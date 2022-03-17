‫سعياً لتقديم نموذج عقاري جديد  في إمارة رأس الخيمة “الحمرا” تطلق مشروع “جزيرة فالكون” الفاخر باستثمار قدره مليار درهم

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة, 17 مارس / آذار 2022 /PRNewswire/ — أعلنت “الحمرا”، شركة التطوير والاستثمار العقاري الرائدة في إمارة رأس الخيمة، عن إطلاق مشروع “جزيرة فالكون” الراقي بنظام التملك الحر على جزيرة خاصة ضمن “قرية الحمرا” الحائزة على الجوائز. وبإطلاق المشروع الذي يضم مجموعة من الفلل الفاخرة، تسعى “الحمرا” إلى استشراف مستقبل القطاع العقاري الفاخر في رأس الخيمة تماشياً مع رؤيتها الطموحة ودعماً للتوجهات الاستراتيجية للإمارة.

ويجسد إطلاق المشروع بتكلفة مليار درهم، خطوة جديدة في إطار التزام “الحمرا” الراسخ بتوفير تجارب أنماط الحياة الراقية عبر الاستثمار في مشاريع مرموقة تقدم خدمات متميزة تتخطى توقعات المستثمرين والسكان في قطاعات العقارات والضيافة والترفيه في الإمارة، وتأسيس نموذج فريد من نوعه تقتدي به المشاريع العقارية الفاخرة في إمارة رأس الخيمة.

وفي هذا السياق، قال بينوي كوريان المدير التنفيذي لـ “الحمرا”: “تم تصميم مشروع ‘جزيرة فالكون’ بعناية فائقة ليقدم لسكانه أكثر التجارب رقياً وتميزاً على الإطلاق. وتنسجم خطوة إطلاقه مع رؤية ‘الحمرا’ الرامية لتأسيس وجهات غير مسبوقة دعماً للنمو الاقتصادي والاستراتيجية السياحية وتجارب الحياة الرغيدة في إمارة رأس الخيمة”

وأضاف كوريان: “تحتضن مجمعاتنا في إمارة رأس الخيمة طيفاً متنوعاً من السكان من أكثر من 100 دولة، لتضمن لهم أرقى أنماط الحياة وأكثرها تفوقاً على مستوى العالم. ويجسد المشروع الضخم دلالة إضافية على معاييرنا الراقية، ونحن على ثقة بأنه سيسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة آمنة ومتنوعة تتطلع باستمرار نحو المستقبل وتوفر أرقى مستويات الحياة والاستثمار وتجارب السياحة للسكان والمستثمرين والزوار “.

مشروع فاخر يتوسط جزيرة فريدة من نوعها

يقع مشروع “جزيرة فالكون” وسط جزيرة خاصة في “قرية الحمرا” الحائزة على الجوائز، ويقدم إطلالات خلابة على مياه الخليج العربي وبحيرة متميزة وملعب جولف واسع ومرسى متكامل الخدمات قبالة جبال الحجر.

ويوفر المشروع مجمعاً فاخراً يضم فللاً راقية تقدم تجربة آمنة وحصرية تضمن أرقى مستويات الخصوصية للسكان، سواءً كانوا من المقيمين أو الراغبين بقضاء عطلات قصيرة لإقامة الاحتفالات والمناسبات الخاصة. ويمكن الوصول إلى المجمع الجديد براً وبحراً، ويحتضن مساحات واسعة لمواقف السيارات ومرافق بحرية متطورة ومعدة خصيصاً لرسو اليخوت والقوارب.

ويحقق مشروع “جزيرة فالكون” أفضل تناعم ممكن بين التصاميم العمرانية المهيبة والمساحات الواسعة المفعمة بالهدوء والسكينة والمرافق المتطورة، ويقدم فرصة لا تتكرر لتجربة أجواء الجزر الهادئة، أو لقضاء العطلات وسط أجواء بحرية مميزة خلال عطلة نهاية الأسبوع بعيداً عن صخب المدن. وبالنسبة للعائدات على الاستثمار، ينفرد المشروع الجديد بإمكانات استثمارية واعدة نظراً لنموذجه الفريد الذي يتيح تحقيق عائدات استثنائية، بدعم من النمو الاقتصادي اللافت في إمارة رأس الخيمة.

