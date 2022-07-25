‫سترسل منظمة Space For Humanity “الفضاء من أجل الإنسانية”  أول مصري إلى الفضاء على متن رحلة NS-22 التابعة لشركة Blue Origin

دنفر – 25 يوليو 2022 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم منظمة (Space For Humanity (S4H), 501(c)(3 “الفضاء من أجل الإنسانية” وهي مؤسسة غير ربحية أن لجنة الاختيار الخاصة بها قد وقع اختيارها على سارة صبري لتصبح المواطن الثاني الذي سيكون رائد الفضاء برعاية المنظمة. وبهذا سوف تصبح سارة أول إنسان مصري يحلق في الفضاء عندما تحلق على متن رحلة NS-22 المنظمة من قبل شركة Blue Origin.

سارة مصرية تبلغ من العمر 29 عامًا، وهي مهندسة في المجال الميكانيكي ومجال الطب الحيوي ومؤسسة شركة مبادرة الفضاء السحيق Deep Space Initiative DSI وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى زيادة إمكانيات الوصول لإجراء أبحاث في الفضاء. أصبحت سارة أول رائدة فضاء في مصر في عام 2021 عندما تم اختيارها لإكمال مهمة القمر التناظرية لمدة أسبوعين. وتحاكي هذه الهمة الظروف القاسية التي يعيشها الرواد في الفضاء. ستنضم سارة إلى خمسة من أفراد الطاقم الآخرين بما في ذلك كوبي كوتون ، ماريو فيريرا ، فانيسا أوبراين وكلينت كيلي ثورد وستيف يونغ على متن نيو شيبرد لإجراء تجربة التحول المعرفي الناتج عن تأثير النظرة العامة ودمج هذا المنظور الجديد في مشروع التأثير الاجتماعي بدعم من برنامج رائد الفضاء المسمّى ب Citizen Astronaut Program CAP والتابع لشركة S4H.

” عندما نتجرأ على أن نحلم أحلاما كبيرة، فإننا نحقق أشياء تعتبر مستحيلة، ونكسر الحدود، ونكتب التاريخ، ونضع تحديات جديدة للمستقبل.” قالت صبري. “”أنا متحمسة للغاية لكوني منحت هذه الفرصة من طرف شركة Space For Humanity الفضاء من أجل الإنسانية. كما يشرفني أن أمثل مصر في الفضاء لأول مرة. لطالما حلم أجدادي أحلاما كبيرة وحققوا المستحيل. وأنا آمل أن أعيد هذه الوثيرة. هذه ليست سوى البداية.”

حصلت سارة على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية مع تخصص ثانوي في علم الأحياء، والكيمياء والتحضير لولوج كلية الطب في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. كما أنها في طريقها للحصول على درجة الماجستير في هندسة الطب الحيوي من Politecnico di Milano.

وها هي الآن تسعى للحصول على درجة الدكتوراه في علوم الفضاء مع التركيز على تصميم بدلة الفضاء. بالإضافة إلى هذا تتقن سارة ثلاث لغات ألا وهي العربية والفرنسية والإنجليزية. نشأت سارة في القاهرة وهي تقيم حاليًا في برلين. ذكرت سارة أنّ الأطفال في العالم الغربي نشأوا وترعرعوا وهم يشاهدون إطلاق الصواريخ، لكن الأطفال في العالم العربي لم يكونوا على دراية بهذه المآثر، ولهذا السبب شاركت في تأسيس برنامج سفراء الفضاء مع وكالة الفضاء المصرية، لتسليط الضوء على فرص البحث الهامة والإمكانات التي تعود بالنفع على الحياة على كوكب الأرض.

“فقد الكثير من المصريين الأمل في مستقبلنا كشعب. ولهذا فأمنيتي أن ذهابي إلى الفضاء سيمكنني من المساهمة في في تغيير ذلك، وجلب الأمل للناس ، وجعلهم فخورين ببلدهم.” أضافت صبري. “أعتقد أن مشاركة تجربتي مع العالم ستحفز جيل الشباب المصري على متابعة تعليمهم ودراستهم، كما أنها ستساعد في تغيير نظرة العالم إلى النساء بإظهار قدراتنا الحقيقية.”

وتعد سارة المستفيدة الثانية من برنامج رواد الفضاء المواطنين المنظم من طرف S4H والذي يرعى المرشحين الاستثنائيين من أجل خوض تجربة تأثير النظرة العامة، ثم توظيف هذا المنظور الجديد لحل البعض من أصعب التحديات الإنسانية.

وقد دخلت شركة S4H في شراكة مع باراغون ، وهي مجموعة استشارية استراتيجية تركز على القيادة الواعية لبرامج التطوير التي تحول المنظور، من أجل تصميم وتنفيذ أول تدريب على الإطلاق مصمم خصيصًا لتأثير النظرة العامة. يشارك رواد الفضاء المواطنون في التدريب. يتم تصميم الوحدات النمطية لتحسين قدرات رواد الفضاء المواطنين على اجتياز تجربة “تأثير النظرة العامة” ودمج هذه التجربة بصفة كاملة وإعدادهم للعيش والقيادة من منظور النظرة العامة.

