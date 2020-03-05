شركة بونتياك لاند تعلن إطلاق مشروع جزر فاري

الأرخبيل المالديفي سيرتكز على ماركات ضيافة عالمية المستوى، ما يوفر خبرة منتجع مرتفعة في جزر المالديف تحتفي بالطبيعة والمهنية والارتباطية

سنغافورة، 5 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — اليوم، أعلنت شركة التطوير العقارية السنغافورية، بونتياك لاند، عن إطلاق مشروع جزر فاري في جزر المالديف الذي من المقرر افتتاحه في الربع الرابع من العام 2020. وإذ تقع في منطقة شمال مالي أتول، أي على بعد 50 دقيقة بالقارب السريع من مطار مالي الدولي في الجزيرة، ستكون جزر فاري تجربة منتجع مالديفي محسنة تحتفي بالطبيعة والحرفية والارتباطية. وسيضم الأرخبيل ثلاثة فنادق عالمية المستوى ومارينا تعج بالحياة وقرية ذات هدف مكرسة لتوفير أعلى مستوى جودة للحياة لموظفينا.

تمشيا مع معالم خدمة بونتياك لاند المميزة لناحية التميز والخدمة الاستثنائية، ستدير شركات إدارة الفنادق الفاخرة كابيلا للفنادق والمنتجعات وشركة ريتز كارلتون وباتينا للفنادق والمنتجعات بإدارة هذه الفنادق في جزر فاري. وإذ يُعترف بنهجها المصمم للضيافة خصيصًا، تقدم كل علامة من العلامات التجارية الثلاث التي تم اختيارها بعناية تجارب متكاملة ولكنها مميزة، مما يضمن أن كل زيارة إلى الأرخبيل ستكون مثالية بشكل فريد، بغض النظر عن المناسبة. تم تصميممساحات هذه الفنادقببراعة من قبل شركة الهندسة المعروفة “ستوديو أم كي 27” (مارسيو كوغان)، كنغو كوما أند أسوسييتس وكيلي هيل آركيتيكتس، لخلق توازن دقيق بين الهدوء والنشاط الاجتماعي.

يمكن لنزلاء الفندق الوصول إلىمنطقة فاري ماريناالخلاب – القلب الاجتماعي النابض للأرخبيل. تم بناءفاري ماريناحول نادي الشاطئ النابض بالحياة، وهي منطقة شاطئية تضم متاجر ساحرة ومجموعة مختارة من خيارات الطعام والمشروبات الراقية. سوف تدفع جزر فاري حدود الضيافة في المالديف، ومواصلة التعاون الإبداعي مع الأسماء الشهيرة في الفن والموسيقى وفنون الطهي والتصوير الفوتوغرافي والأزياء والتصميم. تم تصميم المساحات لتعزيز شعور المجتمع، مع الحفاظ على تقدير عميق لجمال جزر المالديف الطبيعي

تلتزم بونتياك لاند أيضًا ببناء بيئة معيشية ثرية لجميع الموظفين. في جزر فاري، قرية فاري الفسيحة والمُصممة لهدف ونهج يضع الإنسان أولا مكرسة لتطوير الجيل القادم من أفضل فنادق جزر المالديف. يمكن للموظفين التطلع إلى تخطيط مدروس للمدينة، ومجموعة كاملة من المرافق الترفيهية فيها، وفرص التطوير المستمر، وتقويم اجتماعي نشط. تسعى جزر فاري إلى تنمية عائلة تجسد وتدافع عن تجربة فاري التي لا مثيل لها.

سيتم نشر المزيد من المعلومات حول جزر فاري في وقت لاحق من هذا العام.

عن جزر فاري

تعدجزر فاريتجربة منتجع مالديفي مرتفعة تحتفي بالطبيعة والحرفية والاتصال. وإذ تتميز بثلاث ماركات ضيافة عالمية المستوى، تقع جزر فاريفي شمال مالي أتول في جزر المالديف، على بعد 50 دقيقة بالقارب السريع من مطار ماليالدولي.

ويضم الأرخبيل أيضًا منطقة مارينا فاري الخلابة التي تم بناؤها حول نادي شاطئ فاري النابض بالحياة والمحلات الساحرة ومجموعة مختارة من خيارات الطعام والمشروبات الراقية. تم تصميممساحات هذه المنطقةببراعة شركة الهندسة المعروفة “ستوديو أم كي 27” (مارسيو كوغان)، كنغو كوما أند أسوسييتس وكيلي هيل آركيتيكتس، لخلق توازن دقيق بين الهدوء والنشاط الاجتماعي

واحدة من هذه الجزر هي موطن لحرم ضيافة مدروس. وهو قرية فاري التيهي جزيرة مخصصة للموظفين مع التركيز على المجتمع والتعليم والمشاركة، وهي الأولى من نوعها في جزر المالديف.

