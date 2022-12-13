‫شركة طيران ناس تحتل المرتبة الرابعة في شهادة أفضل مكان للعمل للعام 2022 في المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية 12 ديسمبر / كانون أول 2022 /PRNewswire/ — احتلت شركة طيران ناس flynas، الناقل الجوي السعودي وشركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الشرق الأوسط، المرتبة الرابعة وتم الاعتراف بها كواحدة من أفضل أماكن العمل في المملكة العربية السعودية للعام 2022 وفقًا لبرنامج شهادة أفضل أماكن العمل السنوية المرموقة. وقد تفوقت فلاي ناس بثقافتها الفريدة وتطورها المهني القوي والتزامها بتقدير الموظفين والاعتراف بقدراتهم، ما أكسبها الاعتراف بها على أنها من بين أفضل أصحاب العمل للعام 2022.

أفضل أماكن العمل هو بمثابة برنامج شهادات دولي، يعتبر “المعيار البلاتيني” في تحديد أفضل أماكن العمل في جميع أنحاء العالم والاعتراف بها، مما يوفر لأصحاب العمل الفرصة لمعرفة المزيد حول التزام موظفيهم ورضاهم، وتكريم أولئك الذين يقدمون تجربة عمل مميزة تتمتع بأعلى المعايير فيما يتعلق بظروف العمل.

وقال بندر المهنا الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لطيران ناس في تصريح له: “نؤمن في طيران ناس بأن الموظفين هم أثمن الأصول وأن الاستثمار في بناء قدراتهم ومعرفتهم وخبراتهم هو مشروع استراتيجي لتحقيق النمو المستدام للشركة. لذلك، وبالتوازي مع التوسع في عملياتنا، قمنا بتطوير ممارسات الموارد البشرية لتحفيز وجذب المواهب ومواكبة الثورة الرقمية ومدارس الإدارة الحديثة “.

ويشارك البرنامج، في كل عام في المملكة العربة السعودية، مع أكثر من 100 مؤسسة، من مختلف الصناعات، من أجل مساعدتها على قياس ممارسات الموارد البشرية الخاصة بها ومقارنتها وتحسينها والوصول إلى الأدوات والخبرات التي تحتاج إليها من أجل تحقيق تغيير فعال ومستدام فيها.

وبشكل عام، صنفت الشركة ضمن أفضل 5 شركات أداءً في السعودية للعام 2022.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.bestplacestoworkfor.org

عن طيران ناس

طيران ناس، الناقل الجوي السعودي وشركة الطيران الاقتصادي الرائدة في الشرق الأوسط التي تمتلك 40 طائرة، تشغل أكثر من 1500 رحلة أسبوعية إلى 70 وجهة محلية ودولية.

منذ إطلاقها في العام 2007، نقل طيران ناس أكثر من 60 مليون مسافر.

حصلت طيران ناس مؤخرًا في العام 2022 على جائزة سكاي تراكس كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط للمرة الخامسة على التوالي في الأعوام 2017 و 2018 و 2019 و 2021 و 2022.

بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيفها ضمن أفضل 10 شركات طيران منخفضة التكلفة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لـ سكاي تراكس المرموقة، التي تعتبر أهم منتدى عالمي لصناعة الطيران.ٍ