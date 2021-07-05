شركة سيجين تكشف عن “المختبر المتنقل” للفحص الروتيني في الموقع لمرافق الاستخدام العام وأماكن التجمعات

شركة سيجين تكشف عن “المختبر المتنقل” في مدلاب الشرق الأوسط 2021

المختبر المتنقل مصمم للفحص الشامل لأكبر عدد من الأشخاص في المدارس والمطارات وأماكن التجمعات، ويقدم نتائج الاختبار في غضون 3 ساعات و30 دقيقة بطاقة استيعابية قصوى تبلغ 7,500 اختبار في اليوم

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سيول، كوريا الجنوبية, 5 يوليو 2021/PRNewswire/ — قدمت شركة سيجين الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية في كوريا الجنوبية (KQ 096530) اليوم مختبرها المتنقل الجديد الذي يأتي على شكل حاوية قابلة للانتقال “مختبر متنقل”، في مدلاب الشرق الأوسط 2021، أكبر معرض للمختبرات الطبية والتشخيص المختبري في العالم المقام في دبي خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو.

وتم تصميم المختبر المتنقل من شركة سيجين، وهو منشأة مبتكرة لمختبر متنقل على عجلات، لنشر تقنية اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) القياسي الذهبي في أي مكان من أماكن التجمعات يلزم فيه إجراء الاختبار. ويأتي هذا بينما تخطط العديد من البلدان حول العالم لإعادة فتح حدودها ومدارسها ومرافق الاستخدام العام، ويعتبر المختبر المتنقل خيارًا مثاليًا لإجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل بأعداد كبيرة في تلك المواقع. علاوة على ذلك، يمكن تجهيز المختبر المتنقل وانتقاله في أي وقت، مما يسمح لمزيد من الأشخاص باستخدام التشخيص الجزيئي عند الحاجة.

ويضع المختبر المتنقل معيارًا جديدًا لإعداد معمل اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل مع قدرته على تقديم حلول اختبار فعالة في أي مكان يلزم فيه الاختبار. ويُجرى اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل عادةً في مساحة ثابتة فقط بسبب المخاوف من انتقال التلوث. ومع ذلك، فإن المختبر المتنقل – بفضل التكنولوجيا والمعرفة التي تتمتع بهما شركة سيجين من خلال إدارتها لأكبر مختبر مرجعي في كوريا الجنوبية – قد قلل بالفعل من المخاطر الإجمالية للتلوث بالهواء الجوي التي تشكلها عملية اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل عن طريق تثبيت خزانة السلامة الحيوية من الفئة 2 (A2) وغرفة الضغط السلبي.

ويوفر المختبر المتنقل إجراءات سير العمل المبسطة والمؤتمتة بدءًا من جمع العينات إلى التفسير الآلي للنتائج مدعومًا بمنصة الشركة المتكاملة الوظائف، مما يسمح بالوصول العادل إلى الرعاية الصحية للجمهور. ويمكن لمنصة شركة سيجين متكاملة الوظائف، عند الاستفادة الكاملة منها، إجراء ما يصل إلى 7500 اختبار يوميًا بفترة زمنية تبلغ 3.5 ساعات من التنفيذ.

ومن المتوقع أن يلعب مفهوم شركة سيجين الرائد للمختبر المتنقل دورًا مهمًا في وقف انتشار الجائحة الحالية نظرًا لأن الشركة تقدم حلاً لا مثيل له لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل مع قوائم الاختبار متعدد التشخيصات الحصرية ومنها Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay ، وهي مجموعة من الفحوصات تكشف في وقت واحد الإصابة بكوفيد-19 ومتغيرات الفيروس المتعددة وكذلك Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay، وهي مجموعة من الفحوصات تميز 8 جينات مستهدفة تشمل الإنفلونزا من النوع (أ) والإنفلونزا من النوع (ب) والفيروس التنفسي المخلوي النوعين أ / ب وثلاثة جينات مستهدفة مختلفة من كوفيد-19.يتوافق المختبر المتنقل أيضًا بالكامل مع قوائم الاختبار متعدد التشخيصات لشركة سيجين التي تزيد عن 150 اختبارًا بما في ذلك اختبارات مسببات الأمراض التنفسية المعدية، وفيروس الورم الحليمي البشري، والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وأمراض الجهاز الهضمي.

كما قدمت شركة سيجين أيضًا ““Combo Swab ، وهو جهاز تجميع عينات يمكن إدارته ذاتيًا. بالمقارنة مع طريقة إجراء مسحة البلعوم الأنفي التي تُستخدم عادةً في أخذ عينات لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل للكشف عن كوفيد-19 حيث يقوم مقدمو الرعاية الصحية بجمع العينات عن طريق إدخال مسحة عميقة داخل فتحتي الأنف، يسمح جهاز Combo Swab للأفراد بجمع العينات ببساطة باستخدام مسحتين منفردتين من خلال الدورين حول الأنف وتجويف الفم بمسحتين منفردتين دون الشعور بأي ألم. علاوة على ذلك، أظهر جهاز Combo Swab نفس الدقة في جمع العينات المزدوجة مقارنة بمسحة البلعوم الأنفي. وتتيح إمكانية جمع العينات ذاتيًا في جهاز Combo Swab بالإضافة إلى قابلية توسيع المساحة المؤقتة تدريجيًا في المختبر المتنقل إجراء الاختبار الشامل لأكبر عدد من الأشخاص في وقت أسرع وبطريقة أكثر كفاءة من العملية التقليدية.

وفي الوقت نفسه، وقعت “سيجين الشرق الأوسط”، وهي فرع الشركة في الشرق الأوسط، مذكرة تفاهم في اليوم نفسه معGroup 42 Healthcare، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية للترويج للمختبر المتنقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وصرح مين تشيول لي، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة سيجين، قائلًا: “نظرًا لاحتمالية أن يصبح كوفيد-19 مرضًا متوطنًا، سيلعب المختبر المتنقل دورًا رئيسيًا ليس فقط في الكشف عن الإصابة بكوفيد-19، ولكن أيضًا في المراقبة الدقيقة للفيروسات المستجدة الأخرى التي يمكن أن تهدد حياتنا اليومية في المستقبل. ويمكن لمجموعات الكشف عن متغيرات الفيروس المتعددة من سيجين اكتشاف سلالات الفيروس المستجدة ومنعها من التحول إلى أطوار إضافية من موجات تفشي الجائحة اللاحقة.

للتواصل الإعلامي في الولايات المتحدة الأمريكية:

كريستين شيفر

بريد إلكتروني: kschaeffer@cglife. com

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