شركة ترانس سيز يو إس أيه تعرض كرسي بليس من نايتينجيل

كرسي بليس بأسعار معقولة ومتين ومريح – بأسعار مُخفضة

سكوتسديل، أريزونا, 2 مايو 2021 /بي آر نيوزواير/ — شركة ترانس سيز يو إس أيه (Trans Seas USA) تعرض كرسي بليس من نايتينجيل (Nightingale). تضم مجموعة بليس كراسي مكتب مريحة ومُصممة لتأدية المهام عالية الأداء، فهي عبارة عن كراسي مكتب مريحة تمتاز بالعديد من الخصائص لتفوق متطلبات بيئة العمل النشطة، ويتم تصنيفها على أنها تتحمل أوزانًا تصل إلى 300 رطل.

الطرازات:

بليس 2100 مزود بظهر شبكي ومقعد مُنَجَّد. 350 دولارًا/دولارًا أمريكيًا لكل كرسي *

* بليس 2100- D مزود بظهر شبكي مع مسند للرأس ومقعد مُنَجَّد. 385 دولارًا/دولارًا أمريكيًا لكل كرسي*

يمنح مسند الرأس الاختياري شعورًا داعمًا إضافيًا لمساعدتك في الحفاظ على تركيزك. استلق واسترخِ: فإنه يدعم ظهرك. يمكن تنجيد كرسي بليس بالمنسوجات أو الفينيل أو الجلود عالية الجودة حيث يمكنك اختيار تصميم كرسيك من مجموعة كبيرة من الألوان والدرجات.

يمتاز هذا الكرسي بنسيجه المنقوش شبه الشفاف، وظهره الشبكي الداعم يمنح شكلًا محددًا للكرسي مما يوفر دعمًا مثاليًا لجميع المستخدمين تلقائيًا، كما يمتاز بآلية الوزن الذاتي للتحكم المثالي في شد الذراع إلى جانب وجود قفل الإمالة، وتعديل الارتفاع الهوائي، وجهاز التحكم في منزلق المقعد المدمج، مع دعم أسفل الظهر من خلال تحديد الارتفاع القابل للتعديل، كما يمتاز إسفنج المقعد بأنه عالي الكثافة والمرونة، والقاعدة متينة مصنوعة من النايلون ومكونة من خمس عجلات.

هذا المنتج حاصل على شهادة الأيزو 14001 و9001، ومطابق لمواصفات لائحة TB117-2013

صُنع في منشأة صناعية عديمة النفايات بنسبة 100%

نحن نهتم

منتج عديم النفايات 100%

المنشأة تعمل بطاقة الرياح والطاقة الشمسية

مُصنفة من ضمن أفضل 50 شركة مُدارة في كندا

حاصل على المستوى 2 وفقًا لرابطة مصنعي الأثاث التجاري والمؤسسي ( BIFMA ) ومعتمد من مؤسسة جرين جارد ( Greenguard )

) ومعتمد من مؤسسة جرين جارد ( ) يدعم مشروع خلايا النحل في المناطق الحضرية ( Urban Beehive Project )

) متوفر في المنشأة، منشأة اختبار معتمدة من الحكومة

شركة مملوكة للعائلة

صُنع في أمريكا الشمالية

*تعتمد أسعار البيع على الكميات التي تزيد عن 10 كراسي في طلبية واحدة خضعت لنفس التشطيبات وألوان الأقمشة والمنسوجات المتوفرة باللون الأسود والرمادي والأزرق والأحمر والذهبي والكحلي والعنابي. تتوفر درجات وألوان أقمشة أخرى بما في ذلك الجلد ولكن يكون ذلك بتكلفة إضافية. بالنسبة للطلبيات التي تحتوي على كميات أكبر من 100 كرسي، يُرجى إرسال الاستفسارات على عنوان البريد الإلكتروني التالي: info@transseas.com. الأسعار الواردة صافية، وتسليم البضاعة في المصنع الكائن في أمريكا الشمالية، وسارية حتى 31 ديسمبر 2021، وقابلة للتغيير في أي وقت، وتستند إلى شروط وأحكام فاتورتنا مع الموافقة على أمر الشراء وشروط الدفع، ولا يجب اقترانها بأي تخفيضات أو عمليات ترويجية أو خصومات أخرى. تستند هذه الأسعار إلى إجمالي استلام المبالغ المدفوعة قبل الشحن، البضاعة المُباعة لا تُرد ولا تُستبدل ولا تُسترجع قيمتها النقدية على الإطلاق، فالسلع المُباعة لا تُرد. لا يشمل السعر تكلفة الشحن. يُرجى إرسال استفسارك الكتابي على عنوان البريد الإلكتروني التالي: info@transseas.com حتى نتمكن من الموافقة على طلبك وتزويدك بمقترحنا الكتابي. يجب الموافقة على جميع طلبات الشراء من قبل شركة ترانس سيز يو إس أيه قبل البدء في الإنتاج.

الفيديو – https://mma.prnewswire.com/ media/1496451/Bless_Chair_ User_Guide_by_Nightingale.mp4

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1496450/Nightingale_ Bless_Chair.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1340980/Trans_Seas_USA_ Logo.jpg