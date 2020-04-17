شركة كاسيو كمبيوتر توفر خدمة الحاسبة الإلكترونية على الإنترنت وأدوات التعلم مجانا لدعم دراسة الرياضيات خلال فترة إغلاق المدارس

دعم تقديم الدروس على الإنترنت والدراسة المنزلية للطلبة والمعلمين في العالم

طوكيو، 17 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة كاسبو كومبيوتر كو المحدودة اليوم أنها بدأت بتوفير جناحها PLUS الكامل من منصتها ClassPad.net الإنترنتية للحسابات الرياضية مجانا في جميع أنحاء العالم من أجل دعم الطلبة والمعلمين الذين يعانون من إغلاقات المدارس بسبب جائحة فيروس كورونا.عادةً ما يتوفر جناح PLUS للمستخدمين كإشتراك مدفوع، حيث يتيح للمستخدمين الوصول إلى جميع ميزات ClassPad.net المتقدمة ووظائف الرسوم البيانية. ووفرت كاسيو أيضًا تطبيقات البرامج الخاصة Manager وEmulator مجانًا للمعلمين الذين يقدمون الدروس عبر الإنترنت. وسيكون هذان البرنامجان متوفرين مجانا حتى 31 آب/غسطس 2020 *.

* تطبيقات CASIO ClassPad و CASIO fx-CG500 (iOS / Android) فقط: مجانًا لمدة ستة أشهر من تاريخ التنزيل.

ClassPad.net هي خدمة ويب تتيح للمستخدمين الوصول إلى وظائف الحساب وإنشاء الرسوم البيانية وإجراء الحسابات الإحصائية والهندسية. يمكن للمستخدمين ترتيب الصيغ العددية والأشكال الهندسية والرسوم البيانية بحرية في نافذة المتصفح. تقدمكاسيوالآن مجموعة PLUS الأعلى مرتبة مجانًا – مما يتيح لجميع المستخدمين الوصول إلى نظام الجبر الحاسوبي (CAS) الذي يمكنه إجراء مجموعة متنوعة من الحسابات استنادًا إلى التعبيرات بالإضافة إلى الميزات المتقدمة الأخرى مثل القدرة على الكتابة اليدوية لإدخال المعلومات الرياضية. يمكن حفظ الرسوم البيانية والبيانات الأخرى التي تم إنشاؤها على ClasPad.net ومشاركتها للتعلم الفردي في المنزل والصفوف عبر الإنترنت.

والعرض الآخر الذي توفره كاسيو الآن مجانًا هما تطبيقا Casio Manager و Emulator للمعلمين لإعادة إنتاج عمليات الآلات الحاسبة العلمية على أجهزة الكمبيوتر. يعمل كلا التطبيقين مع أدوات مؤتمرات الفيديو للتسهيل على الطلاب رؤية الرسوم البيانية والصيغ التي يكتبها المعلم على الشاشة أثناء فصل دراسي عبر الإنترنت. وحتى عندما لا يستطيع الطلاب الاجتماع شخصيًا في الفصل بسبب إغلاق المدرسة أو أوامر البقاء في المنزل، يمكن للمعلمين استخدام هذه الأدوات لتدريس طرق الحساب بسهولة عبر الويب. ما عليك سوى تنزيل تطبيقات البرنامج وتركيبها من موقع الويب الخاص أدناه

فترة العرض المجانية

من 15 نيسان/أبريل 2020 حتى 31 آب/أغسطس 2020 *

* تطبيقات CASIO ClassPad و CASIO fx-CG500 (iOS / Android) فقط: مجانًا لمدة ستة أشهر من تاريخ التنزيل.

موقع خاص

https://edu.casio.com/ softwarelicense/aid/