شركة هواوي ومجموعة ميناء شانغهاي الدولي تطلقان مشروع التحكم عن بُعد المركزي للموانئ الذكية

–التوائم الذكية للموانئ تُسرِّع الترقيات في صناعة الموانئ والشحن

شأنغهاي، 7 يوليو 2021 — /PRNewswire/ أطلقت مجموعة ميناء شانغهاي الدولي (SIPG) في 25 يونيو مشروع مركز القيادة والتحكم الذكي الخاص بها، بدعم من فرع شانغدونغ و NeZha Technology وهواوي. هذا هو المشروع الأول في العالم الذي يُطبِّق تقنية الشبكات الضوئية للتحكم المركزي عن بُعد في الموانئ — مما يُمثِّل تقدمًا كبيرًا في تشغيل الجيل القادم من الموانئ الذكية. في حفل الإطلاق، قام فرع شانغدونغ و NeZha Technology وهواوي أيضًا بالتوقيع على اتفاقية التعاون الابتكاري للتوائم الذكية للموانئ للتأكيد على نية الأطراف الثلاثة في مواصلة تعاونهم في بناء موانئ ذكية عالمية المستوى مع تعزيز التحول الرقمي لـ SIPG.

بالمقارنة مع الأجيال السابقة من الشبكات الثابتة، تُوفِّر تقنية الشبكات الضوئية من هواوي نطاقًا تردديًا محسنًا، وزمن استجابة أقل، وموثوقية أعلى، ومزيدًا من الاتصالات، قادرة على تلبية متطلبات إنترنت الأشياء الصناعية من الموانئ الذكية. وبفضل ميزات التكرار والموثوقية الرائدة في السوق، تضمن البِنية الضوئية المصممة لهذا المشروع اتصالاً آمنًا وموثوقًا به لتطبيقات التحكم عن بُعد المختلفة التي تقود آلات الموانئ، مع تمكين عمليات تشغيل الموانئ الأكثر ذكاءً، والتطور السلس، وحماية الاستثمار الموجهة نحو المستقبل.

قال السيد جو جينشان، رئيس SIPG، “يُمثِّل هذا المشروع أول تطبيق عملي لجهاز التحكم عن بُعد المركزي في المناطق الحضرية على معدات الموانئ باستخدام الشبكات الضوئية المتقدمة. إنه يسلط الضوء على التزامنا بالابتكار واستخدام التقنيات المتطورة في محاولة لوضع أنفسنا كرواد في السوق. وحاليًا، نحن نقوم ببناء ميناء ذكي أخضر عالي التقنية وفعال. نحن نستفيد من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي، وتحسين عمليات تشغيل الموانئ ونماذج الإدارة لدينا. واسترشادًا بالخطة الخمسية الرابعة عشرة، ستواصل SIPG تطوير مركز شحن عالمي المستوى. ولتحقيق ذلك، نهدف إلى بناء صناعة موانئ رقمية قادرة على المنافسة دوليًا، وتسريع تطوير مركز شانغهاي الدولي للشحن والموانئ القوية. وتتمثل رؤيتنا في أن نُصبح مشغلًا عالميًا رائدًا في تشغيل المحطات الطرفية ومُورِّدًا للخدمات اللوجستية للموانئ”.

أكبر محطة طرفية مؤتمتة في العالم مع استجابة محسّنة للطوارئ وعمليات تشغيل غير قابلة للانقطاع

SIPG في طليعة الابتكار، وهي تقوم ببناء ميناء أخضر ذكي عالمي المستوى من أجل دعم التنمية الاقتصادية.

