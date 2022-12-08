‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): تشاهد الصين الرفيق جيانغ زيمين، وهو يجمع قواه للمضي قدمًا

بكين, 8 ديسمبر / كانون أول 2022/PRNewswire/ — غرق الشعب الصيني في الحزن بعد سماع أنباء وفاة زعيمه السابق جيانغ زيمين، الذي توفي في 30 نوفمبر في شنغهاي في سن 96.

وصمت الناس حداد عليه في جميع أنحاء البلاد تكريمًا صامتًا له لمدة ثلاث دقائق صباح الثلاثاء عندما عقدت جلسة حداد في اجتماع تذكاري رسمي.

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الثلاثاء، مخاطبًا الجلسة التذكارية في قاعة الشعب الكبرى في بكين، “إننا نقدر الرفيق جيانغ زيمين تقديرًا عاليًا، ونعتز بذكرى الرفيق جيانغ زيمين لأنه كرس حياته للشعب الصيني، وعمل بلا كلل طوال حياته للمساهمة في قضية الاستقلال الوطني وتحرير الشعب، وفي ازدهار بلدنا ورفاه شعبنا”.

حياة جيانغ زيمين العظيمة والمجيدة

في تأبينه، أشاد شي بحياة جيانغ المجيدة، قائلًا إن الإنجازات العظيمة للحزب والبلد في السنوات الـ 13 منذ الجلسة العامة الرابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الثالث عشر ( CPC ) كانت لا تنفصل عن موهبة جيانغ العظيمة ودوره الرئيسي وفنه الاستثنائي للقيادة السياسية كرجل دولة ماركسي.

أشار شي في مواجهة بيئة معقدة في الخارج وفي الداخل، كان جيانغ هو الذي يقود القيادة الجماعية المركزية للحزب الشيوعي الصيني لتوحيد الحزب والشعب الصيني من جميع المجموعات العرقية لدعم وتطوير الاشتراكية بلا تردد مع الخصائص الصينية.

بصرف النظر عن تحقيق إنجازات كبيرة في قيادة تحديث الدفاع الوطني والقوات المسلحة، جمع جيانغ أيضًا حكمة الحزب بأكملها لصياغة نظرية الممثلين الثلاثة، وفقًا لـ شي.

وتسلط نظرية االممثلين لثلاثة الضوء على أن الحزب يمثل دومًا المطالب التنموية للقوى الإنتاجية المتقدمة في الصين، وتوجه الثقافة المتقدمة في الصين، والمصالح الأساسية لأكبر أغلبية ممكنة من الشعب الصيني.

شدد شي على المساهمة البارزة للنظرية مؤكدًا على أنها تجيب كذلك على الأسئلة حول ماهية الاشتراكية وكيفية بنائها، وتتناول بشكل خلاق أي نوع من الأحزاب يجب بناؤه وكيفية بنائه. “لقد عمق فهم القواعد للنهوض بقضية الاشتراكية مع الخصائص الصينية وتعزيز بناء الحزب في الظروف الجديدة.”

كما أثنى شي على جيانغ لقيادته البلاد لمعالجة سلسلة من حالات الطوارئ الدولية المتعلقة بسيادة الصين وأمنها، والتغلب على الصعوبات والمخاطر التي ظهرت في المجالات السياسية والاقتصادية وتلك الناجمة عن الكوارث الطبيعية، ولا سيما التعامل بنجاح مع تأثير الأزمة المالية الآسيوية وتحقيق انتصار كامل في جهود الإغاثة من الكوارث خلال الفيضانات في عام 1998.

وقال شي إن جيانغ يضمن الإصلاح والانفتاح للسفينة العظيمة الصين والتحديث الاشتراكي في الصين على المسار الصحيح.

التعازي تتدفق من المنزل إلى الخارج

بعد وقت قصير من الإعلان عن وفاة جيانغ زيمين، يمكن رؤية مئات من باقات الزهور في أماكن مهمة في حياة الزعيم الصيني الراحل.

تم وضع الزهور على عتبة منزل جيانغ في مسقط رأسه يانغتشو، مقاطعة جيانغسو، وكذلك في ساحة في جامعة شنغهاي جياو تونغ، جامعته.

في يوم الاثنين، صطف الناس من جميع مناحي الحياة في بكين في الشوارع لمشاهدة الرفيق جيانغ، معربين عن حزنهم العميق عندما سافرت العربة من المستشفى العام الصيني لجيش التحرير الشعبي إلى مقبرة باباوشان الثورية.

وفي منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة، ذهب أشخاص من جميع مناحي الحياة إلى مكتب الاتصال في هاتين المنطقتين للإعراب عن تعازيهم.

كما أعرب إريك تشو، رئيس حزب كومنتانغ الصيني، وكذلك مواطني تايوان في البر الرئيسي، عن تعازيهم لوفاة جيانغ.

كما أعرب قادة العديد من البلدان والمنظمات الدولية للرئيس شي عن تعازيهم العميقة بالهاتف والرسائل وغيرها من الوسائل لوفاة جيانغ.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن جيانغ دافع بحزم عن مشاركة الصين الدولية، وعزز التقدم الاقتصادي الكبير للصين ودخولها الناجح إلى منظمة التجارة العالمية، وقاد الصين في استضافة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة.

تحويل الحزن إلى عمل إيجابي

وأشار شي إلى وفاة جيانغ باعتبارها خسارة لا تقدر بثمن للحزب والعسكريين والشعب الصيني من جميع المجموعات العرقية، ودعا الحزب بأكمله والعسكريين وشعب جميع المجموعات العرقية إلى تحويل الحزن إلى قوة، والمضي قدمًا بإرث جيانغ والتعبير عن حزنهم بإجراءات ملموسة.

وحث البلاد على التعلم من روح جيانغ الثورية، ودعا إلى السعي في وحدة لبناء بلد اشتراكي حديث من جميع النواحي والنهوض بالتجديد الكبير للأمة الصينية على جميع الجبهات.

“الشعب هو القوة الأساسية التي تحدد مستقبل حزبنا وبلادنا.” قال شي عند التأكيد على الحاجة إلى وضع الناس دائمًا في المقام الأول. كما اعتبر الإصلاح والانفتاح خطوة حاسمة في تحديد مستقبل ومصير الصين المعاصرة.

وقال الرئيس الصيني: “لا يمكن تحقيق تنمية الصين دون العالم، والعالم يحتاج أيضًا إلى الصين من أجل ازدهارها”، مضيفًا أن البلاد ستظل ملتزمة بتعزيز السلام والتنمية والتعاون والمنفعة المتبادلة، وستعمل على بناء نوع جديد من العلاقات الدولية ومجتمع بشري له مستقبل مشترك.