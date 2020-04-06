سي جي تي أن: تذكر المهنيين الطبيين الذين قضوا بسبب فيروس كورونا

سي جي تي أن، 6 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — لقد حرم فيروس كورونا غير المعروف والمتواصل الانتشار حتى الآن الآلاف من الناس من رؤية أحبتهم في الصين. التباعد الاجتماعي لا يعني التباعد للأبد. سي جي تي أن تستكشف بالتفصيل حيوات أولئك الذين قضوا بسبب الفيروس منذ بدء التفشي.

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لمعرفة المزيد عن هؤلاء الأطباء وغيرهم من ضحايا الوباء في الصين، يرجى زيارة صفحة سي جي تي أن: interactive memorial page .

لم تعتقد ليو يانغ أن ذلك اللقاء مع والدها، على الرغم من أنه كان عن بعد، سيكون آخر لقاء بينهما. توفي والدها ليو تشى مينغ، طبيب الأعصاب البارز، في 18 شباط/فبراير بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

كان ليو مديرًا لمستشفى ووهان ووتشانغ، الذي حددته حكومة بلدية ووهان في 21 كانون الثاني/يناير كأحد المستشفيات لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا الجدد أو المشتبه في إصابتهم بالفيروس. وقالت زوجته تساي ليبينغ، ممرضة رئيس وحدة العناية المركزة في المستشفى الثالث في ووهان: “اتصل بي، وطلب مني إعداد بعض الملابس له. وقال إنه كان مشغولاً للغاية لكي يتمكن من العودة إلى المنزل. في ذلك الاتصال شعرت أنه كان يتنفس بصعوبة.”

وإذ كان مدمنا على عمله، كان في نوبة عمل لمدة ثلاثة أيام متتالية لتحويل جزء من المستشفى إلى عنابر عزل بدأت في استقبال المرضى المصابين في 23 كانون الثاني/يناير. كان ذلك هو اليوم الذي فُرض فيه منع التجول على ووهان، وكذلك اليوم الذي تم تشخيصه فيه بفيروس كوفيد-19.

تم نقله إلى المستشفى في اليوم التالي وسرعان ما تم ربطه بجهاز التنفس الاصطناعي، وبدأ يتحدث فقط على الهاتف مع تساي، التي كانت تعمل حسب جدول مزدحم في علاج حالاتكوفيد-19الشديدة. في أيامه الأخيرة، رفض استخدام جهاز التنفس الاصطناعي، وفقًا لهونغ يي، سكرتير لجنة الانضباط بمستشفى ووتشانغ. “كان قلقا من إصابة فريقه.”

في يوم وفاته، كان هناك 431 مريضكوفيد-19في مستشفاه. إنه أول مدير مستشفى معروف توفي بسبب فيروس كورونا.

بصرف النظر عن كبار المهنيين الطبيين في الخطوط الأمامية للمعركة ضدكوفيد-19، هناك أطباء شباب في بداية حياتهم المهنية مثل شيا سيسي، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى يونيون جيهانغبي في ووهان. توفيت من الإصابة بالفيروس في أواخر شباط/فبراير. قال زملاؤها إنها يمكن أن تكون قد أصيبت بالفيروس في كانون الثاني/يناير، عندما كانت تعالج مريضة مسنة كانت أظهرت أعراض الفيروس المستجد.

بعد خمسة أيام، أصيبت سيسي بحمى 38.9 درجة مئوية وشعرت بضيق في صدرها. تم نقلها إلى المستشفى في ذلك اليوم. عندما شعرت أنها يمكن أن تخرج من المستشفى وتعود إلى الخط الأمامي بعد أن خفت أعراضها بعد أيام قليلة، تدهورت حالتها. هرع زوجها وو شيلى، الجراح في مستشفى ووهان بوعاي، إلى غرفة الطوارئ في الساعات الأولى من يوم 7 شباط/فبراير. ثم توقف قلبها. قام الأطباء بتنبيب وإحياء شيا بعد وضعها على جهاز دعمإيكمو، ثم نقلوها إلى مستشفى متخصص للعناية المركزة. لكنها بقيت في غيبوبة وتوفيت في 23 شباط/فبراير.

في الوطن، لم يستطع زوجها وو أن يتصالح مع وفاتها. “لقد وعدنا بالقتال معا على خط المواجهة عندما تعافت.” لا زال لا يعرف كيف سيخبر ابنهما البالغ من العمر عامين. “يعتقد جيا باو أن والدته لا تزال تعمل في المستشفى.”

توفي حتى الآن ما لا يقل عن 46 من المهنيين الطبيين في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا. كان لدى البعض عقود من الخبرة بينما كان آخرون قد بدأوا للتو مهمتهم في مساعدة الآخرين. توفي لي وين ليانغ، طبيب العيون الذي تشاطر تقرير أحد مرضاه في كانون الأول/ديسمبر والذي أنذر من خلاله زملاءه في كلية الطب بانطلاق فيروس كورونا، عن 34 عامًا. وأصيب سونغ يونهوا، وهو طبيب في مركز صحي مجتمعي، بدراجة نارية بعد أن عمل لساعات طويلة لفحص المرضى بحثا عن الفيروس. كان يبلغ من العمر 46 عامًا.

من المحتمل أن يكون العديد من هؤلاء الأطباء قد تعرضوا للفيروس في أواخر العام 2019 إلى شهر كانون الثاني/يناير، عندما كان الفيروس الجديد يقترب من الظهور. واجه المهنيون الطبيون مرضى قد يكون لديهمكوفيد-19قبل تحديده على أنه سلالة مميزة من فيروسات كورونا، لذلك ارتدوا معدات وقائية واتبعوا الإجراءات المناسبة للتعامل مع الأمراض المعدية منخفضة المستوى. لم يعرفوا أنهم ربما اتصلوا بذلك الفيروس الخطير والغامض الذي تطور إلى جائحة عالمية بعد شهور.

حافظ هؤلاء الأطباء على أقصى درجات الاحتراف والاهتمام بزملائهم والمرضى في أحلك اللحظات. أرواحهم تتجذر في أولئك الذين يطمحون إلى أن يسيروا على خطاهم، مثل ليو يانغ، التي أصبحت الآن طالبة طب في السنة الأولى في الكلية نفسها التي تخرج منها والدها ليو تشى مينغ.

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