تم نشر مركز القيادة والتحكم الذكي للتحكم المركزي عن بُعد في المناطق الحضرية باستخدام شبكات ضوئية متقدمة في المرحلة الرابعة من ميناء يانغشان — أكبر محطة طرفية للحاويات في العالم وأكثرها أتمتة. تغطي المحطة الطرفية 2350 مترًا من خط الشاطئ، وتحتوي على سبعة مراسي لحاويات المياه العميقة، و 21 رافعة من السفينة إلى الشاطئ (STG)، و 108 رافعة جسرية مثبَّتة على قضبان حديدية(RMG)، و 125 مَركبة موجهة آليًا (AGVs). وتعمل المرحلة الرابعة من ميناء يانغشان، والتي بدأت العمل منذ ديسمبر 2017، على زيادة إنتاجية الحاويات بسرعة، بعد أن تعاملت مع 11 مليون حاوية ذات أطوال 20 قدمًا حتى الآن. في الواقع، تستمر المحطة الطرفية في تسجيل أرقام قياسية مختلفة. وتتجاوز قدرتها القصوى على التعامل على مدار الساعة 21000 حاوية ذات أطوال 20 قدمًا، وقد أجرت رافعات STG أكثر من 1000 عملية تشغيل خلال يوم تقويمي بشكل متكرر. ويسلط مستوى الإنتاج هذا الضوء على فعالية النظام المؤتمت مع اختبار استقراره أيضًا.

ومع تقنية الشبكات الضوئية التي تتميز بزمن استجابة منخفض وموثوقية عالية، لم تعد الأوامر والتحكم في رافعات الأرصفة (QCs) ورافعات الساحة موجودة في الميناء. بدلاً من ذلك، يتم تنفيذ التحكم عن بُعد من “حديقة تونغ شنغ اللوجستية” ووسط مدينة شانغهاي. وعلى بُعد أكثر من 100 كيلومتر من الميناء، يتحكم المشغلون عن بُعد في مجموعة متنوعة من معدات الموانئ الثقيلة من نقطة واحدة إلى مواقع متعددة. وهذا يجلب العديد من المزايا مثل تقليل أوقات تنقل الموظفين، وتحسين القدرة على التنبؤ بتوافر الموظفين، وجاذبية مكان العمل.

ويُعَد التحكم عن بُعد المرئي مكونًا مهمًا لأنه يُحسِّن بشكل كبير الكفاءة التشغيلية للميناء. وقد سمح هذا المشروع لـ SIPG بتحسين استجابة طوارئ المحطة الطرفية وقدرات الخدمة الغير قابلة للانقطاع في ظل الظروف الاستثنائية، مثل الظروف الجوية القاسية. يوضح هذا التزام SIPG بتقديم خدمات مستقرة وفعالة لعملائها، ويمثل خطوة مهمة في بناء “مركز شانغهاي الدولي للشحن”.

تتيح الشبكات الضوئية أول تحكم مركزي عن بُعد في الموانئ في العالم من مسافة 100 كم

في الموانئ الذكية، تُستخدَم الشبكات الضوئية بشكل أساسي في حل هواوي لشبكات النقل الضوئي (هواوي OTN) من أجل تنفيذ ربط الشبكات واسعة النطاق (WAN) بين الموانئ، وكذلك في حل “هواوي Industry OptiX” للتحكم بدقة وكفاءة في معدات الموانئ الكبيرة. ويُعتبر هذا المشروع بمثابة منارة لتطبيقات الشبكات الضوئية في النواحي التالية:

أولاً، يتم تطبيق تقنية الشبكات الضوئية في مجال التحكم الصناعي (التحكم في مراقبة الجودة) لأول مرة لتحقيق نشر “الألياف إلى الآلة” والذي سيساعد في إعادة اختراع بنية الشبكة الخاصة بالموانئ الكبيرة. وتُعيِّن تقنية تخصيص النطاق الترددي الديناميكي المحسّن ( eDBA ) معلمات النطاق الترددي الثابت ومعلمات جودة الخدمة ( QoS ) للقنوات التي تحمل خدمات التحكم الصناعي وعرض النطاق الترددي المرن من أجل نقل مقاطع فيديو فائقة الدقة (UHD) ، وتنفيذ تحكم أكثر سلاسة لمراقبة الجودة عن بُعد بالمقارنة بالتقنيات التقليدية. علاوة على ذلك، تعمل تقنية الشبكات الضوئية على تبسيط طبقات الشبكة وتحمل مركزيًا شبكات الآلات وحرم الميناء، مع نظام إدارة الشبكة المرئي ( NMS ) الذي يقلل من عبء العمل في التشغيل والصيانة بنسبة 60٪.

