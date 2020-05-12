شركة ماي غروسر تتوقع نموا أسرع في أعمال البقالة على الإنترنت؛ تفتتح جولة استثمارية للتوسع عبر جنوب شرق آسيا

الخدمة طريق واضح للربحية على خلفية مجموعة التكنولوجيا الخاصة بها، وإدارة سلسلة التموين الكاملة، وأرصدة التسليم المملوكة وقاعدة المستهلكين المتنامية بسرعة

فريق الإدارة المتنوع يأتي بتوازن النوع والخبرة والحماس لإعادة تثوير العمل التقليدي للعصر الرقمي

توفر الخدمة خلال حقبة الرد على كوفيد-19 في ماليزيا يظهر القدرة على المحافظة على السلامة، والصحة الشخصية والراحة أثناء عمليات التسليم اليومية

كوالالمبور، ماليزيا، 12 أيار/مايو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت خدمة تبضع البقالة المستقلة الرائدة “ماي غروسر” MYGROSER، (www.mygroser.com) اليوم عن أنها عززت قدرات توصيلها من أجل دعم المستهلكين والأعمال معا في ماليزيا فيما تكافح البلاد ضد وباء كورونا. تقدمماي غروسرالطعام الطازج والمنتجات الطازجة والمخبوزات والمواد الأساسية وخدمات توصيل البقالة في خدمة البقالة والسوبرماركت البالغة قيمتها 20 مليار دولار أميركي في ماليزيا. وظلت هذه الخدمة متوفرة طوال فترة أمر مراقبة الحركة في البلاد، حيث توصل طلبات البقالة اليومية لآلاف المستهلكين في حالة مراقبة الحركة الوطنية المطبقة حاليا في البلاد.

وقال ستيفن فرانسيس، الرئيس التنفيذي لشركةماي غروسر: “لقد شهدنا نمو الطلب على توصيل منتجات البقالة محليًا بأكثر من 1000٪ خلال الجزء الأول من هذا العام، وشهدنا نمو إيراداتنا وعدد عمليات التسليم التي تتم يوميًا عشر مرات خلال الشهرين الماضيين فقط. وعلى خلفية هذا، نعمل على تسريع خططنا التوسعية لتلبية الطلب بشكل أفضل على المنتجات المريحة والطازجة بأسعار معقولة، والأساسيات اليومية ومحلات البقالة التي نراها من مستهلكينا وعملائنا.”

ولدعم هذا النمو، تنظم ماي غروسر أول جولة تمويل عامة لدعم هدفها في أن تكون مربحة في غضون 12 شهرًا مع التوسع إلى مدن أخرى في ماليزيا بعد فترة وجيزة. تهدف هذه الجولة، التي يتم تنظيمها كإغلاق متواصل، إلى دعم طلب العملاء الجدد الذين يتم تأمينهم بالفعل من خلال شراكات استراتيجية للأشهر الـ 24 المقبلة. تقود هذه الخدمة مجموعة متنوعة من الإدارة والمؤسسين الذين ساعدوا أكبر العلامات التجارية في العالم في التجارة الإلكترونية، والترفيه، والخدمات اللوجيستية، والإشادة الإلكترونية والتمويل، لبناء حضورهم وبناء السوق والربحية لها في ماليزيا وفي جميع أنحاء المنطقة.

شهدتماي غروسر، التي تم إطلاقها في أيلول/سبتمبر 2019، نموًا هائلاً على خلفية طلب المستهلكين لعلامة تجارية للبقالة تركز على الراحة والطزاجة والقيمة. من خلال أمر مراقبة الحركة، تمكنتماي غروسرمن نشر التحسينات التكنولوجية، بالإضافة إلى زيادة حصة التوصيل اليومية من خلال الاستخدام الفعال لتقنية مرنة مملوكة ونموذج خدمة البقالة الممتازة التي تعمل على السحاب في المتاجر.

بالإضافة إلى كونها متوفرة للخدمة وزيادة حصص التوصيل اليومية، فإنماي غروسرتستعد للنمو عبر المدن الرئيسية في البلاد. وقد تم ذلك من خلال الاستخدام الاستراتيجي لأسطول المركبات المملوكة للخدمة والشركاء؛ فرق الانتقاء والتعبئة والتسليم المدربة بدوام كامل؛ متاجر السحابة التي تحافظ على تحديد مخزون سريع الحركة في متناول اليد؛ ومجموعة التكنولوجيا المملوكة لـماي غروسرالتي سمحت لها بالتكيف مع النمو السريع الحالي الذي تشهده.

