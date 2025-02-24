‫سهم كابيتال تعزز قدرات المستثمرين في المعسكر التدريبي بملتقى الأسواق المالية بالرياض 2025

الرياض، المملكة العربية السعودية – 24 فبراير 2025 – في إطار ملتقى الأسواق المالية بالرياض 2025 قامت شركة سهم كابيتال المزود الرائد للخدمات المالية، بتقديم أدوات المعرفة اللازمة للمستثمرين في معسكرهم التدريبي.

وتولت هديل بديري، المدير العام لشركة سهم كابيتال ورئيس إدارة الوساطة، بقيادة جلسة حول كيفية التعامل مع عملية الاكتتاب العام الأولي، حيث قدمت للمشاركين رؤى عملية واستراتيجيات حول كيفية النجاح في هذا المجال.

كما سلطت الضوء على العوامل الرئيسية التي تساهم في التفوق داخل سوق رأس المال المتنامي في المملكة العربية السعودية.

يهدف معسكر المستثمرين التدريبي، الذي أقيم في 19 فبراير 2025 ضمن مبادرات ملتقى الأسواق المالية في الرياض، إلى إشراك الجمهور وطلاب الجامعات في حواراتٍ مُثمرةٍ حول الثقافة المالية، استراتيجيات الاستثمار، والفرص المتزايدة في سوق رأس المال السعودي.

وتُعَدّ هذه المبادرة مُساهمةً في تحقيق أهداف رؤية 2030 للمملكة، التي تسعى إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز مستوى تعليمهم.

خلال العرض التقديمي “التعامل مع عملية الاكتتاب العام في المملكة العربية السعودية“، قدمت هديل بديري لمحة شاملة عن الاكتتابات العامة الأولية، موضحةً أهميتها في النظام المالي وكيفية مشاركة المستثمرين فيها. وقالت هديل: “بينما تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز قطاعها المالي في ظل رؤية 2030، من الضروري أن نزوّد الجميع – من المبتدئين إلى المستثمرين ذوي الخبرة – بالمهارات والمعرفة التي يحتاجونها لاغتنام هذه الفرص.” وأضافت: “هدفنا اليوم هو تحفيز جيل جديد من المستثمرين المتطلعين والمستعدين للمساهمة في بناء مستقبل مُزدهر للاقتصاد السعودي.”

تواصل شركة سهم كابيتال التزامها الراسخ بتعزيز الثقافة المالية من خلال مبادرات مثل أكاديمية سهم، التي تم دمجها ضمن تطبيق سهم ويُقدم هذا التطبيق للمستثمرين بمُختلف مستوياتهم أدوات لتحليل السوق، ومقاطع فيديو تعليمية مُبسطة، دورات تدريبية، وتقارير بحثية مُفصلة، كما يُمكّن التطبيق مُستخدميه من الوصول بسهولة إلى ملفات تعريف الشركات، الإحصائيات المالية، والأخبار اللحظية لاتخاذ قرارات مدروسة.

تتضاعف جهود شركة سهم كابيتال وتأثيرها من خلال شراكتها الاستراتيجية المتميزة مع مجموعة تداول السعودية، حيثُ تتولى دور الرّاعي الحصري لـ “برنامج استثمر بوعي” يُمثّل هذا البرنامج خطوة مُهمة نحو تمكين المستثمرين من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في عالم الاستثمار، وفي ظل التطور المُستمر لأسواق رأس المال في المملكة، تحافظ شركة سهم كابيتال على مكانتها الريادية، مُقدمة الدعم والإرشاد للمستثمرين في خضمّ هذا المشهد المُتغير.

نبذة عن “سهم كابيتال”:

سهم كابيتال شركة مالية مسجلة في الرياض، حصلت على التراخيص التنظيمية الكاملة من هيئة السوق المالية (CMA) لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية، تشمل التعامل، المشورة، الحفظ، الترتيب، إدارة الاستثمارات، وتشغيل الصناديق في أعمال الأوراق المالية (ترخيص رقم 22251-25).

وتُعد سهم كابيتال أول شركة مالية مدعومة بالتكنولوجيا المالية تحصل على كافة التراخيص من هيئة السوق المالية، لتصبح بذلك العضو الأسرع نموًا في السوق المالية السعودية. تعتمد الشركة على تقنياتها المتقدمة وحلولها المالية المبتكرة لتقديم خدمات مالية متكاملة وفعالة، تضمن تلبية احتياجات المستثمرين وتحقيق أقصى استفادة لهم.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.sahmcapital.com/ar-sa

نبذة عن تطبيق سهم:

طورت سهم كابيتال تطبيق سهم، وهوعبارة عن تطبيق مصمم خصيصًا للمستثمرين في المملكة العربية السعودية، ويتيح للمستخدمين التداول بسهولة في الأسواق المالية السعودية والأمريكية.

يتميز تطبيق سهم بواجهته سهلة الاستخدام وتنوع خيارات الاستثمار فيه لذا تصدرتطبيق سهم منذ لحظاته الأولى ضمن التطبيقات المالية المجانية الثلاث الأولى في المملكة العربية السعودية على متجر “جوجل بلاي”.