ويوفر أوشن الأمان لمالكي البيانات ويتيح لهم مشاركتها واستثمارها دون فقدان السيطرة عليها.

من خلال نهج عملي لرعاية الشركات الناشئة في مرحلتها الأولية، لعبت “سايفر كابيتال” دورًا مهمًا في نمو الشركات الناشئة الناجحة في مجال العملات الرقمية والبلوكتشين، بما في ذلك Kilt Protocol و Sheesha Finance و PAID Network و Splinterlands و CasperLabs و Matterless Studios ، Prasaga ، AukiLabs و Cross The Ages.

وتقوم سايفر كابيتال ببناء مركز يمتدّ على مساحة 10000 قدم مربع، لاستقطاب الشركات الناشئة في مجال البلوكتشين والعملات الرقمية والذي من المقرر افتتاحه في الربع الرابع من عام 2022 في “جميرا بيتش ريزيدنس”، دبي. ويعكس المركز التزام الشركة تجاه مجتمع البلوكتشين ورؤيتها لإرشاد وتوجيه أعضائها في جميع الأمور المتعلقة بمشاريعهم.

حول سايفر كابيتال:

سايفر كابيتال، هي شركة رأس مال مغامر متجذرة في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكنها تستهدف مشاريع العملات الرقمية والبلوكشين والأصول الرقمية من جميع أنحاء العالم. تتخذ سايفر كابيتال نهجًا شاملاً في إنشاء نظام بيئي يمكن فيه للمشاريع ذات الصلة بالعملات الرقمية والبلوكتشين والأصول الرقمية أن تنمو وتزدهر في ظل التوجيه والإرشاد والعلاقات التي توفرها سايفر كابيتال. وقد أعلنت سايفر كابيتال مؤخرًا عن إنشاء صندوق أولي بقيمة 100 مليون دولار أميركي يركز على الاستثمارات في مشاريع البلوكتشين والعملات الرقمية والأصول الرقمية الأخرى.

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