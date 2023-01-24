‫ستشارك PreIPO في جولة جمع أموال بقيمة 250 مليون دولار لـ SPiCE II حيث تم تعيين SPiCE I أفضل شركة رأس المال لعام 2022 في نظام سلسلة الكتل

بوكا راتون، فلوريدا، 24 يناير 2023 / PRNewswire / — أعلنت شركة ® PreIPO ، المزود الرائد لحلول التكنولوجيا المالية المبتكرة، اليوم عن تحالف تمويلي استراتيجي مع شركة رأس المال SPiCE والذي سيمكن شركة ® PreIPO من توسيع عروضها بشكل أكبر وأخذ التكنولوجيا المالية المتطورة إلى سوق أوسع. تقدم شركة ® PreIPO الآن الاستثمار في SPiCE II للمستثمرين الذين لم يكونوا ليصلوا إلى ذلك التمويل لولا هذا التحالف. يأتي هذا الإعلان في أعقاب تحقيق SPiCE I نسبة 50.7% من معدل العائد الداخلي وهي نسبة رائدة في السوق، مع اعتبارها أيضًا أفضل شركة لرأس المال الاستثماري لعام 2022 في نظام سلسلة الكتل ونظام العملات الرقمية.

قال تال إلياشيف، المؤسس والشريك الإداري لشركة SPiCE : “يسعدنا أن نعقد شراكة مع ® PreIPO”. “ستكون خبرتهم ودعمهم لا يقدر بثمن بينما نواصل تطوير وجلب أموالنا المبتكرة إلى السوق.”

من خلال هذه الشراكة لحشد الأموال، سيتم عرض SPiCE II على منصة ® PreIPO ، مع غرفة بيانات قوية بما في ذلك مجموعة من أدوات العناية الواجبة والتسويق الرئيسية – مما يمثل أول الصناديق التي ستكون متاحة بالكامل للاستثمار في نظام ® PreIPO. ستتمتع SPiCE II أيضًا بإمكانية الوصول إلى شبكة ® PreIPO من خبراء في المجال والمستثمرين والشركاء المحتملين، بالإضافة إلى خبرتها في مساعدة الشركات على التوسع والنجاح.

قال روب روي روديل، الشريك في شركة SPiCE : “لدى ® PreIPO فريق قوي يقدم حلول تقنية مالية مبتكرة”. “نحن متحمسون للمشاركة معهم ودعم نموهم وهم يواصلون دفع مجال التكنولوجيا المالية إلى الأمام.”

باعتباره “صندوقًا مغذيًا”، سيوفر ® PreIPO للمستثمرين وصولاً غير مسبوق إلى صندوق رأس مال استثماري رئيسي في نظام سلسلة الكتل ونظام العملات المشفرة والذي يكون متاحًا في العادة لعدد قليل من الأشخاص الذين لديهم قدر كبير من رأس المال للاستثمار. من خلال التعاون بين ® PreIPO وشركة SPiCE ، يمكن للمستثمرين الوصول إلى فرص النمو مع SPiCE مع الحد الأدنى من متطلبات الاستثمار أقل بكثير من الاستثمار المباشر في SPiCE II .

وقال ديفيد جرزان، الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة ® PreIPO : “تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة إلى الأمام لشركة ® PreIPO وستساعد الشركة على الاستمرار في دفع حدود ما هو ممكن في عالم التكنولوجيا المالية. إننا نتطلع إلى التطورات المثيرة والنمو الذي ستحققه هذه الشراكة.”

لمعرفة المزيد عن PreIPO ، قم بزيارة https://preipo.com/ . لاكتشاف المزيد عن صندوق أموال SPiCE II مع SPiCE VC قم بزيارة https://spicevc.com/

نبذة عن شركة PreIPO

® PreIPO هي شركة تكنولوجيا مالية متخصصة في المشاركة بنشاط في معاملات الأوراق المالية في السوق الخاصة للمستثمرين المؤهلين والبائعين والمصدرين والمؤسسات المالية من خلال نظامها المتكامل رأسياً لعروض SaaS “المرخصة أثناء التسمية” المصممة خصيصًا للوسيط / التجار. كشركة رائدة في الأنظمة المالية الموزعة رقميًا، تقوم شركة ® PreIPO بنشر PreIPO-as-a-Service Platform الخاصة بها. يسعدنا أيضًا أن نقدم برنامج PreIPO INTELLI ، الذي سيلخص ساعات وأيامًا من البحث الداخلي في رؤى سهلة الهضم وقابلة للتنفيذ للمستثمرين المؤهلين. زر موقعنا www.preipo.com أو راسل السيد ديفيد جرزان المدير التنفيذي على العنوان inquiries@preipo.com .

نبذة عن شركة SPiCE VC :

SPiCE VC هي شركة رأس مال استثماري توفر للمستثمرين فرص للنمو الهائل لنظام سلسلة الكتل / العملات المشفرة. تستثمر SPiCE عالميًا في المنصات ومقدمي الأنظمة التكنولوجية مما يتيح الوصول إلى أسواق رأس المال والخدمات المصرفية والعقارات والمجالات الأخرى التي تستخدم تقنيات سلسلة الكتل. تركز SPiCE على الشركات التي ستستفيد أكثر من النمو الهائل لهذا المجال. بالجمع بين المعرفة المؤسسية والإدارة العملية والابتكار الريادي والخبرة الاستثمارية المهنية، شارك فريق إدارة SPiCE في مئات من جولات التمويل التكنولوجي التي يبلغ مجموعها مليارات الدولارات؛ بصفتهم رواد أعمال ومستثمرين ومديرين تنفيذيين. تقع SPiCE في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة وإسرائيل. لمعرفة المزيد عن SPiCE VC زر www.spicevc.com أو راسل السيد تال إلياشيف، المؤسس والشريك في الإدارة، على tal@spicevc.com .

فيديو – https://www.youtube.com/watch? v=FSdVJXBbLEs