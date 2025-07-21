‫سهم كابيتال تُطلق شرارة الطموح المالي في طلاب جامعة الفيصل من خلال محاضرة “أساسيات الاستثمار101”

دورة تفاعلية تمكّن الجيل القادم من المستثمرين السعوديين بأدوات عملية، ثقة أكبر وتفعيل التداول في الوقت الفعلي.

الرياض، المملكة العربية السعودية – 21 يوليو 2025 – Media OutReach Newswire –

قامت شركة سهم كابيتال بتمكين طلاب جامعة الفيصل من خلال محاضرتها التفاعلية “أساسيات الاستثمار 101: كيف تبدأ التداول وبناء الثروة بذكاء”، والتي عُقدت داخل الحرم الجامعي. قدّمت الجلسة تحت إشراف هُوما إعجاز، نائب رئيس الاستشارات وإدارة الأصول، والتي استمرت لمدة ساعتين وركزت على تقديم تعليم مالي عملي وجذاب يتماشى مع رسالة شركة سهم كابيتال في تعزيز الثقافة المالية لدى الجيل السعودي المقبل من المستثمرين.

جمعت المحاضرة بين المبادئ الأساسية للاستثمار وعروض مباشرة ورؤى واقعية حول سوق رأس المال السعودي. تعرف الطلاب مواضيع مهمة تشمل فئات الأصول، كيفية فتح وإدارة حساب تداول محلي، وعادات المستثمرين الملتزمين على المدى الطويل. كما شملت الجلسة التفاعلية قسمًا للأسئلة والأجوبة حيث أتيحت الفرصة للطلاب لطرح استفساراتهم، مما أظهرحرصهم على فهم وتطبيق المعرفة في الحياة الواقعية.

وتم إثراء الجلسة أكثر من خلال مسابقة تفاعلية تركزت على مفاهيم أساسية مثل المخاطر، والأسواق، وسلوكيات الاستثمار. وقد تم تكريم أفضل الطلاب بجوائز حصرية من سهم كابيتال، في حين قام العشرات من الحضور بتفعيل حساباتهم مع دعم فريق الشركة. كما تلقى الطلاب المشاركون حقائب هدايا تحمل شعار سهم كابيتال احتفالًا ببداية رحلتهم الاستثمارية.

ونال الحدث ردود فعل حماسية من الطلاب، حيث علقت إحدى المشاركات قائلة: “التعلم مباشرة من خبير علمني كيف أبدأ في بناء ثروتي اليوم، لم أتخيل يومًا أن الاستثمار يمكن أن يكون بهذه السهولة.” وقال آخر: “هذا منحني وضوحًا وثقة وأدوات حقيقية. سأفتح حسابي الاستثماري الأول مع سهم.”

وقالت هُوما إعجاز: “رؤية هذا المستوى من التفاعل هو السبب الرئيسي في استثمارنا في التعليم. نحن لم نبدد الشكوك، بل قدمنا تجربة عملية. هؤلاء الطلاب لم يتعلموا فقط بل قاموا بالفعل بالخطوات العملية.”

وتأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية سهم كابيتال الأوسع لتعزيزجاهزية المستثمرين والمعرفة المالية بين الشباب السعوديين. من خلال تقديم ورش عمل جذابة، وموارد رقمية، وتنفيذ فعاليات ترويجية مباشرة في الموقع، تدعم سهم كابيتال بشكل فعال أهداف رؤية 2030 في بناء جيل من المستثمرين الملتزمين والواثقين المستعدين للمشاركة في سوق رأس المال السعودي.

نبذة عن سهم كابيتال:

سهم كابيتال شركة مالية مسجلة في الرياض، حصلت على التراخيص التنظيمية الكاملة من هيئة السوق المالية (CMA) لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية، تشمل التعامل، المشورة، الحفظ، الترتيب، إدارة الاستثمارات، وتشغيل الصناديق في أعمال الأوراق المالية (ترخيص رقم 22251-25).

وتُعد سهم كابيتال أول شركة مالية مدعومة بالتكنولوجيا المالية تحصل على كافة التراخيص من هيئة السوق المالية، لتصبح بذلك العضو الأسرع نموًا في السوق المالية السعودية. تعتمد الشركة على تقنياتها المتقدمة وحلولها المالية المبتكرة لتقديم خدمات مالية متكاملة وفعالة، تضمن تلبية احتياجات المستثمرين وتحقيق أقصى استفادة لهم.

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