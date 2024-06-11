‫شركة روسوند جنوب أفريقيا وشركة بن هركيل السعودية تعلنان عن تأسيس شركة روسوند العربية

جدة، المملكة العربية السعودية، 10 يونيو 2024: أعلنت شركة روسوند، الشركة الجنوب أفريقية الرائدة في تقديم حلول التنقيب والحفر، وشركة بن هركيل السعودية، المعروفه في قطاع خدمات التعدين والبناء، عن تأسيس شركة روسوند العربيه. تهدف هذه الشركة المشتركة الجديدة إلى إحداث ثورة في خدمات الاستكشاف للمعادن في المملكة العربية السعودية من خلال وضع أعلى معايير السلامة والكفاءة والابتكار.

ستجمع روسوند العربية بين الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرة الواسعـــــــــــــــة ل روسوند والمعرفــــــة المحلـــــــــــــــــــــــــــية العميقة الجذور ل بن هركيل. مع إرث مشترك من التميــــــــــز ورؤية مشتركة للمستقبل ، تستعد روسوند العربيه لتصبح رائدة في قطاع الاستكشاف في الســـــــــــــوق العربية. وستستفيـــــــــــــــــد الشركة من أحدث التقنيات وأفضل الممارسات لتقـــــــــديم خدمــــــــــات لا مثيـــــــــــــــل لها لعملائها.

تشتهر روسوند بحلول الحفر المتقدمة والالتزام بالسلامة ولديها تاريخ غـني لأكثر من ستة عقـــــــود في هذه الصناعة. وقد جعل نهجــــــها المبتكر وتفانيهـــــــــــــــا في التميز شريكا موثوقــــــــــــا به في مشاريع الاستكشاف وحلول التعدين في جميع أنحـــــــــاء العالم.

وتكمل شركة بن هركيل السعودية، بخبرتها الواسعة في السوق المحلية وعلاقاتها القوية بالصنـــــــــاعة، هذه الخبرة، تـــــــــــــــــــضمن أن روسوند العربيه مجهــــــــــــــزة تجهيزا جيدا لمواجهـــــــــــة التحديات الفريـــــــــدة لبيئــــــــــــة العمل السعودية.

تتمثل مهمة روسوند العربيه في تقديم خدمات حفر واستكشاف عالمية المستوى تلبي أعلى المعايير الدولية. وستركز الشــــــــــــــــــــركة على الاستـــــــــــــدامة والكفاءة والســــــــــــــلامة ، مما يضمن إجراء جميع العمليات بأقل تأثير بيـــــــــــئي وأقصـــــــــــــى قدر مــــــــــــن الســـــــــلامة التشغيلية. تلتزم روسوند العربية بدعم رؤيـــــــــــــــــــــة المملـــــــــكة 2030 من خلال المساهمة في نمو وتنويع قطاع التعدين.

“تأسيس روسوند العربية هي شهادة على التزامنا بالابتكار والتميز” ، يقول العضو المنتدب لروسوند ريكاردو ريبيرو. “نحن متحمسون لتقديم خبرتنا إلى المملكة العربية السعودية والعمل جنبا إلى جنب مع بن هركيل لوضع معايير جديدة في صناعة الاستكشاف.

نحن سعداء بالشراكة مع روسوند في هذا المشروع ، يضيف رئيس مجلس إدارة بن هركيل ناصر الصقور. “معا ، سنوحد نقاط قوتنا لتقديم قيمة استثنائية لعملائنا ودعم التنمية المستدامة للموارد المعدنية في المملكة العربية السعودية.

وستشمل خدمات “روسوند العربيه ” التنقيب بالحفر الماسي، والحفر بالدوران العكسي، والاستكشافات الجيوتقنية. كما ستقدم الشركة خدمات شاملة لإدارة المشاريع والاستشارات، مما يضمن حصول العملاء على حلول شاملة مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم الخاصة. مع التركيز على الابتكار، وستستثمر روسوند العربيه باستمرار في أحدث التقنيات والتدريب للجيلوجيين والفنيين السعوديين للحفاظ على ميزتها التنافسية.

