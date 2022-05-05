شركة كوهلر ودانييل أرشام يأتيان بفن تجريبي لأسبوع التصميم في ميلانو

كوهلر، ويسكونسن، 5 أيار/مايو، 2022 / PRNewswire / — تعود شركة كوهلر، شركة أسلوب الحياة العالمية والشركة الرائدة في منتجات المطبخ والحمام، إلى أسبوع ميلانو للتصميم بعرض عالمي لتجربة فنية غامرة بالشراكة مع المصمم الفنان دانييل أرشام .

يمكن للضيوف تجربة معروضات كوهلر في قاعة بالازو ديل سناتو (عبر سناتو 10) يوميًا من الساعة 12:00 ظهرًا إلى 10:00 مساءً من الثلاثاء 7 حزيران/يونيو حتى الأحد 12 حزيران/يونيو.

يتضمن معرض “فوريو صالون” لكوهلر بتجربة فنية غامرة واسعة النطاق، بعنوان “طبقات مقسمة”، وهو تركيب خاص بالموقع يبني على الإصدار الثنائي Rock.01 – وهو حوض مطبوع ثلاثي الأبعاد صممه دانييل أرشام بالتعاون مع كوهلر في العام 2021.

يتكون التركيب الغامر من سلسلة من الألواح المكدسة مجتمعة لتشكيل نفق يمكن السير عبره. عند تطوير Rock.01 ، استلهم أرشام لإنشاء “طبقات مقسمة” لمنح الضيوف القدرة على التحرك عبر الحوض. تشير كل لوحة إلى مستوى واحد من الصلصال المطبوع ثلاثي الأبعاد والذي يتراكم معًا لتشكيل الحوض. الطباعة ثلاثية الأبعاد هي عملية بناء مضافة؛ في المقابل، يكشف النفق عن الطرح في أخذ الأجزاء لإفساح المجال للحجم الذي يمكن للزائر المشي خلاله.

ضمن التركيب، تعمل البركة كسطح معكوس لمضاعفة وعكس فتحة الحجم الكهفي. يريد أرشام للزوار التفكير في قبول الفضاء وقابليته للتطويع، وفهم العلاقة بين الأحجام. يحاكي إيقاع الجدران إيقاع الأعمدة داخل مبنى بالازو، مما يساهم في جو كامل يمثل الحركة أو التدفق.

يقول دانيال أرشام: “يتم اختبار تدفق المياه في كل من الفضائين السالب والموجب، بغض النظر عن” وظيفة “النموذج”. “في الطبقات المقسمة، يختبر الزائرون التواجد داخلالحوض، بدلاً من كونهم مستخدمين لقطعة وظيفية.”

استفاد كوهلر وأرشام من لحظة التصميم والاحتفال بالفن هذه للإعلان عن شراكة متعددة السنوات بينهما، ومواصلة استكشاف الفن من خلال الشكل والوظيفة. تتشرف كوهلر بمواصلة إرث العلامة التجارية في الدفاع عن الفن.

بالإضافة إلى ذلك، وتكريماً لأسبوع ميلانو للتصميم، تبرعت كوهلر لمشاريع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية التابعة لووتر ميشن في إندونيسيا، مما ساعد على توفير المياه المأمونة والصرف الصحي لما يصل إلى 10000 شخص من خلال 15 مشروعًا في العام 2022. ومن خلال المنتجات المؤثرة والشراكات الملهمة، فإن حملة كوهلر “الإيمان بالمنصة الأفضل” تسعى إلى تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية من خلال التصميم والحرفية والابتكار.

ستعرض كوهلر أيضًا أحدث ابتكاراتها العالمية في معرض صالون ديل موبايل، القاعة 22 – جناح H15 H19

يمكن لوسائل الإعلام المهتمة بفرص حصرية إعلامية في أي من الموقعين الاتصال بـ العلاقات العامة لكوهلر .

يمكن لوسائل الإعلام الوصول لكتيب الصحافة الخاص بكوهلر في أسبوع التصميم في ميلانو هنا .

نُبذة عن شركة كوهلر

تأسّست شركة كوهلر في عام 1873، وهي شركة عالمية رائدة في تصميم وابتكار وتصنيع منتجات المطابخ والحمّامات، وأثاث المطابخ والبلاط الفاخر ومنتجات الإضاءة، والمحرّكات والمولّدات وحلول الطاقة النظيفة؛ وتمتلك الشركة وتدير اثنين من أفخم الفنادق ومنتجعات الجولف من فئة الخمس نجوم في كوهلر بولاية ويسكونسن، وبلدة سانت أندروز في اسكتلندا. كما تطور الشركة حلولا لمعالجة القضايا الملحة، مثل المياه النظيفة والصرف الصحي، للمجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم لتحسين نوعية الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.

للتواصل الإعلامي:

فيكي هافنشتاين

victoria.valdezhafenstein@ kohler.com

جيليان روزون

jillian.rosone@kohler.com

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