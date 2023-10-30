‫سيبور تقدم بوليمرات من الدرجة الطبية لعملائها في الشرق الأوسط وأفريقيا والصين

موسكو، روسيا- 30 أكتوبر 2023 – بعد النجاح الذي حققته بوليمراتها الطبية في روسيا ورابطة الدول المستقلة، تمنح سيبور عملائها من الصين وتركيا وكذلك دول في أفريقيا والشرق الأوسط الفرصة لاختبار البولي إيثيلين والبولي بروبيلين من الدرجة الطبية المصمم لتعبئة وتغليف محاليل الحقن الوريدي وإنتاج الأجهزة الطبية.

يمكن لمادة البولي إيثيلين المستخدمة في تعبئة عبوات محاليل الحقن الوريدي أن تتحمل درجات حرارة تعقيم تصل إلى 121 درجة مئوية، في حين أن المتوسط الصناعي لا يتجاوز 108 درجة مئوية.

لقد تمت المصادقة على الدرجات الطبية من شركة سيبور لكل من البولي إيثيلين والبولي بروبيلين من الشركات المصنعة الرائدة لعبوات المحاليل وتتوافق مع دستور الأدوية الأوروبي والأمريكي.

علق أليكسي شاموف، رئيس قسم التسويق لحلول الصناعة في شركة سيبور:

“لقد قمنا أولاً بتطوير هذه البوليمرات لتلبية الطلب في سوق الرعاية الصحية في روسيا. والآن، واستجابة للطلب العالمي المتزايد على البوليمرات الطبية في مختلف البلدان، مدفوعًا بالنمو في مجال الرعاية الصحية، قمنا بإضافتها إلى محفظة صادراتنا أيضًا.”

وقد أثبت الاختبار الأولي لبوليمرات سيبور الطبية في مصر أنها تلبي الخصائص المحددة وتمت الموافقة عليها الآن لتعبئة محاليل الحقن الوريدي. تجري شركة سيبور حاليًا مفاوضات لتوريد هذا المنتج لمختلف منتجي الأدوية في مصر بشكل منتظم.

وتخضع حاليًا عينات من بوليمرات سيبور الطبية للاختبار في الصين وكينيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ومن المقرر أيضًا إجراء الاختبارات في باكستان وتركيا وفيتنام.