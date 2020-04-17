شركة كانيكا توافق على تزويد مكونات دوائية نشطة لعقار أفيغان

طوكيو، 17 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — توصلت شركة كانيكا كوربوريشن (Kaneka Corporation ) (الرئيس: مينورو تاناكا)، إلى اتفاق مع شركة فوجي فيلم (الرئيس: كنجي سوكينو) لتوفير مواد دوائية حيوية لإنتاج العقار المضاد للإنفلونزا أفيغان (Avigan®) (الاسم العمومي: فافييرافير) من أجل استعماله لمكافحة وباء فيروس كورونا (المشار إليه أدناه باسم كوفيد-19).

بينما يواصلكوفيد-19انتشاره، قررت الحكومة اليابانية زيادة مخزونها من عقار حبوب أفيغانت، والذي من المتوقع أن يكون فعالًا ضدفيروس كوفيد-19، لما يصل إلى مليوني شخص، وقد قامت شركةفيوجي فيلم بتوسيع نظام إنتاجها وبدأت زيادة إنتاجها منعقار أفيغانت.

لقد تمت الإشادة بنا من قبل الشركات المصنعة للأدوية الرئيسية في جميع أنحاء العالم لقدراتنا في عملية التطوير، وتكنولوجيا التصنيع، وجودة المستحضرات الصيدلانية التي تم تطويرها على مدار سنوات عديدة. وفي هذه المناسبة، طُلب منا توريد مواد دوائية كمورد رئيسي. نعتقد أن مهمتنا الاجتماعية هي البدء فورًا في توريد المواد الدوائية لعقار أفيغانت، وسنعمل بشكل عاجل على تحسين نظام التصنيع لدينا من خلال الاستثمار الرأسمالي، وتغييرات تخصيص الموظفين، وتعديلات خطة الإنتاج لبدء توريد المواد الدوائية في تموز/يوليو.

لقد بدأنا بالفعل في توفير كواشف PCR المستخدمة في اختباراتكوفيد-19عبر شركة المجموعةكانيكا يوروجنتيك (المقر الرئيسي: بلجيكا). بالإضافة إلى ذلك، نقوم بتعزيز جهود التصنيع التعاقدية لتطوير لقاح لوباء كوفيد-19 باستخدام تقنيات مثل mRNA عالية الجودة وبلازما الـ دي أن أيه ونتعامل مع عدد كبير من الاستفسارات. حول هذا الموضوع. ستبذل كانيكا قصارى جهدها لتوفير حلول لـكوفيد-19 من أجل توفير الصحة في جميع أنحاء العالم.

الاتصال: كاجوهيكو فوجي، kazuhiko.fujii@kaneka.co.jp

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