إدارة سلسلة التوريد القائمة على التعلم الآلي وعروض المنتجات الجديدة وقائمة البقالة المحسنة وعروض العضوية الجديدة هي التالية في قائمة التحسينات القادمة للخدمة.

هذه الخطط هي جزء من خططماي غروسرعلى مدى ثلاث سنوات للوصول إلى تغطية إقليمية حيث تعيد الخدمة تخيل أعمال البقالة الحديثة بطريقة حسب الطلب ومميزة وبأسعار معقولة. وهذا سيسمح لها بالتعامل بشكل أفضل مع طلب المستهلك الحالي بقيمة تزيد عن 300 مليار دولار أميركي سنويًا للبقالة عبر الإنترنت في المنطقة على خلفية النمو المستمر والطلب على الخدمات عبر الإنترنت.

بنيت لتحقيق نمو مربح مدفوع بالغرض

ماي غروسرهي خدمة رقمية بالكامل؛ متوفرة على الويب وعلى آي أو أس وأندرويد، ومدعومة بمجموعة التكنولوجيا الخاصة بها. يدعم برنامج مخصص فريد من نوعه سريع وسهل الاستخدام مع أنظمة الدفع المضمونة نظام العميل أولاً الذي شهد المستهلكين وهم يتبنون التسوق عبر الإنترنت بسرعة في ماليزيا.

وفي ماي غروسر يتم دمج معروضاتها من البضائع، وتخزينها وإدارة العملاء وحلول التوجيه التي تتيح للخدمة إدارة عروضها ذاتيًا. كان هذا عاملاً رئيسيًا في مساعدتها على البقاء متاحة خلال فترة الوباء وسيكون حاسماً مع نمو العلامة التجارية.

تمتلكماي غروسرسلسلة التوريد الخاصة بها بالكامل – المتاجر السحابية مع عمليات بحجم السوبر ماركت التي يديرها فريق لديه أكثر من ستين عامًا من الخبرة المجمعة في صناعة البقالة. من خلال الشراء المباشر من آلاف العلامات التجارية والموردين والمصنعين والمنتجين محليًا وإقليميًا، تعرض الخدمة بالفعل مجموعة متنوعة من أكثر من 12000 منتج بأسعار تنافسية تستهدف القيمة اليومية.

تتم عمليات التسليم بواسطة فرق تسليم بدوام كامل تركز على التعامل مع البقالة. وهذا يعني أن خدمات التوصيل أكثر أمانًا وسلامة للمستهلكين، ويتم تدريب مناولي الطعام على القيام بالأشياء على مستوى أعلى من السلامة والنظافة. التغليف حساس للبيئة بما في ذلك استخدام أكياس وصناديق قابلة لإعادة الاستخدام للتسليم.

للراغبين في استكشاف الفرص، يرجى الاتصال بـستيفن بول، الرئيس التنفيذي، stephen@mygroser.com، أو مايكل ماليني مانهندرا، مدير العمليات، michele@mygroser.com .

حول ماي غروسر

ماي غروسرهي خدمة البقالة الوحيدة في ماليزيا التي تعمل بالتكنولوجيا على الإنترنت تقدم للمستهلكين والشركات خدمات التوصيل والوصول إلى مجموعة متزايدة من 12000 سلعة من المنتجات الطازجة (اللحوم والمأكولات البحرية والخضروات) والفواكه ومنتجات الألبان والأغذية المجمدة والجافة وكتالوغات المواد الغذائية والبقالة والمنتجات الممتازة والضروريات اليومية. وعبر خدمة المناولة والتوصيل الخاصة بها، تعمل ماي غروسرمباشرة مع أفضل العلامات التجارية في العالم التي تعرفها بالفعل من سوبر ماركت الزاوية في منطقتك، إلى المزارعين المحليين؛ لجلب المنتجات التي تحبها بشكل ملائم من خلال تجربة الويب الآمنة عبر الإنترنت. تسمح لك تقنيتنا المتطورة بجدولة تسليم البقالة قبل أسابيع والاستمتاع بالتوصيل المجاني للطلبات المؤهلة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.mygroser.com .

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1166241/Stephen_Francis_ And_Michele_Mahendra_Co_ Founders.jpg