السلامة هي قيمة أساسية في روسوند العربيه. ستقوم الشركة بتنفيذ بروتوكولات سلامة صارمة وتوفير التدريب المستمر لضمان عمل جميــــــــــــــــع الموظفــــــين في بيئة آمنة وفعالة. يمتد هذا الالتزام بالسلامة إلى المجتمعات المحليـــــه التي تعمل فيها روسوند العربيه، حيث ستشارك الشركة في ممارسات مسؤولة تعزز رفاهية المجتمع المحلي .

ستكرس روسوند العربيه جهودها لتعزيز الكفاءات المحلية وخلق فرص عمل في قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية. وستستثمر الشركة في برامج التدريب والتطوير لتزويد الأيدي العامله المحليه بالمهارات اللازمة للتفوق في صناعة الاستكشاف.

ومن المقرر أن تبدأ روسوند العربيه عملياتها على الفور. وتتطلع الشركة إلى التعاون مع شركاء الصناعة وأصحاب المصلحة لدفع نمو وتطور قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية.

لمزيد من المعلومات حول روسوند العربيه وخدماتها، يرجى زيارة

www.ROSOND.com & www.BinHarkil.com

توزيع APO Group بالنيابة عن ROSOND.

تحميل الصورة 1: https://apo-opa.co/4ekefdx

شرح الصورة 1: بين هرقل شيرمان مر ناصر أل ساجور

تحميل الصورة 2: https://apo-opa.co/3xifMQo

شرح الصورة 2: Rosond المدير العام السيد ريكاردو ريبيرو

تحميل الصورة 3: https://apo-opa.co/4bYk7Yb

شرح الصورة 3: العضو المنتدب لشركة روزند السيد ريكاردو ريبيرو ورئيس مجلس إدارة بن حركيل السيد ناصر الصغور في حفل التوقيع على تأسيس شركة روزند العربية

تحميل الصورة 4: https://apo-opa.co/3VfWLq0

شرح الصورة 4:: ويهدف هذا المشروع المشترك إلى إحداث ثورة في مجال الاستكشاف السعودي بأعلى معايير السلامة والكفاءة والابتكار

ملاحظات للمحرر :

لتنزيل صور عالية الدقة لهذا الإصدار ، يرجى زيارة https://apo-opa.co/3VCsiCL والنقر على رابط Rosond لعرض المكتب الصحفي للشركة.

لمزيد من البيانات الرجاء زيارة موقع NGAGE Media Zone لمزيد من المعلومات والصور الفوتوغرافية للعملاء في https://apo-opa.co/3VCsiCL

الإتصال مع روسوند:

دوت فيلد

الهاتف: 0174 52 990 27+

البريد الإلكتروني: dot@dotfield.co.za

الويب: www.ROSOND.com

روساند العربية الاتصال:

مناع السقور

مدير التكنولوجيا التنفيذي

البريد الإلكتروني: manea@binharkil.com

الهاتف: 2361 536 50 966+

الاتصال الإعلامي:

ثوبيل ندلوفو

تنفيذي حسابات

NGAGE للعلاقات العامة

هاتف: 7763 867 11 27+

جوال: 2931 574 73 27+

البريد الإلكتروني: thobile@ngage.co.za

الويب: www.NGAGE.co.za

حول Rosond:

توفر Rosond خدمات حفر وحشو سريعة وفعالة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة لصناعات التعدين والاستكشاف في جميع أنحاء إفريقيا. لأكثر من 65 عاما ، طبقت Rosond تخصصات التصميم والهندسة المتقدمة لإنشاء حلول خاصة بالعميل.

وتوفر لها مرافق التصنيع الداخلية الحديثة منتجات مصممة هندسيـــآ لتلبية متطلبات العملاء المحددة ، بينما يضمن فريق من المهندسين والحرفيين ذوي الخبرة حلا يتماشى مع أفضــــــــــل الممارسات العالمية.