) معلمات النطاق الترددي الثابت ومعلمات جودة الخدمة ( ) للقنوات التي تحمل خدمات التحكم الصناعي وعرض النطاق الترددي المرن من أجل نقل مقاطع فيديو فائقة الدقة ، وتنفيذ تحكم أكثر سلاسة لمراقبة الجودة عن بُعد بالمقارنة بالتقنيات التقليدية. علاوة على ذلك، تعمل تقنية الشبكات الضوئية على تبسيط طبقات الشبكة وتحمل مركزيًا شبكات الآلات وحرم الميناء، مع نظام إدارة الشبكة المرئي ( ) الذي يقلل من عبء العمل في التشغيل والصيانة بنسبة 60٪. ثانيًا، هذا هو أول تطبيق لتقنية الشبكات الضوئية على شبكة WAN أساسية لأحد الموانئ الكبيرة. وقد تم بناء طريق سريع للبيانات الضوئية بالكامل بين الموانئ المنفصلة جغرافيًا، مما يحقق قدرات نقل متميزة مع سعة كبيرة للغاية تُقدَّر بالتيرابت/ثانية، وزمن استجابة منخفض على مستوى المايكرو ثانية، وعدم حدوث تقطعات على مسافات تتجاوز 100 كم. يخلق هذا النقل إمكانيات لا حصر لها لتطبيق التقنيات الجديدة والتوائم الذكية للموانئ. ويؤدي هذا إلى تسريع التحول الرقمي لصناعة الموانئ وإمكانات التعاون واسعة النطاق لخدمات SIPG .

بناء التوائم الذكية للموانئ من أجل دفع التنمية الاقتصادية الرقمية

قال وانج جويو، رئيس وحدة أعمال النقل العالمي في مجموعة هواوي لأعمال الشركات (Huawei Enterprise BG): “تُطوِّر هواوي ‘التوائم الذكية للموانئ’ عبر جميع العمليات وبِنيات الخدمات ودورات حياة المنافذ الذكية استنادًا إلى ابتكار التطبيقات وتجميع النظام البيئي. نحن نستخدم التقنيات الرقمية — مثل السحابة، والرؤية الذكية — من أجل التكامل بعمق مع سيناريوهات الخدمة للصناعات التقليدية، والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة من أجل تحسين الذكاء وقوة الحوسبة. ومن خلال القيام بذلك، فإننا نتيح رقمنة الصناعة وترقياتها، وخلق إنتاجية جديدة للشركات التقليدية كثيفة العمالة، ودفع التنمية الاقتصادية الرقمية”.

التركيز على روح الملاحة في العصر الجديد وتسريع التحول والارتقاء بصناعة الشحن

قام فرع شانغدونغ و NeZha Technology وهواوي بالتوقيع على اتفاقية التعاون الابتكاري للتوائم الذكية للموانئ. وبهدف بناء مُورِّد شامل لخدمات الموانئ عالمي المستوى، ستستثمر الأطراف الثلاثة في مشاريع كبرى وتشييدها، مسترشدة باستخدام التقنيات المتقدمة، وتطوير تطبيقات توضيحية للصناعة. كما ستقوم أيضًا بتجميع المواهب الفائقة والتكنولوجيا وموارد رأس المال من أجل تمكين التحول الرقمي لـ SIPG إلى أقصى حد ممكن.

ومن أجل تجميع وتقديم ممارسات ومنهجيات التحول الرقمي الناجحة للموانئ على مستوى العالم، فقد أنشأت الأطراف الثلاثة مركزًا مشتركًا للابتكار للتوائم الذكية للموانئ، والذي يحقق الاستشعار والترابط والذكاء لجميع السيناريوهات. وستُعزِّز التعاون في تشييد الموانئ الذكية، وترقية الخدمات الأساسية، والابتكار التكنولوجي، وصقل المواهب. وبهدف بناء ميناء عالمي المستوى، سوف تُسرِّع التحسينات الشاملة لذكاء وكفاءة وخبرة SIPG.

وستعمل هواوي على الاستفادة الكاملة من منتجاتها ومزاياها التقنية من أجل توفير منتجات وحلول وخدمات شاملة وفعالة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لـ SIPG، مما يؤدي إلى زيادة نمو الرقمنة للمجموعة. كما ستواصل الأطراف الثلاثة العمل معًا من أجل تعزيز تشييد الموانئ الخضراء، بمساعدة تقنية الطاقة الرقمية الرائدة من هواوي.