حول بونتياك لاند

بونتياك لاند هي شركة عقارية مقرها في سنغافورة تتمتع بخبرة تزيد عن خمسين عامًا في مجال تطوير العقارات الفاخرة. بالتعاون مع فريق مختار من المهندسين المعماريين والمصممين الحائزين على الجوائز والذين يشاركون قيم بونتياك لاند والتزامها بالتميز، وسعت بونتياك لاند محفظتها لتشمل الضيافة والممتلكات التجارية والسكنية والمكاتب الطبية. يتمتع كل إنجاز معماري متميز بموقع استراتيجي في مواقع رئيسية، ويكمله فن من الطراز العالمي بتكليف حصري لإثراء تجارب مساحات المعيشة فيه. تشمل مجموعة التطورات في المجموعة سنغافورة ونيويورك وسيدني وجزر المالديف.

الموقع: www.pontiacland.com

عن فنادق ومنتجعات كابيلا

تتكون مجموعة فنادق ومنتجعات كابيلا من فنادق في دوسلدورف وسانيا وشنغهاي وسنغافورة وأوبود، مع افتتاح فنادق في بانكوك وجزر المالديف وسيدني في المستقبل القريب

.تركز مجموعة الضيافة الاستثنائية على صياغة تجارب ثقافية أصلية لضيوفها، والجمع بين إرث التصميم الفخم الذي تشكله بأعلى مستوى من الخدمة الشخصية.

الموقع الالكتروني: www.capellahotels.com

حول شركة فنادق ريتز كارلتون، أل أل سي

تدير شركة ريتز كارلتون، أل أل سي، وهي جزء من شركة ماريوت إنترناشيونال إنك، وهي تدير حاليًا أكثر من 100 فندق في 30 دولة وإقليما. لمزيد من المعلومات أو الحجز، يرجى زيارة موقع الشركة على www.ritzcarlton.com ، للحصول على آخر تحديثات الشركة، يرجى زيارة news.ritzcarlton.com والانضمام إلى المحادثة المباشرة، على #RCMemories وتابعونا على فيسبوك، تويتر، وإنستاغرام. شركة فنادق ريتز كارلتون، إل أل سي هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ماريوت إنترناشيونال إنك (نازداك: MAR). تفخر فنادقريتز كارلتونبالمشاركة في برنامج ماريوت بونفوي، وهو الاسم الجديد لبرنامج سفرماريوت الذي يحل محل ماريوت رواردز، ريتز كارلتون رواردز، وستاروود بريفيرد غيست. يقدم البرنامج للأعضاء مجموعة غير عادية في من العلامات التجارية العالمية، وخبرات في لحظات ماريوت بونفوي وفوائد لا مثيل لها بما في ذلك كسب نقاط للإقامة المجانية في الفندق والليالي نحو الاعتراف بوضعية النخبة. للتسجيل مجانًا أو لمزيد من المعلومات حول البرنامج، يرجى زيارة https://www.marriott.com/ loyalty.mi

حول ماريوت إنترناشيونال

يقع المقر الرئيسي لماريوت إنترناشيونال (نازداك: (MAR في باثاسدا، ماريلاند، بالولايات المتحدة الأميركية، وتضم مجموعة من أكثر من 7000 فندق في 30 علامة تجارية فندقية رائدة تغطي 132 دولة ومنطقة. تقوم ماريوت بتشغيل وبيع امتيازات الفنادق والتراخيص بملكية منتجعات العطلات في جميع أنحاء العالم. تقدم الشركة الآن برنامج سفر واحد، ماريوت بونفوي، الذي يحل محل برامج ماريوت رواردز، ريتز كارلتون رواردز، وستاروود بريفيرد غيست لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على www.marriott.com ، وللحصول على أحدث أخبار الشركة، يرجى زيارة www.marriottnewscenter. com . بالإضافة إلى ذلك، تواصل معنا علىفيسبوك و@MarriottIntl على تويتر وإنستاغرام.

عن باتينا للفنادق والمنتجعات

باتينا للفنادق والمنتجعات هي أحدث مفهوم للضيافة من مجموعة كابيلا الفندقية. وإذ حفزتها رغبة الضيوف في احترام الفردانية، تجتذب باتينا جيلًا جديدًا من المسافرين الذين يسعون إلى إقامة علاقات مع أنفسهم والعالم من حولهم. يتدفق التصميم المتمركز حول الإنسان مع الأوضاع الطبيعية التي يوفرها الأشخاص، بلطف وبشكل حدسي لتلبية الاحتياجات الفردية لكل ضيف، مما يضمن عدم كون أي إقامتين متشابهتين.

الموقع: www.patinahotels.com

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بولفروغ وباوم

كريستا ريتهوف وكيت بريسمان

المكتب: +1 (212) 255-6717