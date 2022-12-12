‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): البنية التحتية واللقاحات والفضاء: التعاون العلمي والتكنولوجي بين الصين والعرب

حيثُ تعهدت الصين بتسريع تطوير آلية التعاون بين الحكومتين الصينية والعربية في مجال العلوم والابتكار التكنولوجي.

كما ستنفذ الدولة المزيد من مشاريع الشركاء، وستستمر في تحسين الإمكانات العلمية التكنولوجية للدول العربية.

استاد لوسيل: أول ملعب يستضيف كأس عالم تُشيده الصين

شيُد استاد لوسيل، الملعب الرئيسي لكأس العالم هذا العام، بشراكة مع شركة China Railway Construction باعتبارها المقاول الرئيسي.

سيستضيف الملعب، الذي صُمم على شكل أوعية النخيل أو الفانوس المطلي بالمينا، نهائي كأس العالم المقرر إقامته يوم 18 ديسمبر.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُشيد فيها شركة صينية ملعب لكأس العالم، حيُث وُضعت صورة الملعب على الورقة النقدية الجديدة من فئة 10 ريالات.

صرح لي تشونغ يانغ، رئيس الفريق الهندسي الصيني لشركة China Media Group ، قائلًا: “يُعد استاد لوسيل، حتى الآن، أكبر ملعب كرة قدم احترافي في العالم وأكثرهم تطورًا وتعقيدًا حيثُ شُيد وفقًا لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم”.

وصرح حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث لكأس العالم 2022، لشبكة تلفزيون الصين الدولية، قائلًا: يظهر استاد لوسيل، الذي يتسع لـ 80,000 متفرج، القدرات الفنية ومستويات الخدمة للشركات الصينية.

مشاريع اللقاحات المشتركة بين الصين والإمارات

ساعدت الإمارات الصين في التجربة السريرية للقاح كوفيد-19 ثم أنشأت خطوط إنتاج محلية.

ووافقت الإمارات، في عام 2020، على تسجيل لقاح معطل طورته مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية.

صرح علي عبيد الظاهري، سفير دولة الإمارات في الصين لشبكة تلفزيون الصين الدولية، قائلًا: “تُعد الإمارات أول دولة تتعامل مع لقاح صيني. حيثُ يمكن لمرفق الإنتاج إنتاج 200 مليون جرعة سنويًا. ولا يقتصر اللقاح على الإمارات والصين فقط بل لبقية العالم”.

التعاون الفضائي

تواصل الصين بذل جهودها في مجال التعاون الفضائي مع الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق.

وقعت الصين والسعودية مذكرة تفاهم يوم 16 مارس 2017، لمشاركة البيانات العلمية في مجال التعاون الفضائي.

ثم أزاحت الدولتان الستار عن ثلاث صور قمرية مُكتسبة من خلال التعاون بشأن مهمة ترحيل القمر الصناعي للمسبار القمري تشانج آه 4 ( Chang’e-4) ، وفقًا لإدارة الفضاء الوطنية الصينية.

في عام 2018، اُفتتح مركز بايدو للملاحة بالأقمار الاصطناعية ونظام الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية بين الصين والدول العربية، وهو أول مركز خارجي بايدو للملاحة بالأقمار الاصطناعية ( BDS) ، في تونس. وتوسع التعاون المرتبط بنظام بايدو للملاحة بالأقمار الاصطناعية ليشمل المزيد من الدول العربية في عام 2021 حيثُ اتفقوا على تنفيذ المزيد من المشاريع التجريبية.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلع فريق الأقمار الصناعية الكويتي إلى التعاون مع الصين.

الرابط: https://news.cgtn.com/news/ 2022-12-10/Infrastructure- vaccines-and-space-China-Arab- sci-tech-cooperation- 1fDKJNs4QuI/index.html