وحدات راقية ضمن نموذج عقاري فريد

من المخطط استكمال مشروع “جزيرة فالكون” خلال عامين من إطلاقه، حيث سيتم تنفيذه على مراحل، وتضم المرحلة الأولى الجزيرة الشمالية التي تحتضن 240 فيلا بغرفتين إلى سبع غرف نوم، بأسعار تبدأ من 1.2 مليون درهم.

وتتراوح مساحات الفلل بين 120 إلى 650 متر مربع وتزدان جميعها بديكورات أنيقة، في حين تأتي غرف النوم مزودة بحمام خاص. وتنفرد الفلل بمزيج مميز من الحدائق وارفة الخضرة بمساحات تصل إلى 1000 متر مربع، وتمتلك بعضها شاطئاً ومسبحاً خاصاً.

ومن أبرز مزايا المشروع تخصيص 70% من الجزيرة للمساحات المفتوحة لتقديم أنماط حياة متفوقة في الإمارة، وسيكون قريباً أيضاً من ملعب جولف عالمي المستوى ومسار للتنزه بطول ثلاثة أميال إضافة إلى مجموعة من مشاريع “الحمرا” الفاخرة في قطاع الضيافة على غرار “والدورف أستوريا رأس الخيمة” و”ريتز كارلتون رأس الخيمة، شاطئ الحمرا”. ومن المزايا الأخرى قرب المشروع من “مرسى ونادي الحمرا لليخوت” الذي يضم عبّارة من المرسى وإليه، حيث يمكن لسكانه الرسو بقاربهم والاستمتاع بركوب العبارة إلى منزلهم. ويشتمل المجمع أيضاً على مرافق متميزة مثل مسبح مخصص للسيدات، ونادٍ رياضي مزود بأحدث المعدات، ومركز اجتماعي، ومسارات للمشي وملعب تنس.

وتم بالفعل الاستعداد لتنظيم فعاليات إطلاق المشروع في شتى أرجاء دولة الإمارات التي سيكون حضورها مقتصراً على المدعوين من المستثمرين المحتملين والراغبين بشراء الفلل والوسطاء العقاريين. وفي ضوء الجودة الحصرية العالية وحجم مزايا المشروع والمرافق، تسعى “الحمرا” إلى منح سكانه تجارب متميزة ممهورة بطابع الجزر الهادئ وفق نموذج جديد كلياً. وتتوفر خيارات الدفع المرنة بما يشمل خطط ما بعد التسليم.

أيقونة تجارب المعيشة العصرية

تعتبر “قرية الحمرا” مجمعاً متكاملاً ومسوراً بالكامل، وأحد المجمعات القليلة في دولة الإمارات التي تحتضن نادٍ للجولف محاط ببحيرات على شاطئ الخليج العربي، ومرسى ونادي لليخوت، ومجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي ومركزاً للتسوق. كما تقدم “قرية الحمرا” إطلالات خلابة على الخليج العربي، ووصولاً مباشراً إلى الشاطئ الرائع وتقدم لقاطنيها المرافق الاجتماعية ذات المستوى العالمي. وتحيط الفنادق الفاخرة بالمجمع على غرار “والدورف أستوريا رأس الخيمة” و”ريتز كارلتون رأس الخيمة”، شاطئ الحمرا”، و”منتجع سوفيتيل شاطئ الحمرا” المرتقب.

وتعتبر رأس الخيمة إحدى الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعد اليوم أسرع وجهات السياحة والاستثمار نمواً في الدولة، وتتمتع بطقس مشمس على مدار العالم يجعلها خياراً مثالياً للاستمتاع بمعيشة هادئة، ووجهة مميزة لعطلات نهاية الأسبوع من الإمارات الأخرى، وخياراً مثالياً لجميع سكان دولة الإمارات وزوارها لقضاء العطلات الطويلة. وبفضل موقعها الحيوي المطل على مياه الخليج العربي الفيروزية، تعتبر الإمارة وجهة مثلى للاستمتاع بمختلف الرياضات المائية، بدءاً من الزلاجات المائية “جيت سكي” إلى ركوب الأمواج وتجارب مغامرات الإبحار. وعلاوة على طبيعتها الخلابة، تحتضن الإمارة أطول مسار انزلاقي في العالم ومجموعة من المواقع التاريخية الأصيلة. وبفضل تاريخها الذي يعود لنحو 7 آلاف عام، تتواجد في إمارة رأس الخيمة مجموعة من المواقع الثقافية المميزة، والمساجد والقلاع القديمة، إلى جانب قرية تاريخية. كما تقدم أيضاً بيئة منافسة وجذابة لمزاولة الأعمال وتضم أكثر من 16 ألف شركة مسجلة.