” من أجل مواجهة التحديات التي نواجهها على نطاق عالمي ، نحتاج إلى النظر إلى الأرض كنظام معقّد ومترابط كما هو، ” قالت راشيل ليونز ، المديرة التنفيذية لشركة الفضاء من أجل الإنسانية Space For Humanity. ” من بين أقوى السبل التي تؤدّي إلى توليد هذا المنظور يحصل من خلال تأثير النظرة العامة ومشاهدة كوكبنا من بعيد. وفي اعتقادنا أنّ الفضاء هو أداة التحول، لذلك نحن ملتزمون بمنح أكبر عدد ممكن من الأشخاص إمكانية الوصول إلى هذه التجربة. نهنئ سارة على كونها اختيرت لهذه المغامرة التي من شأنها أن تغيّر الحياة. نحن على يقين أنّها ستكون سفيرة رائعة لمهمتنا ونتطلع إلى معرفة كيفية استخدامها لهذه الفرصة لتغيير العالم.”

في 4 يونيو 2022، أرسلت S4H أول رائدة فضاء مواطنة، كاتيا إشازاريتا، إلى الفضاء على متن NS-21. فكاتيا حاليا في طور اكتمال المرحلة الثالثة والأخيرة من تطبيق برنامج الرائد الفضائي المواطن بتصميم “اتفاقية الحياة والقيادة” التي تحدد كيف ستستمر في

في الاندماج وتطبيق قيمة تأثير النظرة العامة على دورها القيادي ومبادراتها الإنسانية.

ماذا عن الفضاء من أجل الإنسانية Space for Humanity

تعمل شركة الفضاء من أجل الإنسانية على توسيع الوصول إلى الفضاء للبشرية جمعاء.

أنشأت ورعت المنظمة غير الربحية أول برنامج رواد فضاء مواطنين خاص بكوكب الأرض ، يمنح القادة ، في أي مجال من مجالات الحياة فرصة لتقديم طلب للذهاب إلى الفضاء وتجربة تأثير النظرة العامة: التحول المعرفي في الوعي الذي يحدث عندما ينظر الإنسان

إلى الأرض من الفضاء.

من خلال برنامجها الذي ينظم رحلات إلى الفضاء لفائدة المواطنين ، والتدريب على القيادة ، والجهود التعاونية لتثقيف الجمهور ، تمهد شركة الفضاء من أجل الإنسانية الطريق لخلق العالم الذي نريده ، كلاهما هنا على الأرض وفي جميع أنحاء الكون..

لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة الموقع التالي:

www.spaceforhumanity.org

الفضاء لوسائل الإعلام الإنسانية:

سارة نيكل

Sarah Nickell

sarah@nickellcommunications. com

حول تطور أداء باراغون

Paragon Performance Evolution باراغون بيرفورمانس إيفولوشن هي قيادة و مورد عالي الأداء يجمع بين

أفضل ما في العلم الحديث والتكنولوجيا المبتكرة وسلوك الإنسان بحكمة خالدة. فهم يمكنون نخبة فناني الأداء في العالم للوصول إلى أعلى إمكاناتهم وتطويرها في جميع المجالات من الحياة. تقوم باراغون بتطوير وتنفيذ برامج مخصصة للمنظمات وأفرادها الذين يصنعون

تغييرًا قابلاً للقياس مما يسمح بزيادة الإنتاجية ، والغرض الملهم والتركيز المنضبط والتواصل الحقيقي.

يشترك العملاء مع باراغون لتغذية التحولات الإيجابية في الإنسانية ، وتعزيز تأثير أكبر في العالم وتغيير منهجي هادف. ويشمل شركات Fortune 500 ،Tier 1 Military ، والرياضيون الأولمبيون والمحترفون ، رجال القانون، منظمة الرؤساء الشباب YPO community.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

www.performanceparagon.com.

تعريف:

501(c)(3)

الأغراض المعفاة – قسم قانون الإيرادات الداخلية 501 (ج) (3

الأغراض المعفاة المنصوص عليها في القسم 501 (ج) (3) هي الأغراض الخيرية والدينية والتعليمية والعلمية والأدبية واختبارات السلامة العامة وتعزيز المنافسة الرياضية الوطنية والدولية للهواة ومنع القسوة على الأطفال أو الحيوانات

قائمة Fortune 500 هي قائمة سنوية يتم تجميعها ونشرها بواسطة مجلة Fortune التي تصنف 500 من أكبر الشركات في الولايات المتحدة من حيث إجمالي الإيرادات للسنوات المالية الخاصة بكل منها.

فيديو- https://mma.prnewswire.com/ media/1864925/Space_For_ Humanity_Citizen_Astro_Video. mp4

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1864897/Space_For_ Humanity_Sarah_Sabry.jpg

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