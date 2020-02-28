شركة لونغي تحقق تصنيف AAA في تصنيفات تمويلية تقنية وحدات الطاقة الشمسية الأخيرة

يستخدم نظام تصنيفات PV ModuleTech Bankability (تمويلية تقنيات الوحدات الشمسية) نموذجًا تحليليًا خاصًا لتحديد درجات وتصنيفات قابلية التمويل البنكي لجميع موردي الوحدات الكهروضوئية الشمسية، من خلال الجمع بين كل من التصنيع والسلامة المالية للشركات.

وأشار دكتور فينلاي كولفيل، الذي صمم نظام التصنيفات المصرفية لشركات تقنية الطاقة الشمسية، ومحلل الصناعة الكهروضوئية الذي يحظى باحترام كبير، في إصدار تصنيفاتالربع الأول 20 لهذه الشركات إلى أن”لونغي تدير نموذجًا تجاريًا مختلفًا لموردي الوحدات الشمسية الآخرين من فئة أ وب”، وأن لونغي “استثمرتبحكمة، في الوقت المناسب، ومع اقتناع تام بأن التكنولوجيا الكهروضوئية ستتغير من سواد الرقاقات المتعددة إلى سواد الرقاقة الأحادية.”

وفي رده على منح التصنيف الجديد AAA، قال دينيس شي، نائب رئيس لونغي: “تولي لونغي دائمًا أهمية رئيسية للتنمية المستدامة للشركة، ولديها عمليات موثوقة ومستقرة مقرونة بصحة مالية قوية. في السنوات الأخيرة، استمرت لونغي في عرض قدراتها التعاقدية الموثوقة، والقدرة على الاستجابة لتغيرات السوق.”

يمكن العثور على المقال الأصلي عن تصنيفات تقنية الطاقة الشمسية هنا:

لونغي تحقق التصنيف الوحيد AAA من بين الشركات المزودة لوحدات الطاقة الشمسية في تقرير الربع الأول 2020 لتقرير التمويلية لتقنية الطاقة الشمسية: https://www.pv-tech.org/ editors-blog/longi-graded-as- only-aaa-rated-module- supplier-in-q1-2020-pv- moduletech-ban

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