هانغتشو، الصين، 14 أبريل / نيسان 2021 /PRNewswire/ — أعلنت Hikvision، وهي شركة توفر حلول إنترنت الأشياء مع الفيديو كأحد الركائز الرئيسية لديها، عن إطلاق كاميرات هيت برو ((HeatPro، وهي سلسلة كاميرات حرارية جديدة مصممة لتوفير الحل الرادع والتنبيهات في ظل جميع الأحوال الجوية وبسعر معقول. إنها مفيدة خصوصًا لاستخدامها في حماية المحيط والوقاية من الحرائق.

تتميز كاميرات سلسلة هيت برو بتحليلات الفيديو الحرارية ذات خاصية التعلم العميق، لحماية المحيط وقياس درجة حرارة الأجسام واكتشاف الحرائق باستخدام أجهزة الإنذار، في الوقت الفعلي. من شأن الخصائص مثل التصنيف الدقيق للإنسان/ المركبة، والإنذارات المرئية والسمعية لحماية المحيط، وإنذارات سرعة ارتفاع درجة الحرارة للوقاية من الحرائق، تجعلها مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

الدفاع عن المحيط مع الذكاء الاصطناعي

عند تأمين محيط ما، يمكن أن تساعد الدقة العالية والمعدل المنخفض لإطلاق الإنذار الكاذب في الحد من تكاليف التشغيل. تحقق سلسلة هيت برو كل هذا من خلال إنشاء تحليلات قوية لمقاطع الفيديو، والتي تعتمد على خوارزميات التعلم العميق، مما يقلل بشكل هائل من الإنذارات الكاذبة.

تركز الكاميرات على حماية المحيط قصير المدى (0 – 50 مترًا)، حيث توفر خاصية اكتشاف الهدف وتصنيفه. ويعني استخدام الذكاء الاصطناعي إمكان الكاميرات التمييز بين الأشخاص والمركبات، وهذا مفيد تحديدًا عندما يكون هناك هدفين للمسح قريبين من بعضهما؛ فلا يمكن للكاميرا في المعتاد سوى التعرف عليهما “كهدف” واحد، لكن وجود الخوارزميات الذكية يعني أنه يمكن اكتشافهما بشكل منفصل، مما يزيد من دقة المسح.

يمكن للكاميرات الحرارية أيضًا التعرف على التهديدات المحتملة بسهولة في ظروف الرؤية الصفرية، في حين لا تستطيع الكاميرا التقليدية ذلك. وهذا يتم عن طريق الكشف عن الانبعاثات الإشعاعية الكامنة لجسم ما، ولهذا فهي لا تعتمد على الضوء المرئي. وهذا يعني إمكان عملها في أي ظروف مناخية وفي أحلك الليالي. كما أنها لا تصدر ضوءًا، ما يعني أنها لن تكون مكشوفة، وهذا يجعلها مفيدة في السيناريوهات حيث توجد الحاجة إلى إخفائها.

صُممت سلسلة كاميرات هيت برو أيضًا ليتسنى تثبيتها بكفاءة وسرعة، من خلال ثلاث خطوات بسيطة، مما يؤدي إلى تقليل وقت التركيب إلى 30 ثانية. تتطلب الكاميرات الحرارية التقليدية مهندسين متخصصين لضبطها وفحصها مرتين، وتستغرق وقتًا وطاقة إضافيين. ولكن كاميرات هيت برو مصممة مع أخذ وقت التثبيت والجهد المبذول فيه في الاعتبار – فهي أسهل في تثبيتها، ومن ثم يمكن لمن يعمل على تثبيتها قضاء المزيد من الوقت في ضبطها بشكل صحيح للعمل بالشكل الأمثل، ولتحقيق أقل معدل ممكن من الإنذارات الكاذبة.

قياس درجة الحرارة للوقاية من الحريق

تم تجهيز سلسلة هيت برو أيضًا بالقدرة على قياس درجة الحرارة. وهذه خاصية مفيدة في حال حدوث ارتفاع مفرط في درجات الحرارة من شأنه أن يؤدي إلى حريق. توفر الكاميرا قياس درجة الحرارة دون الحاجة إلى اللمس للكشف السريع والمرئي عن درجات الحرارة. وهذا يعني أنه سيتسنى اتخاذ الإجراء المناسب في وقت أبكر، كما سترتفع احتمالات الحيلولة دون نشوب الحريق من البداية. ويمكن لهذه الكاميرا أن تطلق إنذار الحريق أسرع من مستشعر الدخان.

يمكن أيضًا استخدام وظيفة قياس درجة الحرارة للمساعدة في التحقق من أي مشكلة محتملة في ارتفاع درجة الحرارة واستكشاف المشكلات وإصلاحها.

تحتوي السلسلة على عدد من الطرازات والاختيارات المختلفة، مع كاميرات بتصميم بوليت (Bullet) وتوريت (Turret)، وعدسات ثنائية الطيف أو عدسات مفردة. يمكن دمج الكاميرات في عدد من الحلول المطروحة في السوق، على سبيل المثال شبكات مسجل الفيديو، وأنظمة إنذار AX PRO، بل وحتى تطبيق Hik-Connect للحصول على الإنذارات في الوقت الفعلي عن طريق الهاتف. يمكن استخدامها هذه الكاميرات في سيناريوهات مختلفة – على سبيل المثال لا الحصر: في المباني السكنية والمكاتب ومواقع البناء ومواقف السيارات ومنافذ البيع بالتجزئة والمستودعات.

يقول ستيفان لي، مدير قسم المنتجات الحرارية في Hikvision: “نظرًا لأن هذه الكاميرات مصنعة خصيصًا لتقديم حلول حماية احترافية إلى السوق، فإنها توفر حماية محيطية بدقة لا نظير لها، وقدرة فائقة في اكتشاف الحرائق بحساسية كبيرة. إن سلسلة كاميرات هيت برو من Hikvision توفر الحماية الاحترافية في أبسط صورة”.

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حول شركة Hikvision

Hikvision هو مزود حلول إنترنت الأشياء الذي يُعتبر الفيديو كفاءته الأساسية. تتميز Hikvision بقوة عاملة شاملة وذات مهارات عالية في مجال البحث والتطوير، وتقوم بتصنيع مجموعة كاملة من المنتجات والحلول الشاملة لمجموعة واسعة من الأسواق الرأسية. بالإضافة إلى صناعة الأمان، تقوم Hikvision بتوسيع نطاقها لكي يشمل تقنيات المنازل الذكية والأتمتة الصناعية وصناعات إلكترونيات السيارات، من أجل تحقيق رؤيتها على المدى الطويل. كما تُوفِّر منتجات Hikvision أيضًا معلومات تجارية قوية للمستخدمين النهائيين، والتي يمكن أن تتيح عمليات تشغيلية أكثر كفاءة ونجاح تجاري أكبر. وتلتزم Hikvision بأقصى درجات الجودة والسلامة لمنتجاتها، وتُشجِّع الشركاء على الاستفادة من العديد من موارد الأمان الإلكتروني التي تُقدِّمها Hikvision، بما في ذلك مركز Hikvision للأمان الإلكتروني. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارتنا على www.hikvision.com.

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