‫”شاكر” و “إل جي” تواصلان علاقتهما طويلة الأمد وتوقعان اتفاقية جديدة لتوريد الأجهزة المنزلية ومنتجات الترفيه المنزلي في المملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية, 20 ديسمبر / كانون أول 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (“شاكر” أو “المجموعة” أو “الشركة”)، المستورد والمصنع والموزع الرائد للمكيفات والأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية، عن توسيع شراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع “إل جي” من خلال التوقيع على اتفاقية توريد جديدة للأجهزة المنزلية والترفيه المنزلي للسوق السعودي، تشمل أجهزة التلفزيون، والثلاجات، والغسالات، والمجففات، وغسالات الصحون، وأفران الميكروويف، وغيرها.

وستدخل اتفاقية التوريد الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير 2023 لتقدم “شاكر” كامل تشكيلة “إل جي” من المنتجات المجهزة بأحدث التقنيات والمصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستهلكين، وهو ما سيعمل على توسيع معروضها الشامل للبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة. وتماشياً مع استراتيجية الاستدامة لدى شاكر، تتميز مجموعة منتجات “إل جي” بتقنيات مبتكرة وحلول موفرة للطاقة تقلل من مستوى الانبعاثات المرتبط باستخدام الأجهزة المنزلية.

وفي هذا السياق، قال السيد محمد إبراهيم أبونيان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شاكر :

“تعد اتفاقية التوريد الجديدة مع إل جي محطة رئيسية في شراكتنا طويلة الأمد، وهي تصب في جهودنا المتواصلة لدعم خطط النمو الطموحة للمملكة. كما تعد الاتفاقية أيضاً خطوة رئيسية في توسيع محفظة منتجات شاكر لضمان تلبية الطلب المتزايد على الأجهزة المنزلية ومنتجات الترفيه المنزلي عالية الجودة في المملكة العربية السعودية. والأهم من ذلك، يتماشى نهجنا المشترك بتقديم منتجات موفرة للطاقة ودفع جهود التصنيع المحلي مع رؤية المملكة ورحلتها نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية.”

يذكر أن شاكر دخلت في شراكة فريدة مع “إل جي” منذ أكثر من 20 عام لتصبح الموزع الوحيد لمكيفات “إل جي” في المملكة العربية السعودية. وقد أسفرت الشراكة عن إنشاء مصنع مشترك لتصنيع أجهزة تكييف “إل جي” محلياً بمستوى عالٍ من الجودة والتقنية، مع سعة تصنيعية تصل إلى مليون وحدة في السنة. كما ستدعم الشراكة جهود تمكين وتحسين القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في المملكة بما يتماشى مع الاستراتيجية الصناعية الوطنية وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية التابع لرؤية 2030.

حول شاكر :

تأسست شاكر في عام 1950م، لتصبح حينها من أوائل الشركات التي قدمت أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية للمستهلكين في المملكة. وهي اليوم مورد وموزع رئيسي للعديد من العلامات التجارية العالمية الرائدة، بما فيها ميتا ج ، وأريستون، وإنديست، وميديا، وبومباني، والموزع الوحيد لمكيفات إل جي في المملكة العربية السعودية، في حين توفر وحدة خدمات الطاقة (إيسكو) التابعة للشركة حلولاً متقدمة لإدارة الطاقة. وتُعد شاكر شركة مساهمة عامة في السوق المالية السعودية (تداول السعودية) منذ عام 2010. وعلى مر السنين، لمع اسمها ليدخل في مصاف أفضل الشركات السعودية، حيث تقدم مجموعة من الحلول المتكاملة للمكيفات والأجهزة المنزلية للسوق السعودي والمنطقة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://www.shaker.com.sa /

لاستفسارات وسائل الإعلام:

بشار الرفوع

إنستينكتيف بارتنرز

+971 55 6421036

https://mma.prnewswire.com/ media/1972059/Shaker_x_LG_ Partnership.jpg