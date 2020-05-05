شركة “تسجيل” تدشن سوقًا لأسماء نطاقات الإنترنت المُميزة بالإمارات العربية المتحدة

“تسجيل” – أسرع شركات تسجيل أسماء نطاقات الإنترنت نموًا في الإمارات العربية المتحدة تدشن سوقًا لأسماء النطاقات الإلكترونية المُميزة المُخصصة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 مايو 2020/PRNewswire/ — افتتحت شركة “تسجيل” سوقًا لأسماء النطاقات الإلكترونية المميزة، وهي سوق مُخصصة لدولة الإمارات العربية المتحدة. تتيح المنصة الجديدة للمشترين شراء أسماء نطاقات مُميزة مُسجلة بالفعل. وبذلك، يسهُل على أصحاب الشركات تسجيل أفضل أسماء النطاقات لعلاماتهم التجارية.

وفي معرض حديثه عن مدى الحاجة إلى سوق لأسماء النطاقات الإلكترونية المُميزة بدولة الإمارات العربية المتحدة، صرح وحيد عزيز الرئيس التنفيذي لشركة “تسجيل” بقوله:

“شهدنا ارتفاعًا صاروخيًا في تسجيلات أسماء النطاق الإماراتية (ae.) خلال السنوات القليلة الماضية. وهو ما أدى إلى مواجهة أصحاب الشركات صعوبات في تسجيل خياراتهم المُفضلة لأسماء النطاقات. وهذا بدوره قد يؤدي إلى صعوبة صياغة الهوية للعلامات التجارية بالنسبة للشركات الإماراتية، وقد يضر أيضًا بمكانتها في نتائج البحث.”

إن فكرة إنشاء سوق أسماء النطاقات المُميزة ليست فكرة جديدة بحد ذاتها. فقد سبق إلى هذا المجال عدد من الشركات متعددة الجنسيات مثل “جودادي” (GoDaddy) و”سيدو” (Sedo) الرائدتين في هذا القطاع، كما أن نموذج الأعمال مُثبت وناجح على المستوى العالمي. ويستعرض عزيز المزايا التي ستقدمها سوق “تسجيل”، قائلاً:

“بالرغم من وجود شركات كبيرة ومؤثرة في مجال أسماء النطاقات المُميزة، إلا أن جُل تركيز هذه الشركات ينصب على الولايات المتحدة. لذلك، فمن الصعب الحصول على نسبة التعرض الصحيح بالنسبة للبائعين، أما من جانب المشترين فتواجههم صعوبة في تصفية النطاقات غير ذات الصلة. لهذا السبب فقد طوَّرنا سوقًا تستهدف التركيز حصريًا على دولة الإمارات العربية المتحدة. ونُدرِج فيها أسماء نطاقات مُميزة تنتهي بالامتدادات (.ae) و(امارات).

(.emarat)، إلى جانب نطاقات com. المُتميزة ذات الصلة الواضحة بدولة الإمارات.”

وعلى مدار سنوات طوال، كانت الثقة بين الأطراف إحدى المشكلات الكبرى عند شراء أسماء نطاقات الإنترنت وبيعها. ففي دولة الإمارات تُباع غالبية أسماء النطاقات المُميزة بشكل شخصي، وغالبًا ما يكون ذلك عبر وسطاء يتقاضون رسومًا قد تكون باهظة – فضلاً عن أن ممارساتهم لا تتمتع بالشفافية في أغلب الأحوال. وقد وقعت حالات تعرض فيها المشترون للخديعة ودفعوا أموالاً مقابل نطاقات لا تخص البائع. وتفاديًا لذلك، قدم عزيز وفريقه ضمانات لحماية كلا الطرفين، ويشرح ذلك قائلاً:

“لقد طوَّرنا منصتنا ليكون الأمان فيها على رأس أولوياتنا. حيث تتم كل المدفوعات عن طريق escrow.com. وبشكل أساسي، يجب على المشتري الدفع قبل نقل اسم النطاق، ولكن تظل الأموال محفوظة في موقع escrow حتى يُنقل اسم النطاق بشكل صحيح. عندها فقط يُفرَج عن المبلغ المدفوع إلى حساب البائع. وبالتالي، يوفر هذا النهج حماية شاملة للمشترين والبائعين على منصتنا الجديدة.”

نبذة عن شركة “تسجيل”: شركة “تسجيل” هي إحدى الشركات الرائدة في مجال تسجيل واستضافة المواقع المعتمدة في إدارة أسماء نطاقات الانترنت. ومنذ انطلاقة الشركة في عام 2009، أصبحت “تسجيل” واحدة من أسرع شركات تسجيل أسماء النطاقات نموًا في الإمارات العربية المتحدة. تولي الشركة اهتمامًا دؤوبًا لخدمة العملاء، ما أدى إلى حصولها على تصنيف “ممتاز” عبر موقع Trustpilot.com، وأصبحت “تسجيل” الآن محل تقدير بوصفها من أهم المنافسين في السوق. للتعرف على المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: tasjeel.ae

مسؤول الاتصال:

وحيد عزيز

، شركة تسجيل

، البريد الإلكتروني: press@tasjeel.ae