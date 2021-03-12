من المقرر أن يتم بناء 1000 محطة للتزود بوقود الهيدروجين في السنوات الخمس المقبلة

بكين, 12 مارس 2021 /PRNewswire/ — اقترح السيد/ مايونغ شنغ، رئيس شركة البترول والكيماويات الصينية (هونغ كونغ: 0386، “سينوبك”) والأكاديمي في الأكاديمية الصينية للهندسة، تسريع تطوير إنتاج طاقة الهيدروجين خلال الجلستين المنعقدتين مؤخرًا في بكين. واقترح السيد/ مايونغ شنغ تكريس المزيد من الجهود في مجال التصميم عالِ المستوى والبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الأساسية وصياغة النظام القياسي ودعم السياسة الصناعية.

يلعب الهيدروجين -باعتباره مصدرًا ثانويًا للطاقة- دورًا متزايد الأهمية في قطاع الطاقة العالمية. وقد حققت الصين في الوقت الحاضر تقدمًا كبيرًا في التقنيات المتعلقة بطاقة الهيدروجين، ورغم ذلك لا يزال إنتاج طاقة الهيدروجين في مرحلة التجربة والترويج داخل السوق.

وأشار السيد/ مايونغ إلى المزايا العديدة لطاقة الهيدروجين، ومنها أنها ذات مصادر متنوعة، وأنه لا يحدث لها تفريغ بشكل نهائي، وأنها تُستخدم في الكثير من الأغراض. ووفقًا لمجلس الهيدروجين الدولي، ستعمل طاقة الهيدروجين على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار ستة مليارات طن بحلول عام 2050. وفي الوقت نفسه، يتوقع التحالف الصيني لاستخدام طاقة الهيدروجين أنه بحلول عام 2050، سيقترب الطلب السنوي على الهيدروجين في الصين من 60 مليون طن، وهذا أمر يساعد البلاد على خفض 700 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

أصدرت الصين -منذ عام 2020- على التوالي “إشعار إطلاق تطبيقات توضيحية للمركبات التي تعمل بخلايا الوقود” و”خطة تطوير صناعة المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة (2021-2035)”، ووضعت خطط وسياسات دعم لتعزيز البحث والتطوير في مجال طاقة الهيدروجين، وكذلك الإنتاج والتخزين، وقد تولت السلطات المحلية في جميع أنحاء الصين إدخال وسائل النقل المناسبة وتحديد مجالات الاستخدام. وقد أصبحت الصين مع نهاية عام 2020 تمتلك مخزونًا يضم 7352 مركبة تعمل بخلايا الوقود، وتم بناء 128 محطة للتزود بوقود الهيدروجين منها 101 محطة قيد التشغيل بالفعل، لتحتل بذلك الصين المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد اليابان.

تنتج سينوبك حاليًا 3.5 مليون طن من الهيدروجين سنويًا. وقد بدأت شركة سينوبك، في عام 2020، في تطوير وتسريع بناء سلسلة إنتاج طاقة الهيدروجين المتكاملة عبر مختلف المجالات ومنها تشغيل رأس المال، والبحث والتطوير التكنولوجي، وعمليات تخزين ونقل كمية المنتجات، وتوزيع الشبكات، والتعاون الاجتماعي.

قامت شركة سينوبك ببناء محطات للتزود بوقود الهيدروجين في قوانغدونغ وشانغهاي وجيجيانغ وقوانغشي وغيرها، وهناك 10 محطات لخلط الزيت والهيدروجين قيد التشغيل حاليًأ.

كجزء من الخطة الخمسية الرابعة عشرة للصين، أدرجت سينوبك مبادرة “طاقة نظيفة” في رؤية الشركة لأول مرة. وسعيًا لتحقيق هدف بناء أكبر شركة لإنتاج طاقة الهيدروجين في الصين، ستعمل سينوبك أيضًا على تعزيز بناء الطاقة النظيفة من خلال تسريع تحويل مصادر الهيدروجين من الهيدروجين الرمادي إلى الهيدروجين الأزرق والأخضر.

وفي تصريح للسيد/ مايونغ شنغ ذكر فيه أنه: “خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة، ستخطط سينوبك لبناء 1000 محطة للتزود بوقود الهيدروجين، وسوف تُضاعف من جهودها لتصبح مزود خدمة النفط والغاز والهيدروجين والكهرباء والأعمال غير النفطية من خلال تنفيذ تحولات كبيرة، وفي المستقبل، لن يتزود الأشخاص بالبنزين والديزل من محطات الوقود التابعة لشركة سينوبك فحسب، بل سيتزودون أيضًا بوقود الهيدروجين والكهرباء للاستخدامات الأخرى.”

في إطار تعزيز انتشار سوق إنتاج طاقة الهيدروجين بشكل أفضل، ستضمن شركة سينوبك باعتبارها شريكًا رسميًا لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 توفير الطاقة النظيفة اللازمة لإنشاء البنية التحتية المتعلقة بالدورة وعملياتها من أجل تقديم “دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الخضراء”.

لذلك، قامت شركة بكين يانشان -وهي شركة بتروكيماويات تابعة لشركة سينوبك- ببناء وحدة تنقية الهيدروجين التي نجحت في إنتاج الهيدروجين بنقاوة تزيد عن 99.9 في المائة في مارس 2020، محققة قدرة إنتاج يومية تبلغ 500 كيلوجرام من منتجات هيدروجين البطاريات لتلبية احتياجات السوق.

نبذة عن سينوبك

شركة سينوبك (أو الصين للبتروكيماويات) هي إحدى أكبر شركات الطاقة والكيماويات المتكاملة في الصين. وتتضمن عملياتها الرئيسية التنقيب على النفط والإنتاج ونقل خطوط الأنابيب وبيع النفط والغاز الطبيعي؛ فضلًا عن بيع المنتجات البترولية وتخزينها ونقلها وأيضًا المنتجات البتروكيماوية ومنتجات الفحم الكيماوية والألياف الاصطناعية والأسمدة والمنتجات الكيماوية الأخرى. وتقوم الشركة أيضًا بالاستيراد والتصدير، بما في ذلك أعمال الاستيراد والتصدير بالوكالة عن الشركات، وذلك للبترول والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية والكيميائية وغيرها من السلع والتقنيات. ومن بين أنشطة الشركة أيضًا البحوث والتطوير وتطبيق التقنيات والمعلومات.

ترفع سينوبك شعار “دعم الحياة الجميلة” كمهمة مؤسسية لها، وتضع “الأشخاص، والمسؤولية، والنزاهة، والدقة، والابتكار، والنجاح المتبادل” كقيم أساسية للشركة، وتتبع استراتيجيات التوجه نحو القيمة، والتنمية المدفوعة بالابتكار، وتخصيص الموارد المتكاملة، والتعاون المفتوح، والنمو الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربون، وتسعى جاهدة لتحقيق رؤيتها المؤسسية لبناء شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة والكيماويات.

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