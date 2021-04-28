شركة كوبري ديل مايو المساهمة ذات رأس المال المتغير تعلن عن النتائج الأولية لعرض الصرف وطلب الموافقة وتمديد موعد النظر في طرح العطاءات المبكرة

مكسيكو سيتي, 27 أبريل 2021 /بي آر نيوزواير/ — شركة كوبري ديل مايو المساهمة ذات رأس المال المتغير (Cobre del Mayo، S.A. de C.V) (“شركة كوبري ديل مايو”) تعلن اليوم عن قبولها لعرض الصرف الخاص بالمبلغ الأصلي الإجمالي الذي يبلغ 119,533,779 دولارًا أمريكيًا من سندات التبديل المُسددة عينيًا والخاضعة لأولوية السداد الخاصة بها لعام 2021 (الرقم الدولي للأوراق المالية (ISIN): XS1354863612 و XS1354862564 ؛ الرموز المشتركة: 135486361 و 135486256) (“السندات الحالية”)، أو ما يقرب من 95.45% من المبلغ الأصلي الإجمالي الذي يبلغ 125,228,986 دولارًا أمريكيًا المُستحق من سنداتها الحالية التي طُرِحت في العطاءات حسب الأصول، ولكنها لم تُسحب على نحو سليم اعتبارًا من الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 23 أبريل 2021 (الموعد والتاريخ المذكوران يُشار إليهما “بتاريخ طرح العطاءات المبكرة”)، في عرضها المعلن مسبقًا (“عرض الصرف”) للمالكين المؤهلين الوارد ذكرهم أدناه لتبادل أي وجميع سنداتها الحالية القائمة.

بالإضافة إلى ذلك، تعلن شركة كوبري ديل مايو اليوم أنها قررت تمديد موعد النظر في طرح العطاءات المبكرة، وذلك بعد تاريخ العطاءات المبكرة، على أن يكون ذلك في تمام الساعة 11:59 مساءً أو قبل ذلك بتوقيت مدينة نيويورك، في 7 مايو 2021، ما لم يتم تمديده أو إنهاؤه في وقت سابق من قبل شركة كوبري ديل مايو حسب تقديرها وحدها (يجوز تمديد الموعد والتاريخ المذكوران، ويُشار إليهما “بتاريخ انتهاء المدة”).

يُرجى زيارة الرابط الوارد أدناه للاطلاع على البيان الصحفي الذي يلخص النتائج الأولية لعرض الصرف والذي يرد به تمديد موعد النظر في طرح العطاءات المبكرة. لن يتم تسجيل الأوراق المالية المعروضة في عرض الصرف بموجب قانون الأوراق المالية الأميركي ويتم تقديمها وفقًا للإعفاءات السارية من متطلبات التسجيل في القانون.

https://www.prnewswire.com/ news-releases/cobre-del-mayo- sa-de-cv-announces- preliminary-results-of-its- exchange-offer-and-consent- solicitation-and-extension-of- the-early-tender- consideration-301276322.html

يتوفر هذا البيان الصحفي أيضًا على الموقع الإلكتروني التالي: www.cobredelmayo.com