وللمزيد من المعلومات حول المشروع الجديد الفاخر يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: communications@alhamra أو الاتصال على الرقم: 800 AL HAMRA. وسيتم الإعلان عن موعد إطلاقه في وقت قريب.

معلومات للمحررين

نبذة عن “الحمرا”:

“الحمرا” للتطوير العقاري هي شركة استثمار وتطوير عقاري تتخذ من إمارة رأس الخيمة مقراً لها وتعنى بتطوير المشاريع العقارية الرائدة لأنماط الحياة، إلى جانب الاستثمار في قطاعات الضيافة والترفيه. ومنذ انطلاقها عام 2003 لعبت “الحمرا” دوراً مهماً في بلورة مشهد القطاع العقاري في رأس الخيمة للمساهمة في تعزيز نمو الإمارة.

وتلتزم “الحمرا” بإرساء تصور جديد لنمط الحياة والرفاهية والضيافة عبر “قرية الحمرا” الصديقة للبيئة التي تم تطويرها بالاستفادة من موقعها المتميز قرب دبي، حيث تبعد عن المدينة مسافة 45 دقيقة فقط، فضلاً عن قربها من المطار والمناطق التجارية الحرة.

وينطوي تحت مظلة العلامة التجارية “الحمرا” كل من “نادي الحمرا للجولف”، و”مرسى ونادي الحمرا لليخوت”، و”منار مول” و”قرية الحمرا” الحائزة على جوائز عدة، و”الحمرا” للتطوير العقاري. كما قامت “الحمرا” بتطوير “فندق والدورف أستوريا رأس الخيمة”، و”منتجع الجولف وشاطئ هيلتون الحمرا”، بالإضافة إلى “فندق ريتز كارلتون رأس الخيمة، شاطئ الحمرا”.

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نبذة عن إمارة رأس الخيمة:

تقع رأس الخيمة في شمال دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشتهر بتاريخها الثري الذي يعود إلى 7000 عام، ومناظرها الطبيعية المتنوعة، وشواطئها الرملية التي تمتد على مسافة 64 كم، وصحرائها البديعة التي تظللها خلفية جبلية مهيبة، وتضم رأس الخيمة أعلى قمة في الإمارات، وهي قمة جبل جيس الذي يوجد به أطول مسار انزلاقي (زيب لاين) في العالم بطول يبلغ نحو 3 كم.

وتتمتع إمارة رأس الخيمة أيضاً بموقع استراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، يمكن لثلث سكان العالم الوصول إليه في غضون أربع ساعات طيران، ما يجعلها موقعاً مثالياً للأعمال والشركات الراغبة في التوسع في الإمارات والشرق الوسط وأفريقيا. وقد صنف البنك الدولي الإمارة في المركز الثلاثين من أصل 190 مدينة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال.

يتواجد في الإمارة العديد من الشركات الكبرى في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يشمل شركة أحجار رأس الخيمة، وشركة ستيفن روك، وسيراميك رأس الخيمة، وشركة جلفار للصناعات الدوائية، وموانئ رأس الخيمة، ومناطق رأس الخيمة الاقتصادية، وبنك رأس الخيمة، وشركة غاز رأس الخيمة. وتدعم هذه القطاعات بنى تحتية حديثة ومناطق صناعية متطورة ومجمعات للأعمال وفنادق عالمية من الطراز الرفيع، علاوة على معالم الجذب السياحي.

وعلى مدار السنوات العشر الماضية حافظت رأس الخيمة على تصنيف ائتماني مستقر “A” من قبل العديد من وكالات التصنيف الدولية (مثل فيتش، وستاندرد أند بورز). وتضم الإمارة في الوقت الراهن أكثر من 38 ألف شركة متعددة الجنسيات تنتمي لأكثر من 100 دولة من حول العالم، تعمل في أكثر من 50 قطاعاً. وتعد محاكم رأس الخيمة أسرع محكمة في العالم في إنفاذ العقود في المنازعات التجارية.

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